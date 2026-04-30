ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruți

„Matematic, sunt șanse mai mari să treacă decât să nu treacă. Dar politica nu e matematică. În ziua votului, calculele se schimbă", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Indiferent de rezultat, România riscă să intre într-o zonă de instabilitate. Fără PSD nu există majoritate, iar cu PSD – reformele devin imposibile."

Claudiu Pândaru: Moțiunea de cenzură care va fi votată marți în Parlament va trece, Florin, sau nu?

Florin Negruțiu: Matematic, în momentul ăsta sunt șanse mai mari să treacă decât să nu treacă. Numărul de semnături arată că există o majoritate pentru a da jos Guvernul Ilie Bolojan. Dar niciodată calculele de pe hârtie nu se suprapun perfect cu votul din plen.

Cred că PSD șantajează în continuare PNL să-l debarce pe Bolojan cu mâna lui. Liberalii să organizeze un puci și apoi să se refacă o coaliție „pro-europeană" fără el. Un scenariu pe care l-ar susține și președintele Nicușor Dan. Problema e că, dacă PNL acceptă acest joc, e sinucidere politică.

Dacă moțiunea trece, intrăm în necunoscut. Niciun partid nu pare dispus să-și asume guvernarea. Corect ar fi ca PSD și AUR, care au inițiat moțiunea, să vină și cu soluția: premier, coaliție, program. Asta au votat românii. PSD + AUR + ceilalți înseamnă o majoritate. Hai să-i vedem la treabă.

Cred că România, mai devreme sau mai târziu, trebuie să treacă printr-un episod populist-suveranist, ca să învețe ceva. Chiar dacă va fi dur, chiar dacă vom plăti prin dobânzi mai mari și bani europeni pierduți.

Claudiu Pândaru: Electoratul suveranist vrea să-i vadă la putere pe cei pe care i-a votat. Electoratul pro-european, în schimb, nu-și dorește PSD în guvern. Dar matematica parlamentară e simplă: fără PSD nu există majoritate. Iar fără majoritate nu ai guvern, nu ai reforme, nu ai stabilitate.

În cealaltă parte, susținătorii AUR vor rezultate rapide, promisiuni transformate în realitate. Întrebarea e: când ajung acești oameni la putere? Acum, într-un guvern fragil, sau după alegeri, cu o majoritate clară? Pentru că diferența e uriașă.