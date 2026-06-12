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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Poate Guvernul Tomac să facă reformele pe care partidele au refuzat să le facă?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Problema nu este dacă Guvernul Tomac trece de Parlament. Problema este ce poate face după aceea. Un guvern tehnocrat minoritar este doar un alibi pentru PSD, ca să rămână la putere fără să plătească prețul guvernării", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Riscul este să compromitem din nou ideea profesionistului adus în administrație, punând oameni competenți într-un guvern care s-ar putea prăbuși foarte repede."

Transcriptul discutiei:

Claudiu Pândaru: Florin Negruțiu, Eugen Tomac face turul partidelor cu lista de miniștri în mână. Va reuși Eugen Tomac să treacă acest guvern prin Parlament? Și, dacă da, o întrebare suplimentară: al cui este Guvernul Tomac?

Florin Negruțiu: Și mai este o întrebare suplimentară: ce poate să facă un guvern tehnocrat minoritar?

De strâns voturi nu este greu. Mai ales că acest guvern este susținut de PSD. Ăsta este răspunsul la a doua întrebare: este susținut de PSD.

PSD se pricepe chiar mai bine decât Nicușor Dan la aritmetică aplicată. Prin urmare, dacă domnul Neacșu vrea să-i strângă o majoritate de 233 de voturi premierului desemnat Tomac, cu siguranță va reuși să facă lucrul ăsta.

Eu n-am emoții că acest guvern n-ar putea să treacă, dacă se dorește cu adevărat. Însă întrebarea este ce va face Guvernul Tomac în prima săptămână după ce va fi instalat la Palatul Victoria.

Practica ne arată că guvernele tehnocrate sunt guverne de tranziție, care administrează treburile țării pentru o perioadă limitată de timp. Ori acest guvern ar trebui să facă exact reformele importante pe care partidele nu le-au făcut. Nu pentru că nu s-au priceput, ci pentru că nu au vrut să le facă.

Ilie Bolojan și-a rupt dinții în aceste reforme. Își imaginează cineva că Eugen Tomac, cu oamenii pe care îi aduce la guvernare, unii dintre ei profesioniști și onești, va putea să miște ceva în România?

Ideea guvernului tehnocrat este o idee proastă. Nu este altceva decât un alibi pentru PSD să rămână la putere fără să-și asume costurile guvernării. Să nu plătească pentru deciziile luate.

Claudiu Pândaru: Există însă o observație care trebuie făcută. Este limpede că acest guvern are un sprijin politic ascuns din partea PSD. Cu toate astea, dacă te uiți la lista de miniștri, găsești și nume de oameni care sunt profesioniști în domeniile lor și care poate ar fi trebuit să facă parte de la bun început dintr-un guvern politic.

Luca Niculescu, de exemplu, la Externe. A fost ambasador la Paris, a coordonat negocierile pentru aderarea României la OECD. Mai sunt și alte nume de acest tip. Sigur, sunt și nume care nu au ce căuta acolo.

Dar problema este alta.

Un mare pericol al acestui exercițiu pe care îl fac PSD și Nicușor Dan este compromiterea încă o dată a ideii de profesionist în administrație. A ideii că oamenii competenți, care au studii serioase și experiență reală, trebuie să ajungă în funcții publice.

Dacă îi pui însă într-un guvern aflat permanent în bătaia vântului și care s-ar putea prăbuși după câteva luni, compromiți încă o dată ideea că profesionalismul poate funcționa în politica românească.

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