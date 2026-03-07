Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Înțeleg partidele că banii din buget sunt ai cetățenilor?

Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Pentru unii politicieni, bugetul e un festival al pomenilor din bani care nu există", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru observă: „Când premierul întreabă de unde vin banii, răspunsul e simplu: să nu mai mărim bugetul la București. Cam acesta e nivelul discuției economice."

Claudiu Pândaru: În aceste zile, partidele din coaliție discută prevederile bugetului pentru anul în curs. Ar fi trebuit adoptat de mult. Dar fiecare partid vine cu condiții pentru ceilalți. PSD spune că nu votează bugetul dacă nu sunt prevăzute măsuri sociale, la fel ca în anii trecuți. Premierul Ilie Bolojan le cere să spună și de unde vin banii. Și discuția se prelungește fără concluzie. Florin, înțeleg oamenii aceștia că banii din buget sunt ai cetățenilor?

Florin Negruțiu: Pentru mulți e business as usual. Un festival al pomenilor din bani care nu există. PSD continuă tradiția iresponsabilă a banilor care pică din cer. Pachetul lor social costă 3,4 miliarde de lei, dar nu are acoperire bugetară. Nu există acești bani. Nu i-a identificat nimeni. Domnul Grindeanu spune „îi dăm". Dar din ce sursă?

Sigur, este o generozitate politică. PSD speră că oamenii vor ține minte: „ne-au dat bani în plus". Dar exact această iresponsabilitate ne-a adus aici. Costurile fără acoperire creează probleme și mai mari pe viitor.

Și mai e ceva: vedem mai mulți bani pentru apărare și mai puțini pentru educație. Ori educația este prima formă de apărare a unei țări. Este mult mai probabil să fim atacați cu boți și cu manipulare online decât cu rachete. Aproape ni s-a prăbușit democrația sub presiunea dezinformării. Iar terenul fertil a fost analfabetismul funcțional. Toți politicienii spuneau atunci că educația trebuie reparată. Acum vedem bugetul: minus 3 miliarde.

Claudiu Pândaru: Aș mai adăuga ceva. La o ședință a coaliției, premierul a întrebat direct: „De unde vin banii pentru măsurile sociale?" Răspunsul ar fi fost: „Să nu mai mărim bugetul la București." Cam acesta este nivelul economic al discuțiilor despre bugetul statului. Din păcate.

