ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruți

Claudiu Pândaru
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Matematic, sunt șanse mai mari să treacă decât să nu treacă. Dar politica nu e matematică. În ziua votului, calculele se schimbă", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Indiferent de rezultat, România riscă să intre într-o zonă de instabilitate. Fără PSD nu există majoritate, iar cu PSD – reformele devin imposibile."

Claudiu Pândaru: Moțiunea de cenzură care va fi votată marți în Parlament va trece, Florin, sau nu?

Florin Negruțiu: Matematic, în momentul ăsta sunt șanse mai mari să treacă decât să nu treacă. Numărul de semnături arată că există o majoritate pentru a da jos Guvernul Ilie Bolojan. Dar niciodată calculele de pe hârtie nu se suprapun perfect cu votul din plen.

Cred că PSD șantajează în continuare PNL să-l debarce pe Bolojan cu mâna lui. Liberalii să organizeze un puci și apoi să se refacă o coaliție „pro-europeană" fără el. Un scenariu pe care l-ar susține și președintele Nicușor Dan. Problema e că, dacă PNL acceptă acest joc, e sinucidere politică.

Dacă moțiunea trece, intrăm în necunoscut. Niciun partid nu pare dispus să-și asume guvernarea. Corect ar fi ca PSD și AUR, care au inițiat moțiunea, să vină și cu soluția: premier, coaliție, program. Asta au votat românii. PSD + AUR + ceilalți înseamnă o majoritate. Hai să-i vedem la treabă.

Cred că România, mai devreme sau mai târziu, trebuie să treacă printr-un episod populist-suveranist, ca să învețe ceva. Chiar dacă va fi dur, chiar dacă vom plăti prin dobânzi mai mari și bani europeni pierduți.

Claudiu Pândaru: Electoratul suveranist vrea să-i vadă la putere pe cei pe care i-a votat. Electoratul pro-european, în schimb, nu-și dorește PSD în guvern. Dar matematica parlamentară e simplă: fără PSD nu există majoritate. Iar fără majoritate nu ai guvern, nu ai reforme, nu ai stabilitate.

În cealaltă parte, susținătorii AUR vor rezultate rapide, promisiuni transformate în realitate. Întrebarea e: când ajung acești oameni la putere? Acum, într-un guvern fragil, sau după alegeri, cu o majoritate clară? Pentru că diferența e uriașă.

