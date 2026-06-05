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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce viitor politic mai are Ilie Bolojan după căderea Guvernului?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Paradoxal, Ilie Bolojan a început să crească în sondaje exact în momentul în care a fost atacat de PSD. În România, cea mai sigură metodă de a-ți distruge viitorul politic este să apari în aceeași fotografie cu PSD", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Problema lui Bolojan este că fotografia cu PSD există deja. Iar dacă vrea să aibă un viitor politic, trebuie să reformeze și Partidul Național Liberal."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Ce viitor politic are, Florin, premierul demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan?

Florin Negruțiu: Ilie Bolojan va avea un viitor politic cu o singură condiție: să nu mai apară în poză cu PSD. Este condiția esențială pentru orice lider politic care vrea să crească în România. Să nu intre în poză cu PSD.

Ilie Bolojan era într-o scădere de formă după un an de guvernare care a nemulțumit pe toată lumea, pentru că austeritatea a lovit cam pe toată lumea. Momentul în care Ilie Bolojan a început să crească în preferințele românilor a coincis cu momentul în care a fost atacat de PSD.

Atunci publicul anti-PSD, care în România este majoritar, a migrat către Ilie Bolojan. Prin urmare, Bolojan este în momentul de față unul dintre cei mai populari lideri din România. Deși vine la finalul unui an în care le-a oferit românilor austeritate, cumva vine contrafactual. Se spune că cine ia măsuri nepopulare își pierde capitalul electoral, că nu-l mai votează nici mama lui.

În momentul în care Ilie Bolojan a început să fie atacat de PSD și dărâmat printr-o moțiune de cenzură PSD-AUR, Ilie Bolojan a putut spune că are un viitor politic în față.

Prin urmare, dacă Bolojan se duce în opoziție și construiește alternativa pentru 2028, un bloc în care să nu fie PSD și care să se opună sistemului perpetuat de PSD, probabil are un viitor politic în față. De ce nu, chiar președinția României.

Dacă, în schimb, cedează, acceptă condițiile taberei PSD din PNL, se întoarce la masa negocierilor și își reface coaliția cu PSD-ul, asta înseamnă condamnare la irelevanță.

Claudiu Pândaru: Mai are ceva de făcut Ilie Bolojan. Pentru că, oricât de mult încearcă și va încerca să se scoată din fotografia în care a apărut cu Partidul Social Democrat, rama acelei fotografii, adică Partidul Național Liberal, e foarte roșie pe la colțuri.

Ilie Bolojan va trebui să se apuce, mai degrabă mai devreme decât mai târziu, de restructurarea partidului. De transformarea Partidului Național Liberal într-un partid cu adevărat liberal, care să se adreseze și antreprenorilor.

Chiar și el însuși va trebui să facă un efort să înțeleagă și să îmbrățișeze valorile liberale. Pentru că în anul acesta de guvernare au fost prea puține, dacă nu chiar deloc, măsuri liberale. În realitate, orientarea politică a măsurilor luate a fost una contabilă.

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