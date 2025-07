ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce sunt tot mai mulți români nostalgici după Ceaușescu? 

„De ce sunt tot mai mulți români nostalgici după Ceaușescu?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

Florin Negruțiu afirmă că „Nostalgia după Ceaușescu ar putea fi tratată cu două ore de TikTok pe zi, pline cu naționalism de carton și retorică populistă în alb-negru." Claudiu Pândaru adaugă că „După 35 de ani, România încă nu și-a făcut tema: comunismul nu e explicat în școli, nu e predat în profunzime și, în absența educației, mitul devine istorie."

Discuția integrală:

Claudiu Pândaru: Un sondaj INSCOP arată că doi din trei români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un conducător bun. E o cercetare care vorbește despre nivelul ridicat de nostalgie după comunism în România. Cum se explică asta, Florin?

Florin Negruțiu: Mă gândeam cum am putea să îi „lecuiți" pe concetățenii noștri de nostalgia după Ceaușescu. Și am o idee: să le dăm câte două ore de TikTok pe zi cu discursurile lui George Simion și Călin Georgescu la Anca Alexandrescu, plus niște „Cântarea României" în varianta comprimată. Cântece patriotice, poezii, totul în alb-negru, totul solemn.

Claudiu Pândaru: Și poate să adăugăm și varianta bulgărească pentru cei care au antena suficient de lungă și recepționează semnalul vecinilor.

Florin Negruțiu: Exact. Cine se descurcă merge cu bulgarii. În rest, înviorare la 6 dimineața și stat la coadă la fructe de pădure „cu aerul munților." În maximum șase luni le trece nostalgia după Ceaușescu.

Claudiu Pândaru: Problema e mult mai serioasă. Sunt 35 de ani în care despre comunism nu s-a vorbit în școală. N-a fost o temă constantă, n-a fost explicat. În cărțile de istorie, partea despre comunism e mică, seacă și prost scrisă. Nu ai cum, în absența unei educații coerente și continue, să te aștepți ca noile generații sau chiar cele mai în vârstă să discearnă singure între mit și realitate. Mitul Ceaușescu a devenit o formă de refugiu pentru unii oameni care nu înțeleg trecutul pentru că nimeni nu le-a explicat ce a fost comunismul cu adevărat. În lipsa memoriei, propaganda funcționează. Și de aici vin cifrele astea.