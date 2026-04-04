Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce vrea PSD să iasă de la guvernare?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Nu e despre austeritatea noastră, ci despre austeritatea lor. Ilie Bolojan încearcă să oprească robinetul de bani către baronii locali, iar reacția este previzibilă: să plece el", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Paradoxul este că alegătorii PSD nu vor ieșirea de la guvernare, dar liderii o pregătesc. Nu pentru votanți, ci pentru interesele din interiorul sistemului.

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Sorin Grindeanu amenință zilnic că PSD va ieși de la guvernare. Merge din județ în județ, consultă organizațiile, iar toate spun că vor ieșirea. Florin, ce se întâmplă de fapt?

Florin Negruțiu: Merge la consultări pentru că, deși interesul lui personal e să rămână la guvernare, există o presiune uriașă din partea baronilor locali să iasă. E o strategie de intimidare a lui Ilie Bolojan. Îi arată zilnic pisica. Și m-am întrebat: ce le-a făcut Bolojan de au sărit toți împotriva lui? Răspunsul e simplu: nu e vorba de sărăcia noastră, ci de banii lor. Bolojan a început să taie fluxurile de bani către administrațiile locale și către firmele de partid. Programul Anghel Saligny începe să fie restrâns. Banii merg doar către proiectele avansate, nu către hârtii. Ori asta e aproape blasfemie pentru sistem.

Cum adică să nu mai arunci bani pe studii de fezabilitate? Păi de acolo vin banii! Nu din construcții, ci din promisiuni de construcții. Și când cineva pune stop acestui mecanism, reacția e una violentă: trebuie schimbat. De asta vezi această presiune constantă. Baronii PSD și PNL sunt înfrățiți aici. La nevoie, PSD ar guverna și cu USR, doar să scape de Bolojan.

Claudiu Pândaru: Dar există un paradox. Un sondaj recent arată că 80% dintre alegătorii PSD nu vor ieșirea de la guvernare. Deci votanții spun una, liderii fac alta. Și atunci apare întrebarea: pentru cine ia PSD aceste decizii? Nu pentru alegători. Pentru altceva. Pentru acele mecanisme pe care le descrii și tu.

Florin Negruțiu: Exact. Când austeritatea e pentru noi, e solidaritate. Când e pentru ei, devine problemă. Mesajul lui Bolojan a fost simplu: mai puțin. Nu trei cutii de pantofi cu bani, poate una și jumătate. Și atunci solidaritatea dispare.

Alte opinii
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
profimedia-1088783057
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump semneaza un decret
Donald Trump pariază pe Generaţia Z pentru a face guvernul SUA din nou „cool”
lideri coalitie inquam octav ganea
Petrișor Peiu ironizează partidele din Coaliție: Uneori îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele
2025-09-07-1871
Lider AUR, despre conflictele din Coaliție: „Grindeanu a escaladat mult prea mult nivelul conflictului și acum e greu să ieși ”
Ajutor de la stat în luna mai 2026. Inquam foto Octav Ganea
Peste 3 milioane de români primesc ajutor financiar de la stat în mai 2026. Cine sunt beneficiarii pachetului de solidaritate
grindeanu bolojan
PSD și PNL, condamnate să guverneze împreună? Politolog: „Matematica parlamentară nu e foarte prietenoasă”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”