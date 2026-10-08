ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Luca Niculescu să obțină votul Parlamentului pentru noul Guvern?

„Luca Niculescu are mai multe șanse decât Siegfried Mureșan, dar într-o Românie în care ideile de reformă sunt un dezavantaj, nici măcar un premier tehnocrat nu are garanția unei majorități", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Nu este limpede ce calcul politic a făcut Nicușor Dan. PSD nu pare dispus să-și asume această guvernare, iar fără PSD nu există o soluție parlamentară.

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Întrebarea zilei, Florin: trece guvernul lui Luca Niculescu?

Florin Negruțiu: Nu știu. În momentul ăsta nu este un avantaj să fii într-un partid politic ca să faci majoritatea de 233 de voturi. Domnul Luca Niculescu nu este membru al niciunui partid politic.

Nu este un avantaj să ai opinii politice, pentru că e suspect pentru toată lumea. Domnul Luca Niculescu nu are opinii politice, vine dintr-o zonă mai neconflictuală, s-a ocupat de dosarul aderării României la OECD și din Ministerul de Externe.

Astăzi nu e un avantaj să ai idei de reformă. Aici, domnul Luca Niculescu cred că a pornit ușor greșit, spunând că va continua reformele, ceea ce cu siguranță nu sună bine în diverse locuri din zona politică și administrativă a României.

Dacă ar fi să tragem linie, domnul Luca Niculescu are avantaje, are și dezavantaje, dar cred că are mai multe șanse decât Siegfried Mureșan să obțină voturi de la partidele reprezentate în Parlament.

Acum rămâne să vedem cu ce guvern va veni Luca Niculescu, dacă va fi un guvern pur tehnocrat sau va fi un guvern tehnocrat-politic.

Pentru că, în situația unui guvern tehnocrat-politic, lucrurile se complică și revenim la vechea dispută: „Domnule, nimeni nu votează oamenii celuilalt."

Prin urmare, un guvern tehnocrat în spatele căruia va fi PSD-ul nu va fi votat de PNL și de USR.

AUR a anunțat că nu votează. Prin urmare, ne vom întoarce peste zece zile tot la domnul Nicușor Dan, așteptând un nou miracol din jobenul de miracole de la Palatul Cotroceni.

Claudiu Pândaru: Nu știu care a fost de data asta calculul pe care l-a făcut președintele Nicușor Dan. Chiar nu știu, pentru că, cel puțin din declarațiile publice, nu pare că ar fi un calcul.

Cu toate că Partidul Social Democrat, pentru că de acolo pleacă rezolvarea problemei, în felul în care va susține guvernul pe care încearcă să-l formeze Luca Niculescu.

Felul în care însă PSD s-a poziționat până acum e mai degrabă straniu. Nu pare a fi o poziționare de susținere directă, de asumare a unei astfel de construcții.

Și atunci, mie, repet, în momentul ăsta îmi este greu de înțeles ce calcule și-a făcut de data asta președintele României, nominalizându-l pe Luca Niculescu.