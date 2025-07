ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Reforma companiilor de stat și programul Anghel Saligny – testul adevărat al Guvernului Bolojan? 

„Reforma companiilor de stat și programul Anghel Saligny – testul adevărat al Guvernului Bolojan?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

Florin Negruțiu afirmă că „Companiile de stat sunt vacile de muls ale partidelor, iar PSD și PNL nu vor să renunțe la controlul lor. Reforma fără tăierea programului Saligny este o farsă." Claudiu Pândaru adaugă că „Anghel Saligny a devenit pușculița electorală a fiecărui guvern – o risipă masivă de bani fără o gândire coerentă pentru dezvoltarea țării."

Discuția integrală:

Claudiu Pândaru: Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Dragoș Anastasiu au anunțat o nouă componentă a pachetului doi: reforma companiilor de stat. Ni s-a spus că sunt peste 3.000 de companii sau SRL-uri controlate de stat, dintre care 500 nu au depus nici măcar date financiare. Majoritatea sunt pe pierdere. Hidroelectrica e singura care aduce profit.

Florin Negruțiu: E absolut siderant. Cum adică, 500 de companii de stat nu au depus bilanțul și nimeni nu știe mare lucru despre ele? Dacă ai un butic și nu depui bilanțul, ANAF-ul îți blochează conturile imediat. Dar aceste companii mari, care au monopoluri de stat, nu sunt deranjate de nimeni. Acolo e problema: nu la micii antreprenori, ci la dinozaurii protejați politic. Statul știe foarte bine cine sunt. Poate Dragoș Anastasiu n-a întrebat unde trebuie. Dar cheia e la partide. Acolo se fac numirile. Sunt niște vaci de muls pentru clientela politică. Și când vine cineva din privat să ajute cu reformarea, Grindeanu țipă că e tentativă de devalizare. Devalizare? Nu, doar le e frică să nu piardă monopolul de „devalizat" pe care-l au de 35 de ani.

Iar lista consultanților privați e plină de oameni serioși, cu CV-uri impecabile. Dar PSD-ul și PNL-ul vor doar „reformă" când e pe hârtie, nu când vine cineva și chiar vrea să schimbe lucrurile. Și tot PSD-ul, cu complicitatea PNL-ului, a scos din pachetul 2 ceea ce trebuia să fie cheia reformei: programul Anghel Saligny. Îl reformează ei „în Parlament," pe termen nedefinit. Adică îl lasă exact așa cum este: o pușculiță pentru partide, un robinet pentru firmele de casă. Asta e prima mare înfrângere a Guvernului Bolojan.

Claudiu Pândaru: Programul Anghel Saligny e locul prin care se scurg cei mai mulți bani din bugetul statului. A fost gândit pentru modernizarea comunităților, dar în realitate e un mecanism electoral de hrănit primarii. Ai mii de proiecte mici, multe inutile. Ai „modernizare" fără strategie, fără impact real.

Florin Negruțiu: Îți dau un exemplu: în satul bunicilor mei s-a făcut un teren de fotbal cu nocturnă, prin Anghel Saligny. Impecabil. Numai că în sat nu mai sunt copii. Și terenul e închis cu lacăt. Nu să se strice, nu să se joace pe el. Acolo s-a făcut doar ca să se bifeze. În același sat, asfaltul e doar până la jumătate. După aceea, Dumnezeu cu mila.

Claudiu Pândaru: Așa nu modernizezi o țară. Cu terenuri închise și asfalturi până la gard. Fără o gândire unitară și fără control real, Anghel Saligny nu are cap, nu are trup, nu are logică. Dar are portofele de hrănit. Dacă Guvernul Bolojan nu va opri acest program sau nu îl va reforma radical, nicio altă măsură nu va mai avea credibilitate.