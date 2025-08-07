„Ce spune despre justiția din România declarația șefei CSM?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu afirmă că „Declarațiile Elenei Costache arată de ce magistrații sunt percepuți ca o castă: când o pensie de 11.000 de lei e considerată 'mică', s-a pierdut orice contact cu realitatea socială." Claudiu Pândaru subliniază că „Această aroganță și apărarea privilegiilor explică de ce încrederea în justiție este la pământ și de ce reforma e mai necesară ca oricând."

Dialogul integral:

Claudiu Pândaru: Un interviu la Digi24 cu șefa CSM, doamna Elena Costache, a stârnit reacții. Printre altele, doamna judecător a spus că o pensie de 11.000 de lei este mică, că magistrații sunt „unici" și că mulți au intrat în sistem știind că îi așteaptă aceste beneficii. Florin, asta e imaginea justiției în România?

Florin Negruțiu: Dacă așa sunt toți magistrații, atunci avem o problemă. Dar eu cred că nu sunt toți așa. Sunt cu siguranță și judecători, și procurori care muncesc din vocație, care nu urmăresc pensia specială, care nu ies la 48 de ani. Dar din păcate, doamna Costache, ca președintă a CSM, este fața justiției în acest moment. Și prin ce a spus, ea a făcut un imens deserviciu întregului sistem.

La întrebarea: „Vi se pare mică o pensie de 11.000 de lei?", doamna Costache a răspuns direct: „Da, mi se pare puțin." Asta, după ce în urma reformei lui Ilie Bolojan, unele pensii uriașe — de 16.000 sau 18.000 de lei — ar urma să fie recalibrate la 11.000. Repet: vorbim de pensii, nu de salarii. Pensii de 25.000–30.000 de lei, uneori mai mari decât salariile din timpul activității. Asta nu există în nicio altă țară europeană.

Florin Negruțiu: Mai e ceva. Judecătorii ies la pensie cu 17 ani mai devreme decât un profesor, un inginer, un medic. Și tot ei se consideră nedreptățiți. Doamna Costache spune că ei „dau examene grele." Adică medicii, profesorii, inginerii n-au dat? Ce mesaj le transmite doamna Costache oamenilor care muncesc o viață și ies la pensie cu 2.000, 3.000 de lei?

Claudiu Pândaru: Și mai grav e că dânsa a spus și că mulți magistrați au intrat în sistem tocmai pentru aceste privilegii, și că nu e normal ca „acest contract social" să fie schimbat peste noapte. Dar ce uită doamna judecător este că milioane de români care lucrează la stat sau în privat au avut parte de contracte schimbate peste noapte. De legi modificate. De tăieri. De taxe în plus. Ei de ce nu beneficiază de aceeași „stabilitate"?

Florin Negruțiu: Asta arată cât de deconectată este o parte a sistemului de justiție de realitatea socială. În loc să apere ideea de echitate, de solidaritate, doamna Costache apără o castă și niște privilegii. Asta explică și prăbușirea încrederii în justiție. Și arată cât de mare este nevoia de reformă. Nu doar legislativă. Ci morală. Sistemică. Socială.