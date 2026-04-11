ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vrea PSD să iasă de la guvernare sau doar să-l schimbe pe Ilie Bolojan?

Claudiu Pândaru
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„PSD nu pleacă de la resurse. Nu pleacă câinele de la măcelărie. Problema lor nu e guvernarea, ci Bolojan, care a tăiat robinetul de bani", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Jocul acesta riscă să genereze o criză politică într-un moment deja fragil. Iar asta îi va costa, inclusiv în fața propriilor alegători."

Claudiu Pândaru: Pleacă până la urmă sau nu PSD din guvern sau doar încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan?

Florin Negruțiu: Cred că încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Nu văd ce interes ar avea PSD-ul să plece de la resurse, că nu pleacă câinele de la măcelărie, mai ales când în opoziție așteaptă AUR, care se va comporta ca partidul senior. S-a văzut la buget cum a tratat AUR PSD-ul, ca pe un partid mic, pe care l-a trimis la plimbare. În opoziție e AUR, e „fratele de sânge", dar să nu se aștepte PSD că le va fi ușor cu AUR. PSD încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan pentru că baronii locali sunt foarte supărați. De ce? Pentru că le-a tăiat din bani. De aia îi spun „Ilie Sărăcie". Nu i-a sărăcit, că tot bogați sunt, dar unul care pierde 5 milioane din 10 simte mai tare pierderea decât un pensionar care pierde din pensie.

Banii au fost limitați prin programul Anghel Saligny. Bolojan a spus clar: finanțăm doar proiectele realizate peste 50%. Nu mai dăm bani pe hârtii. Ori asta e o blasfemie. Cum adică să nu mai dai bani pe studii de fezabilitate? Păi din asta se fac banii în politică. De aici vine revolta asta transpartinică. Nu sunt doar PSD-iștii, sunt și liberalii. PSD ar fi dispus chiar să dea mai multe ministere USR-ului, doar ca să aibă un premier comod, un nou Ciucă. Asta vrea PSD: să revină la perioada în care toți erau mulțumiți.

Claudiu Pândaru: Dincolo de aceste calcule, care țin mai degrabă de propriile portofele, încercarea de a scăpa de Bolojan și amenințările cu ieșirea de la guvernare ne afectează pe toți. Instabilitatea politică, într-o țară cu probleme economice reale și într-un context geopolitic complicat, nu e deloc sănătoasă.

Dacă PSD generează o criză politică doar pentru interese interne, riscă să plătească. Nu doar în sondaje, ci pe termen lung. Pentru că alegătorii, inclusiv cei ai PSD, văd ce se întâmplă. Nu degeaba sondajele arată că ei nu vor ieșirea de la guvernare.

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai poate fi credibil Donald Trump în negocierile de pace?
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ne spune cazul „cutiilor de pantofi" despre corupția din România?
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce vrea PSD să iasă de la guvernare?
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Sunt reale amenințările lui Donald Trump privind ieșirea SUA din NATO?
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Recomandările redacţiei
Peter Magyar's Tisza party/ 1848 commemoration, Budapest, Hungary
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în...
NASA Artemis Moonshot
„O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II...
Military strategist drawing a red line from Iran to Oman on a map
Eugen Rădulescu: „Mă întreb cum naiba nu a prevăzut nimeni închiderea...
The ammunition lies against the background of the EU flag, emphasising the theme of military supplies and NATO
SUA cer mai mult de la NATO, dar trimit semnale mixte. Ce înseamnă...
Sâmbăta Mare: Rugăciunea care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului
Sfânta Lumină va fi adusă astăzi în România de la Ierusalim. Care e planul de rezervă dacă situația din Orientul Mijlociu se complică
Sâmbăta Mare 2026: Cea mai importantă zi înainte de Paște. Ce obicei trebuie să respecte românii în noaptea de Înviere
Ministrul Justiției a respins acuzațiile privind un „blat” politic pentru numirile din parchete: „Este o teorie a conspirației”
Reacții din partide și societatea civilă după numirile lui Nicușor Dan la șefia parchetelor. Mesaje împărțite între liderii politici
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer. Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor merg săptămâna viitoare în SUA
Bolojan, după acuzațiile ministrului Agriculturii: Orice ministru are disponibilitatea să mă contacteze în permanență
Bolojan: 90% din avizele tehnice de racordare la rețelele electrice sunt pentru proiecte speculative
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ar fi fost lovitura fotbalului românesc. Motivul ireal pentru care Cornel Dinu n-a mai ajuns la Rapid
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Ce se întâmplă, de fapt, cu marele Cornel Dinu. Acum 8 luni spunea „îmi aștept sfârșitul”
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
S-a terminat! Iranul a primit un răspuns clar și nu mai e loc de negocieri
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Pensie de numai 1.500 lei pentru 30 ani munciți. De ce 1.900.000 pensionari primesc pensii atât de mici?
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...