„PSD nu pleacă de la resurse. Nu pleacă câinele de la măcelărie. Problema lor nu e guvernarea, ci Bolojan, care a tăiat robinetul de bani", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Jocul acesta riscă să genereze o criză politică într-un moment deja fragil. Iar asta îi va costa, inclusiv în fața propriilor alegători."

Claudiu Pândaru: Pleacă până la urmă sau nu PSD din guvern sau doar încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan?

Florin Negruțiu: Cred că încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Nu văd ce interes ar avea PSD-ul să plece de la resurse, că nu pleacă câinele de la măcelărie, mai ales când în opoziție așteaptă AUR, care se va comporta ca partidul senior. S-a văzut la buget cum a tratat AUR PSD-ul, ca pe un partid mic, pe care l-a trimis la plimbare. În opoziție e AUR, e „fratele de sânge", dar să nu se aștepte PSD că le va fi ușor cu AUR. PSD încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan pentru că baronii locali sunt foarte supărați. De ce? Pentru că le-a tăiat din bani. De aia îi spun „Ilie Sărăcie". Nu i-a sărăcit, că tot bogați sunt, dar unul care pierde 5 milioane din 10 simte mai tare pierderea decât un pensionar care pierde din pensie.

Banii au fost limitați prin programul Anghel Saligny. Bolojan a spus clar: finanțăm doar proiectele realizate peste 50%. Nu mai dăm bani pe hârtii. Ori asta e o blasfemie. Cum adică să nu mai dai bani pe studii de fezabilitate? Păi din asta se fac banii în politică. De aici vine revolta asta transpartinică. Nu sunt doar PSD-iștii, sunt și liberalii. PSD ar fi dispus chiar să dea mai multe ministere USR-ului, doar ca să aibă un premier comod, un nou Ciucă. Asta vrea PSD: să revină la perioada în care toți erau mulțumiți.

Claudiu Pândaru: Dincolo de aceste calcule, care țin mai degrabă de propriile portofele, încercarea de a scăpa de Bolojan și amenințările cu ieșirea de la guvernare ne afectează pe toți. Instabilitatea politică, într-o țară cu probleme economice reale și într-un context geopolitic complicat, nu e deloc sănătoasă.

Dacă PSD generează o criză politică doar pentru interese interne, riscă să plătească. Nu doar în sondaje, ci pe termen lung. Pentru că alegătorii, inclusiv cei ai PSD, văd ce se întâmplă. Nu degeaba sondajele arată că ei nu vor ieșirea de la guvernare.