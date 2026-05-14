ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cu ce rămâne România după summit-ul B9 organizat la București?

„Orice inițiativă care scoate România în lume este benefică, pentru că ducem lipsă de curaj și inițiativă în politica externă", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Faptul că lideri importanți se strâng la București e sănătos și pentru România, și poate chiar pentru Nicușor Dan."

Dialogul integral:

Claudiu Pândaru: Cu ce rămâne România? Cu ce rămâne președintele Nicușor Dan după încheierea summit-ului internațional B9 organizat la București?

Florin Negruțiu: Zâmbeam, pentru că probabil pentru mulți dintre cei care ne privesc B9 înseamnă, nu știu, vitamină sau medicament. Nu faci neapărat asocierea cu un eveniment geopolitic important din care România face parte.

Orice astfel de inițiativă care scoate România în lume este benefică, pentru că noi ducem lipsă de inițiativă și de curaj în politica externă. Dar asta este și o consecință a unei politici interne mediocre. Nu poți avea o politică externă extraordinară dacă politica internă și clasa politică sunt mediocre.

Prin urmare, faptul că avem fotografii de la București cu președinți, premieri, cu Zelenski, cu președintele Poloniei, înseamnă că suntem și noi văzuți. Suntem parte din ceva.

Mai este și discuția despre relația transatlantică, pe care Nicușor Dan încearcă să o repare de aproape un an. America a trimis la summit-ul B9 un subsecretar de stat. Sigur, putea să nu trimită pe nimeni, pentru că administrația Trump nu mai pune mare preț nici pe NATO, nici pe Europa.

Dar faptul că au trimis totuși un reprezentant arată că Europa de Est nu este complet antipatică pentru Donald Trump. Și mai important: americanul n-a venit aici să ne certe că nu respectăm democrația, cum a făcut JD Vance la München anul trecut. Asta înseamnă măcar o mică normalizare a relației transatlantice.

Claudiu Pândaru: Ca spirit de glumă, sper doar că Donald Trump știe că America are un reprezentant la București. Dar, dincolo de glumă, faptul că la București se strâng oameni importanți, lideri care contează în politica internațională, este un lucru sănătos.

Poate chiar și pentru Nicușor Dan. Poate se contaminează puțin din aerul pe care îl respiră pe holurile de la Cotroceni.