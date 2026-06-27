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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine a câștigat și cine a pierdut după aproape 60 de zile de criză politică?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Dacă tragem linie, România este marele perdant. S-au pierdut timp, bani europeni și oportunități. Au existat câștigători pe momente, dar nu există câștigători ai acestei crize", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru completează: „Factura reală s-ar putea să o primim la sfârșitul lui august, când vom vedea câți bani din PNRR am ratat."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Cine a câștigat și cine a pierdut, Florin, până acum, repet, din această criză politică?

Florin Negruțiu: Ne ducem spre a 60-a zi de criză politică. Prin urmare, pot să spun că toți am pierdut din criza asta politică, pentru că nimeni nu înțelege de ce a fost nevoie de 60 de zile din viața noastră, pe care nimeni nu le plătește.

Sunt 60 de zile pierdute. S-au pierdut oportunități, s-au pierdut bani europeni, s-a pierdut timp. A existat o guvernare de criză într-o perioadă în care era nevoie de bună guvernare.

Nu trebuia să facem mari inginerii, nu trebuia să aducem laureați de Premiul Abel să guverneze. Pur și simplu trebuia să avem niște oameni serioși care să urmeze un plan. Planul se numea PNRR și SAFE. Dar mai ales PNRR, pentru că acolo erau banii gratuiți pentru România.

Deci perdanți suntem cu toții. Eu nu cred că cineva poate spune: „Domnule, am câștigat din criza asta politică."

Sigur, punctual, poți spune că în anumite momente a câștigat Ilie Bolojan sau George Simion.

Ilie Bolojan cred că a câștigat partidul, ceea ce este important pentru el, pentru că conducea un partid în care nu avea toate comenzile în mână. Cu prilejul acestei crize a reușit să separe apele și să-i tragă pe linie moartă pe cei care erau dispuși oricând la trădare.

Pe de altă parte, George Simion a punctat în ziua moțiunii și în ziua învestirii guvernului, pentru că a avut marea calitate de a nu trăda. Într-un peisaj plin de combinații și de șobolăneli pe sub masă, Simion a spus simplu: „Noi nu votăm acest guvern." Și a părăsit sala.

Moment în care chiar Kelemen Hunor l-a aplaudat și a spus că este câștigătorul zilei.

Există, așadar, câștigători pe momente, pe reprize. Dar, dacă tragem linie, România a pierdut aceste 60 de zile de criză politică.

Claudiu Pândaru: Și aș continua ideea. S-ar putea ca factura reală să o primim la sfârșitul lunii august, când se încheie PNRR și vom vedea dacă România a făcut sau nu tot ce putea pentru a atrage bani europeni.

Bani gratuiți. Bani pentru spitale, pentru școli, pentru proiecte importante.

Ori, de mai bine de o lună, de când a început această criză politică, România practic nu a făcut nimic pentru a lua acești bani. Iar asta s-ar putea să fie cea mai scumpă consecință a acestor 60 de zile pierdute.

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