ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai are vreo relevanță raportul promis privind anularea alegerilor prezidențiale?

Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Dacă raportul s-ar fi dorit cu adevărat, era public de mult. Problema este că el ar ajunge inevitabil la rolul serviciilor de informații", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Marele păcat este încălcarea unui contract social. Raportul a fost promis de autoritățile statului și de președintele României, iar nepublicarea lui adâncește neîncrederea dintre stat și cetățeni."

Claudiu Pândaru: Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Euronews România, din nou despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale și ce s-a întâmplat atunci. Amânarea acestui raport, că ăsta este subiectul. A mai încercat să dea o explicație. Mai are vreo relevanță, Florin? Acel raport ar trebui produs, scris. Ți se pare că cineva lucrează de zor la el?

Florin Negruțiu: Nu mi se pare că cineva lucrează la raportul referitor la anularea alegerilor. Pentru că, cum se zicea la Partidul Comunist Român, „nu se dorește". Și dacă nu se dorește, de ce să dăm acest raport?

Dacă s-ar fi dorit, l-am fi avut de multă vreme.

Doar că el, dacă ar fi riguros făcut, ar ajunge în niște zone care ar jena foarte tare statul român. Pentru că ar ajunge la serviciile de informații.

Nu poți reclama o ingerință străină în procesul electoral din România fără să ajungi inevitabil la cei care ar fi trebuit să protejeze România în fața unor astfel de atacuri. Adică la serviciile de informații.

Raportul ar trebui să arate fie că serviciile nu au știut și s-au trezit pe nepusă masă cu Georgescu — și atunci sunt incompetente — fie că au știut și atunci sunt complice, sau părți din servicii sunt complice.

Nu se putea întâmpla lucrul acesta fără complicitatea unor părți din serviciile de informații din România.

Ajungând în această zonă periculoasă, avem și răspunsul de ce raportul nu a fost făcut public și nici nu cred că va fi făcut public vreodată.

Pentru că domnul președinte Nicușor Dan, în toate acțiunile sale, s-a poziționat ca un gardian al sistemului reprezentat de serviciile de informații, nicidecum ca un actor civil care ar vrea să expună aceste servicii unui control civil din partea societății.

Prin urmare, mulțumiți-vă cu explicațiile, cu jumătățile de explicații sau jumătățile de adevăr pe care vi le-au livrat serviciile. Pentru că singurele lucruri pe care le avem sunt cele venite din partea serviciilor și din partea Parchetului.

Acestea sunt datele care au ieșit public. În rest, conectăm noi informațiile între ele, cum ne spune președintele Nicușor Dan. Și, când vom considera că este oportun, vă vom spune.

Până atunci, faceți liniște. Statul lucrează pentru dumneavoastră.

Claudiu Pândaru: Problema și marele păcat este că este încălcat un contract social între cetățeni și autoritățile statului român.

Președintele României nu vorbește în nume personal. Reprezintă instituția prezidențială, este șeful CSAT și este cel care, pentru că nu dorește, de exemplu, să numească un șef la SRI, este, cum spunea chiar dânsul, șeful sistemului.

Autorități care însă, deși au promis, nu se țin de promisiune.

Raportul acesta este unul pe care l-au promis în primul rând ei, în frunte cu președintele Nicușor Dan, și nu îl livrează.

În felul acesta încalcă un contract cu societatea, cu cei care i-au trimis acolo sau care îi plătesc și le oferă privilegiile funcțiilor pe care le dețin.

Astfel de încălcări repetate ale contractului social nu pot duce decât la neîncredere, la adâncirea prăpastiei dintre societate și stat, așa cum cetățeanul îl vede. Iar pe termen lung, asta nu poate produce nimic bun.