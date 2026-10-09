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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce nu vrea Sorin Grindeanu să fie premier, deși PSD își dorește să rămână la guvernare?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Sorin Grindeanu vrea guvernarea, dar nu vrea să fie premier. Știe că, în această perioadă, funcția înseamnă mai degrabă să încasezi decât să livrezi. De aceea, probabil, încearcă să-și saboteze propria nominalizare", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Grindeanu nu vrea să fie premierul care taie cheltuieli. Dar în PSD sunt tot mai mulți care îl împing spre Palatul Victoria, pentru a se asigura că robinetele de bani de la buget rămân deschise."

Transcriptul discuției:

Florin Negruțiu: De ce nu vrea Sorin Grindeanu guvernarea? Sorin Grindeanu vrea guvernarea, el nu vrea să fie premier.

Are un dans foarte special. Este prins între dorința partidului de a rămâne la butoane și funcția de prim-ministru, care nu este cea mai dorită funcție din lume în momentul ăsta.

Și nu pentru Sorin Grindeanu, pentru că este o poziție din care încasezi, nu livrezi. Sau livrezi mult mai puțin decât livrai pe vremuri, dar încasezi cu siguranță.

Uită-te la Ilie Bolojan. A venit cu un capital uriaș de imagine și pleacă înjurat de toată lumea. În primul rând, înjurat de domnul Sorin Grindeanu.

Iar Sorin Grindeanu nu vrea să fie în poziția asta.

Și atunci cred că, la toate întâlnirile cu Nicușor Dan, cred, n-am informații, dar cred, domnul Grindeanu a încercat din răsputeri să-și saboteze nominalizarea.

Iată, este a patra numire de premier și niciunul n-a fost Sorin Grindeanu până în momentul ăsta.

Totuși, este partidul cel mai mare din Parlament. Partidul a pus numele lui Grindeanu pe masa președintelui și, cu toate astea, președintele cumva îl uită pe Grindeanu.

Eu mi-am dat seama că Sorin Grindeanu știe că nu va fi nominalizat în momentul în care a ieșit să spună că-și asumă guvernarea și funcția de premier.

Era foarte relaxat, era foarte dornic să se sacrifice pentru țară.

Și, în momentul ăla, entuziasmul lui Sorin Grindeanu mi-a dat de înțeles că domnul Grindeanu știe ceva ce noi nu știam.

Ei, iată, s-a dovedit, după câteva zile, că nu era soluția nici de data asta și că soluția a fost un tehnocrat căruia îi va fi foarte greu să strângă cele 233 de voturi.

Claudiu Pândaru: Domnul Sorin Grindeanu cu siguranță nu vrea să fie premierul care va trebui să țină cheltuielile sub control, că asta critică de ceva ani încoace.

Sau să taie cheltuieli, pentru că de asta va avea nevoie România, că altfel n-o să poată să meargă mai departe.

Sau să fie premier al unui guvern în plină criză și să lase Partidul Național Liberal, spre exemplu, să intre în opoziție alături de USR, de unde nu au decât, cum altfel, să crească.

Și domnul Sorin Grindeanu, la finalul zilei, nici nu cred că vrea să își asume vreo secundă altceva decât să dea, nu să taie.

Singura problemă majoră pe care o are însă domnul Sorin Grindeanu este că, în interiorul Partidului Social Democrat, din ce în ce mai mulți îl împing să fie totuși acolo, alături de PSD, la vedere.

Pentru că altfel nu văd garanțiile că toate conductele pe care le au legate unii dintre membrii acestei formațiuni la bugetul de stat mai rămân deschise.

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