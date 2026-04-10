ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai poate fi credibil Donald Trump în negocierile de pace?

Claudiu Pândaru

Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Nu poți face analize serioase când ai în față un lider care schimbă realitatea de la o zi la alta. Instabilitatea lui devine un factor global de risc", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Problema nu e doar că generează crize, ci că uneori creează unele mai mari decât cele pe care încearcă să le rezolve."

Claudiu Pândaru: Donald Trump a anunțat că a încheiat un acord de pace cu Iranul pentru două săptămâni și că se negociază în continuare încheierea războiului. La nicio zi, iranienii au atacat Arabia Saudită, părând că nu știau că au semnat un acord de pace. Florin, câtă încredere mai poți avea în Donald Trump?

Florin Negruțiu: Când mai poți să ai acel „mai"? Presupune că ai avut încredere în Donald Trump.

Claudiu Pândaru: Având în vedere precedentele...

Florin Negruțiu: Mai în luna mai probabil mai ai încredere. Dar este încă un război pe care l-a „rezolvat" Donald Trump. Prin urmare, cuvine-se să-i dăm Premiul Nobel pentru pace? Nu? Pentru că a atins toate obiectivele în Iran? Păi da, dar pentru următoarele două săptămâni. După aia vedem. Realitatea este următoarea: nu prea poți să faci analize cu un om care are nevoie el însuși de niște analize. Este un om profund instabil. Cu 24 de ore înainte spunea că va rade o întreagă civilizație. După care, câteva ore mai târziu, anunță triumfător că a rezolvat situația și urmează două săptămâni de pace.

Habar n-am cum se va trezi mâine Donald Trump și ce va spune. Trebuie să conștientizăm că trăim cu un lider instabil, care declanșează și oprește conflicte în funcție de starea lui. Singura soluție e să avem nervi tari. Cel puțin până în noiembrie, când sunt alegerile pentru Congres în SUA. Poate americanii îl vor limita politic. Dacă rezultatul va fi nefavorabil pentru el, capacitatea lui de a interveni haotic în lume ar putea scădea.

Claudiu Pândaru: E o speranță. Pentru că până atunci poate face multe. Și, din păcate, această instabilitate se vede și în economie. O simțim cu toții. La pompă, în supermarket. Nu e ceva îndepărtat. E direct în buzunarul nostru.Problema mai mare este tiparul: de fiecare dată când încearcă să rezolve o criză, pare că generează una mai mare. Iar acum a creat o criză pentru care nu mai găsește soluția.

