ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va continua 2026 cu o politică agresivă a Statelor Unite?

„Realitatea în care trăim este extrem de incertă. Donald Trump e un lider instinctual, care pare să acționeze unilateral, în afara normelor internaționale", spune Florin Negruțiu. „Lumea se reîmparte în sfere de influență, iar întrebarea e simplă: în ce sferă va ajunge România?", adaugă Claudiu Pândaru.

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Statele Unite, prin președintele Donald Trump, au început 2026 cu o intervenție militară în Venezuela. Maduro a fost capturat, iar Trump vorbește deschis despre administrarea țării și despre extinderea acțiunilor în regiune. Se discută chiar despre preluarea Groenlandei. Florin, cum va continua 2026? Așa cum a început?

Florin Negruțiu: Da, fără îndoială suntem într-o nouă realitate. Venezuela, pentru unii, era sinonimă cu Miss Univers. Dar Trump are altă perspectivă. El chiar a organizat ani la rând concursul Miss Universe și probabil are o relație personală cu ideea de „a cuceri" Venezuela.

Lăsând gluma la o parte, faptul că l-a extras pe Maduro — da, un dictator — poate părea un lucru bun. Dar când adaugi declarația lui Trump că SUA vor administra Venezuela și resursele ei, intrăm pe un teren periculos. Este o politică bazată pe forță, nu pe reguli. Dacă a fost Venezuela ieri, mâine poate fi Groenlanda. Și dacă mâine Trump va spune că prietenul lui Viktor Orbán are drepturi asupra Transilvaniei?

Claudiu Pândaru: Exact. Lumea pare să se reîmpartă din nou în sfere de influență. Iar întrebarea e simplă și dureroasă: în ce sferă va ajunge România? Cei mai apropiați de noi sunt, din păcate, Rusia. Iar dacă în lipsa unei alianțe solide și asumate cu SUA și Europa, România rămâne expusă.

Florin Negruțiu: Trump e un lider instinctual, un om care merge pe forță. A început 2026 cu un precedent periculos: o superputere care decide singură ce e drept și ce poate lua. Azi e Venezuela, mâine poate fi orice alt stat. E o lume nouă, dar și o amenințare veche: dominația prin forță.

