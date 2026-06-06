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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Poate un premier tehnocrat să țină România pe linia de plutire? 

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Un premier tehnocrat are zero șanse să reușească în această perioadă. România are nevoie de un premier reformist, nu de unul care să fie spulberat la primul strănut al partidelor", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Problema nu este cine ocupă funcția, ci cu cine face reformele. Un premier tehnocrat va fi la mâna Parlamentului în fiecare zi."

Transcriptul discuției:


Claudiu Pândaru: Ce șanse crezi că are, Florin, un premier tehnocrat sau independent să țină România pe linia de plutire?

Florin Negruțiu: Zero.

Un premier tehnocrat care mai conduce și un guvern minoritar este predispus să cadă la orice strănut mai puternic al partidelor din Parlament, respectiv al PSD-ului sau al AUR.

România are nevoie de un premier politic. Tocmai de asta. Pentru că urmează o perioadă în care cuvântul de ordine va fi reforme. Sunt câteva zeci de reforme care trebuie făcute pe repede înainte pentru a nu pierde banii din PNRR, dar și pentru a convinge agențiile de rating să nu retrogradeze România la junk.

Prin urmare, premierul viitorului guvern trebuie să fie un premier reformist. Reține acest cuvânt: reformist.

Un premier tehnocrat nu poate să fie un premier reformist. Ca să fii reformist trebuie să deranjezi. Să deranjezi sistemul, să deranjezi sistemele, să deranjezi sistemul de partide.

Cât de greu i-a fost lui Ilie Bolojan să miște reformele în toate domeniile. Și Ilie Bolojan era șef de partid politic, avea un partid lângă el, partid parlamentar și avea și o majoritate. Și cu toate astea, a scos cu greu reforme.

Crede cineva că un premier tehnocrat, din afara sistemului de partide din Parlament, mai mult, un premier tehnocrat al unui guvern minoritar, va putea să facă ceva acolo unde n-a reușit Ilie Bolojan? Va putea să miște vreo reformă în perioada următoare?

Eu mă îndoiesc de asta. Dau zero șanse de reușită unui premier tehnocrat, indiferent de numele lui. Poate să fie orice profesionist adus. Eu nu discut de Tomac sau de alte nume, pentru că un premier tehnocrat nu corespunde de fapt profilului necesar pentru această perioadă a guvernării României.

Claudiu Pândaru: Premierul tehnocrat va fi în joaca fiecărui vânt mai puternic și nu cred că va rezista mai mult de șase luni de zile, până la următorul buget.

Problema principală pe care o are un premier tehnocrat independent și un eventual guvern minoritar este legată de faptul că, pentru a ne încadra în cifrele care să ne facă frecventabili financiar, adică să putem împrumuta bani de pe piețele internaționale ca să plătim dobânzile acumulate, salariile și pensiile în curs, România trebuie să schimbe radical anumite lucruri.

Trebuie să taie în carne vie în companiile de stat, să modifice legea salarizării.

Cu cine?

Cu un premier tehnocrat care, orice va spune, chiar și dacă va face, va fi mai apoi modificat în Parlament?

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