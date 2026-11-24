„Luca Niculescu este premierul care nu vrea să pară premier, Sorin Grindeanu nu este premier, dar vrea să pară, iar Marian Neacșu și este, și vrea să pară premier", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Neacșu poate conduce din umbră, dar când lucrurile vor merge prost, va dispărea în ceață. Iar Luca Niculescu riscă să devină premierul care încasează."

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Claudiu Pândaru: Au trecut ceva săptămâni bune de când Guvernul Luca Niculescu a intrat în pâine. Florin Negruțiu, cine ai senzația și cine crezi că e în realitate premierul acestui cabinet?

Florin Negruțiu: Da, cine e, de fapt, premierul Guvernului Luca Niculescu?

Este domnul Luca Niculescu, care este premierul care nu vrea să fie sau nu vrea să pară premier? Este domnul Sorin Grindeanu, care nu este premier, dar vrea să pară premier? Și mai este domnul Neacșu, care și este, și vrea să pară premier.

Premierul este cel care ia deciziile, care are și puterea decizională, și puterea politică să miște niște lucruri.

Domnul Grindeanu este în afară. Oricât bate din călcâie, din coate în jurul Guvernului, nu este la masa deciziilor. Acolo unde este domnul Neacșu.

Nu este domnul Grindeanu, că domnul Neacșu și-a asumat intrarea în Guvern, spre deosebire de domnul Grindeanu, care a rămas pe margine.

Deci, în momentul ăsta, premierul informal al Guvernului Luca Niculescu cred că este domnul Marian Neacșu, care are și experiență, este lăudat și de doamna Dogioiu.

Iată, este validat de fosta consilieră a domnului Bolojan și este șeful nu doar al miniștrilor PSD, este și șeful miniștrilor tehnocrați.

E ceva însă foarte curios la domnul Luca Niculescu. Cred că este primul premier care nu vrea să iasă, care stă în spate, care face un pas nu în față, ci în spate, cel puțin în ceea ce privește comunicarea publică.

Domnul Luca Niculescu nu vrea să apară, nu vrea să pară și nu vrea să apară.

Claudiu Pândaru: Da, corect. Luca Niculescu, din păcate pentru dânsul, pare, în acest moment, mai degrabă premierul din umbră al Guvernului pe care îl conduce.

Și domnul Neacșu, cel mai puternic PSD-ist la ora actuală, pare a fi premierul de facto al cabinetului.

Singura problemă e următoarea: că domnul Neacșu, cu toată experiența din umbră și de umbră pe care a acumulat-o în atâtea guverne, că domnul Neacșu nu e un proaspăt membru al Executivului, este un etern membru al Executivului, excelează la jocul umbrelor.

Se va transforma în ceață imediat ce ceva nu va merge, când bugetul va da de greu, când țara se va lovi de un zid.

Și oricât de mult sau puțin și-ar dori domnul Luca Niculescu să nu fie expus, va fi împins în față.

Pentru că sunt mai multe tipuri de premieri: cei care decid și cei care își asumă sau cei care încasează.

Domnul Luca Niculescu e foarte posibil să se transforme în premierul care încasează.