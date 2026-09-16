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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine este, de fapt, responsabil pentru „Guvernul Minus" despre care vorbește Sorin Grindeanu?

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colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„PSD încearcă să lipească eticheta «Guvernul Minus», dar uită un detaliu esențial: a făcut parte din acel guvern și era chiar partidul cu cele mai multe ministere", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Dacă Guvernul Bolojan era atât de prost, de ce după moțiunea de cenzură PSD nu a venit cu un guvern «plus»?"

Claudiu Pândaru: Un citat din Sorin Grindeanu, Florin: „Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Ilie Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității." Asta spune, printre altele, liderul PSD, Sorin Grindeanu, care conduce partidul ce a făcut parte din Guvernul Ilie Bolojan până acum patru luni. Cum ți se pare această analiză economică? Ne-a depășit Kenya la competitivitate?

Florin Negruțiu: Aproape că mă înduioșează grija domnului Grindeanu pentru poziția României în clasamentul mondial al competitivității. Mi-l imaginez nepunând geană pe geană, perpelindu-se în somn de grija competitivității, nu a pantofilor pe care îi va purta a doua zi. Domnule, asta este principala grijă a domnului Grindeanu: competitivitatea.

De fapt, știi ce face domnul Grindeanu? Face niște cartoane. Nu le face el, sunt niște băieți la partid care, pe un model mai vechi, creează cartoane noi.

Template-ul vechi era „Guvernul Zero", dacă îți mai aduci aminte. Era guvernul tehnocrat, după care a venit marea guvernare a lui Dragnea. A fost o campanie de marketing. Ei nu se promovau pe ei, ci voiau să spună că sunt soluția la „Guvernul Zero".

Acum au inventat altă formulă. Nu mai este „Guvernul Zero", este „Guvernul Minus".

Cartonul acela despre competitivitate nu este, de fapt, despre competitivitate. Este despre sintagma „Guvernul Minus".

În fiecare zi vei vedea pesediști vorbind despre „Guvernul Minus" sau postând despre „Guvernul Minus". Asta încearcă PSD să întipărească în mintea oamenilor.

Există însă un mic amănunt pe care îl ignoră. Și ei au făcut parte din Guvernul Bolojan. Adică acel guvern era format din PSD, PNL și UDMR. PSD era chiar partidul cel mai mare, cu cele mai multe ministere.

Doar că ei s-au șters frumos din fotografie și l-au lăsat pe Bolojan singur cu eticheta.

Claudiu Pândaru: Mă uimește aplicarea spre matematică a domnului Sorin Grindeanu. De altfel, întotdeauna prieteniile și tovărășiile te fac să împrumuți câte ceva din preocupările celor cu care te înconjori.

Domnul Grindeanu încearcă și el să explice matematica punând acest minus în dreptul Guvernului Bolojan.

Numai că minusul acela, până acum patru luni, era și cu PSD. PSD a plecat, iar minusul a rămas.

Ce nu explică domnul Sorin Grindeanu este de ce, după ce a dat jos acest guvern prin moțiunea de cenzură, nu a venit cu un guvern „plus".

Și mai este o întrebare: după ce va pleca Guvernul Minus, cu ce vine domnul Grindeanu în plus?

Pentru că nici economic, nici matematic lucrurile nu sunt foarte clare.

Chiar și președintele Nicușor Dan atrăgea atenția că marja de manevră economică este foarte mică.

Oricât ai încerca să mai pui o bară peste minus și să-l transformi în plus, nu prea are cum să dea, pentru că toate guvernările plus-minus din care a făcut parte și Partidul Social Democrat ne-au adus, în final, la o Românie pe minus.

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