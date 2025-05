„Cine ar trebui să fie premierul României după alegeri?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu afirmă că „Există o singură soluție validată electoral: Ilie Bolojan, pentru că 6 milioane de oameni au votat tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan." Claudiu Pândaru subliniază că „Dacă regulile sunt stabilite clar și transparent de la început, iar Bolojan vine cu seriozitate și continuitate, România poate câștiga stabilitate."

Discuția integrală:

Claudiu Pândaru: Negocieri pentru formarea unei majorități, a unui guvern, numirea unui premier... Florin Negruțiu, cine ar fi cea mai calificată persoană să conducă acum Guvernul României?

Florin Negruțiu: Am avut alegeri. Și 6 milioane de oameni au votat tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan. Cu toate astea, partidele politice se învârt în jurul cozii. Apar tot felul de propuneri sterile: rotativa, din nou — acea alba-neagra cu Ciucă și Ciolacu — sau premierul „tehnocrat", adică premierul-păpușă, în spatele căruia politicienii își fac jocurile. E simplu: singura soluție validată electoral este Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Cum va arăta coaliția, câte ministere vor fi, cine cu cine face guvernul — astea sunt detalii. Premierul, pentru că are legitimitate, trebuie să fie Ilie Bolojan. Sigur, PSD, cel mai mare partid în termeni de mandate, nu va ceda ușor. Sorin Grindeanu nu se poate întoarce la partid spunând: „Știți, liberalii dau premierul." Dar adevărul e că nici Grindeanu nu are cărți tari. Da, PSD are cei mai mulți parlamentari acum, dar dacă intră în opoziție, pierde tot. Iar Victor Ponta abia așteaptă să-i rupă partidul.

Grindeanu nu are ce să le ofere parlamentarilor sau primarilor PSD din opoziție. De aceea, va dori să rămână la guvernare. Dar ca să nu pară că pierde, joacă la cacealma. Scoate din mânecă ideea cu tehnocrații, cu rotativa. Doar pentru a negocia mai bine. La final, vor ceda, cum au mai făcut-o, „pentru interesul național."

Claudiu Pândaru: Ilie Bolojan este cel pe care Nicușor Dan l-a anunțat ca soluție. Această asociere l-a ajutat și pe președintele Nicușor Dan în campanie. Iar prestația lui Ilie Bolojan din cele 100 de zile la Palatul Cotroceni, ca interimar, a fost atât de discretă și eficientă încât nici măcar adversarii politici n-au avut ce să-i reproșeze. Acum, Nicușor Dan și Ilie Bolojan au obligația să stabilească regulile jocului de la început. Și exact asta pare că se întâmplă la Cotroceni. Poate unii se întreabă de ce Nicușor Dan intră atât de adânc în teme economice, de ce anunță negocieri întinse pe mai multe săptămâni. Tocmai pentru că, dacă regulile sunt clare și comunicate transparent de la început, toți avem de câștigat. România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o guvernare asumată.