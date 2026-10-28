Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine conduce, de fapt, Guvernul Luca Niculescu?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Guvernul acesta are mulți nași. Sorin Grindeanu dă indicații, Nicușor Dan s-a prezentat drept șef al sistemului, iar Luca Niculescu încă nu ne-a explicat ce vrea să facă. Mă tem că este un guvern al restaurației și al stagnării", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Guvernul este condus, în realitate, de gaura din buget. Oricât ar vrea politicienii să schimbe direcția, șinele sunt deja fixate de situația economică a țării."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Cine conduce Guvernul Luca Niculescu, Florin Negruțiu?

Florin Negruțiu: Pentru că pui întrebarea asta, cine conduce Guvernul Luca Niculescu? Presupunerea ta este că nu îl conduce Luca Niculescu.

Claudiu Pândaru: Eu cred că îl conduce și Luca Niculescu.

Florin Negruțiu: Eu îl aștept de o săptămână pe domnul Luca Niculescu să ne spună mai multe despre guvernul pe care îl conduce, pentru că pe margine sunt foarte mulți care dau mesaje despre ce va face acest guvern.

Unul dintre ei este domnul Sorin Grindeanu, care nu doar că dă direcțiile, că dă indicații prețioase, dar spune și cum trebuie să se facă lucrurile astea. De pildă, spune că trebuie să își asume răspunderea pe buget, pe legea administrației, acest guvern.

Aș fi foarte curios să văd și viziunea premierului, care este, până la urmă, oficial, acolo, în capul mesei.

Alții ar spune că acest guvern nu este condus nici măcar de domnul Grindeanu sau de domnul Neacșu, că este un guvern al sistemului.

Și ajungem la întrebarea: unde este sistemul? Cine este sistemul? Sistemul este șeful autointitulat al sistemului sau șeful șefului sistemului?

Șeful sistemului declarat este domnul Nicușor Dan. Așa s-a prezentat, drept șef al sistemului. Da?

Unii spun că și șeful sistemului ar avea un șef pe undeva, care uneori mai ia masa cu el.

Prin urmare, are mulți nași guvernul ăsta.

Important e să vedem care este direcția, ce vrea acest guvern.

Și părerea mea este că în niciun caz reforme, așa cum se comentează ce reforme va face acest guvern.

Este un guvern al restaurației, este un guvern al stagnării, al statului, pentru că Bolojan a fost dat jos în momentul în care a încercat să facă niște reforme în cele mai sensibile domenii din România.

Adică a călcat peste niște mușuroaie de furnici care au creat o contrareacție atât de violentă, încât Guvernul Bolojan a fost dărâmat prin moțiunea de cenzură.

Claudiu Pândaru: Eu am un răspuns ușor diferit. Cred că acest guvern, vrea sau nu, este condus de gaura din buget, de deficitul bugetar, de minusul din cifre.

Oricât zgomot va fi în jur, și o să fie scuze, cauze, cine a furat, cine-i de vină, „am vrut, dar nu putem", realitatea este că marja, poteca pe care o poate lua guvernul condus de Luca Niculescu este foarte mică.

Este un tren pe șine. Sigur, poate deraia, poate să nu ajungă la timp în stație, dar șinele alea sunt predefinite de situația economică reală a țării.

Oricât ar vrea să o plimbe de pe un număr pe celălalt domnul Grindeanu, ea nu se poate schimba.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se va schimba în America și în lume după alegerile pentru Congresul SUA? 
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce nu vrea Sorin Grindeanu să fie premier, deși PSD își dorește să rămână la guvernare?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Luca Niculescu să obțină votul Parlamentului pentru noul Guvern?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ar însemna pentru România organizarea unor alegeri anticipate?
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Digi Sport
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Catastrofă feroviară în Spania, după ciocnirea a două trenuri de mare...
tren deraiat dupa ce s-a ciocnit in spania
Mesajele transmise de președintele Nicuşor Dan şi de premierul Luca...
trenul care s-a ciocnit cu un latul in spania
„O lovitură asurzitoare, de parcă s-ar fi rupt în bucăți”. Primele...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor respinge acuzațiile PSD la adresa Guvernului Bolojan...
Ultimele știri
În noiembrie, pe Film Now, se anunță un festin cinematografic cu povești și producții pentru toate gusturile
Atac cu drone în Marea Neagră asupra unei nave care se îndrepta spre Constanța. Martorii spun că a izbucnit un incendiu la bord
Preşedintele AEP anunță în câte localități ar trebui organizate alegeri, după ce mandatele primarilor au încetat înainte de termen
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pnl inquam photos george calin
PNL îi cere premierului Luca Niculescu să adopte urgent rectificarea bugetară: „PSD nu poate ține România ostatică”
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu: O eventuală unire a Republicii Moldova cu România va avea loc când cetățenii ambelor state își vor dori acest lucru
photo-collage.png - 2026-10-27T210006.758
Mesajul lui Luca Niculescu după întâlnirea cu Maia Sandu, la Chișinău: „Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană”
photo-collage.png - 2026-10-27T201951.891
România și Republica Moldova își coordonează acțiunile împotriva atacurilor hibride și incursiunilor cu drone. Anunțul premierului
tofan niculescu
Anunțul premierilor Niculescu și Tofan: România și Republica Moldova își unesc forțele pentru apărare și energie
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Karamoko, tras pe banca de rezerve la Dinamo!? „E mult mai eficient dacă intră pe parcurs!”
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Gafa carierei! Dennis Man a refuzat transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor
Adevărul
Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce Natalie Portman s-a ascuns ani întregi în spatele imaginii de „fată cuminte”. Ce a trăit când era doar...
Adevarul
Cât costă o vacanță la munte de Crăciun sau Revelion în 2026–2027. Bugetul unei familii pentru câteva zile
Newsweek
Sindicatele cer pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe. Curtea de Apel le-a tăiat avântul: Nu e legal!
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar două pahare de alcool pe zi pot avea consecințe grave. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Ultimele mărturisiri ale lui Eric Dane, înainte de moarte. Ce a ascuns despre boală și droguri
UTV
România alocă 100.000 de euro pentru „Fjord”, în cursa pentru Oscar 2027. „Spania, are un buget de... 50 de...