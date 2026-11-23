„PSD vrea să-și lege numele de mama reformelor. Dar reforma administrativă lovește tocmai în baza puterii partidului: rețeaua de primari și consilieri locali. Mă întreb dacă nu cumva este lansată doar pentru a fi compromisă", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „PSD a mimat reforma de atâtea ori, încât acum, chiar dacă ar vrea să o facă serios, nu știu dacă ar mai ști cum. Iar timpul nu este de partea lor."



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Claudiu Pândaru: Reorganizarea administrativ-teritorială a României, noua temă de dezbatere. Nu avem încă ceva concret, pusă în fața opiniei publice de către Partidul Social Democrat. Florin Negruțiu, va fi făcută sau asistăm doar la un lung șir de replici și hărți pe care ni le desenează reprezentanții PSD?

Florin Negruțiu: Mie mi-e clar că PSD-ul vrea să-și lege numele de mama reformelor.

Reforma administrativă este cea mai grea reformă, care, într-adevăr, ar aduce economii la buget, ar aduce restrângerea cheltuielilor statului.

Însă, făcută de PSD, cel mai antireformist partid, într-adevăr, te face să te întrebi dacă nu cumva PSD-ul doar se face că face.

Pentru că sunt reforme care se lansează ca să se facă și sunt reforme care se lansează ca să se compromită, să se spună: „Domnule, noi am încercat, dar nu s-a putut. Nu se dorește."

Cum se zicea la partid pe vremuri: „Nu se dorește." Și dacă nu se dorește, noi am vrut să facem, dar nu s-a dorit.

Până una-alta, reforma administrativă este o afacere între PSD-iști, este o dezbatere între PSD-iști, pentru că este un partid cu 23% în Parlament. Guvernul este ultraminoritar.

Reforma, dacă se va face, se va face prin asumarea răspunderii.

Deci nu va fi o dezbatere cu societatea și în niciun caz nu va fi o dezbatere cu celelalte partide din Parlament.

Va fi o reformă în stil PSD, discutată între PSD-iști, negociată între PSD-iști și pusă pe masă. Pentru că asta înseamnă asumarea răspunderii Guvernului: „Vă place, bine. Nu vă place, depuneți moțiunea de cenzură."

Deci acela va fi un moment foarte important pentru PSD, în care partidul va veni cu această asumare în Parlament, chiar cu riscul de a-și dărâma propriul guvern.

Cunoscând elanul reformist al Partidului Social Democrat, eu, în momentul ăsta, sunt sceptic că această reformă se va face, pentru că lovește în baza puterii partidului, adică rețeaua de primari și de consilieri locali.

Claudiu Pândaru: Cred că Partidul Social Democrat a mimat reforma de atâtea ori, încât acum, și dacă ar vrea s-o facă serios, nu ar mai ști cum.

Altfel, nu îmi explic de ce, înainte de a veni cu niște date concrete și cu un plan cumva trasat, închegat, au gândiri și răzgândiri de la o zi la alta, desene și redesenarea desenelor de la o zi la alta.

În același timp însă, aceste chestiuni extrem de, și limpede, neserioase sunt însoțite de niște angajamente luate ferm de lideri ai partidului, domnul Manda, domnul Neacșu, care spune că reforma se joacă cu mandatul său pe masă.

Chestiuni care nu au o explicație decât dacă te gândești că, într-adevăr, cel puțin unii dintre social-democrați vor să facă ceva.

Întrebarea este: știu cum s-o facă?

Sunt conștienți că timpul nu e de partea lor, dacă vor, într-adevăr, să o pună în aplicare din următorul ciclu electoral?

Pentru că, la finalul zilei, poți să îți dorești chiar și real orice, nu să mimezi, dar trebuie să ai și timp, și știință să o realizezi.