ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Guvernul Bolojan să aplice reducerile de cheltuieli promise?

„Va reuși Guvernul Bolojan să aplice reducerile de cheltuieli promise?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu subliniază: „Este greu să tai craca de sub picioarele politicienilor. Iar când deranjezi sistemul, vine și contraatacul. Fără susținerea cetățenilor, Ilie Bolojan nu are niciun aliat real." Claudiu Pândaru atrage atenția că „Nu e doar o reformă ratată. Ar fi o oportunitate istorică pierdută. Dacă nu se schimbă nimic acum, România va merge în linie dreaptă spre incapacitate de plată."

Discutia integrală:

Claudiu Pândaru: După creșterile de taxe din pachetul unu, Guvernul tot amână reformele promise privind reducerea cheltuielilor bugetare. În schimb, antreprenorii, micile afaceri — toți primesc deja formule noi de taxare. Florin, vor ajunge vreodată reducerile promise să fie puse în practică?

Florin Negruțiu: Este exact ce am spus de la început: „De data asta, noi nu". Asta le-au transmis românii lui Ilie Bolojan. Începeți și voi cu voi. Nu mai cereți doar contribuabililor să strângă cureaua. Nu mai cereți doar mediului privat să plătească nota. Când vine vorba de reduceri reale, e liniște. Doar discuții. Reforma devine doar o promisiune politică dacă nu este aplicată.

Dar hai să fim sinceri: Ilie Bolojan a deschis prea multe șantiere deodată. Reforma pensiilor speciale, reforma companiilor de stat, reforma administrației, reforma numirilor politice... Sunt prea multe fronturi pentru o singură echipă, într-un timp atât de scurt. Și între timp, răbdarea oamenilor se epuizează. E un guvern care, dacă nu face acum reformele, își pierde singurul sprijin pe care îl are: sprijinul cetățenilor.

Nu partidele, nu PNL-ul sunt în spatele lui Bolojan. Doar oamenii care l-au votat pentru că sperau să vadă lucrurile schimbate. Dacă și ei se retrag, atunci guvernul ăsta e singur.

Claudiu Pândaru: Și, poate mai grav, pierdem și o oportunitate. Avem o majoritate parlamentară. Avem o criză care cere acțiune. Avem toate motivele să facem reformele. Dacă nici acum, atunci când?

Pentru că, sincer, dacă mergem mai departe în același ritm și cu aceleași metehne, vom ajunge în incapacitate de plată. Chiar și cei care astăzi cred că o duc bine vor simți curând că se duce totul de râpă. Ori facem reformele acum, ori ne afundăm și mai mult. Este o alegere între un traseu corect și prăpastie.