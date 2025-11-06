ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce urmărește Sorin Grindeanu cu acest congres fără contracandidat?

„Este un congres fără miză reală, în buna tradiție a PSD: se organizează doar când lucrurile sunt aranjate dinainte", spune Florin Negruțiu. „Agitația lui Grindeanu vine mai degrabă din frica de ceea ce urmează, nu din emoția alegerii." Claudiu Pândaru adaugă: „Marea problemă e că PSD are un lider ales doar de partid, nu și de alegători. Dacă Daniel Băluță câștigă Bucureștiul, Sorin Grindeanu are zilele numărate la șefia partidului."

Transcriptul discutiei:

Claudiu Pândaru: Congresul Partidului Social Democrat, cu un singur candidat – Sorin Grindeanu. Dar mulți dintre foștii președinți ai partidului au fost prezenți sau vocali în ultimele săptămâni. Florin, Grindeanu a fost foarte agresiv, deși n-avea un contracandidat. Care e miza reală a acestui congres?

Florin Negruțiu: Nicio miză. Este un congres bine pregătit, în buna tradiție a partidului. La PSD, congresele se fac doar când sunt toate lucrurile aranjate. Grindeanu poate că și-ar fi dorit un contracandidat, dar, iată, n-are. Eu sper, sincer, ca după acest congres să se mai liniștească, pentru că în ultimele săptămâni a fost foarte agitat. A făcut gesturi inexplicabile pentru un om politic care vrea să-și conserve imaginea.

S-a băgat în tot felul de războaie pe care nu avea cum să le câștige. Probabil a fost presiunea campaniei interne, dar și externe – pentru București. Iar dacă Daniel Băluță devine un contracandidat real, Grindeanu nu va mai avea liniște prea curând. Poate că va fi ales președinte cu această ocazie, dar o eventuală victorie a lui Băluță la Primăria Capitalei îi pune clar mandatul sub semnul întrebării.

Claudiu Pândaru: Pentru că una dintre problemele mari ale PSD-ului – și nu doar ale lui – este că liderii sunt aleși de partid, nu și de alegători. Nu au legitimitate în afara sălii de congres. Daniel Băluță, dacă ajunge primar general, nu va avea interes pe termen scurt să preia partidul. Dar timpul trece repede. A crescut discret și eficient în Sectorul 4 și poate deveni un jucător major în PSD. Iar Grindeanu știe asta.