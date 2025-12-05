Pică Guvernul Bolojan după alegerile din București? Se pregătește o moțiune de cenzură? 

„Avem o moțiune de cenzură ciudată, îndreptată împotriva unui guvern din care face parte chiar partidul care o susține pe tăcute", observă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru subliniază: „PSD face, din nou, un dublu joc. La guvernare pentru resurse. În opoziție, pentru imagine. Și, ca întotdeauna, decizia se ia în funcție de sondaje și de ziua votului."

Claudiu Pândaru: Nu trec bine alegerile din Capitală că în Parlament se anunță o moțiune de cenzură. Florin, moțiune de cenzură la adresa Guvernului Ilie Bolojan. Există riscul real ca PSD să-l dea jos?

Florin Negruțiu: Da, este o moțiune de cenzură... ciudată. Pentru că e îndreptată împotriva unui guvern din care face parte chiar PSD. De fapt, este o moțiune anti-USR, promovată de opoziție, dar cu concursul unor pesediști — afiliați sau neafiliați. Și întrebarea devine: cum vor vota parlamentarii PSD?

Să ne amintim: USR-ul este adversarul tradițional al PSD. Nu doar politic. Sunt incompatibili și uman. Deci ar avea logică ca pesediștii să voteze împotriva unui guvern în care sunt useriști. Dar... dacă pică guvernul, pică și PSD-ul. E caricatura aia în care doi oameni stau în același copac și fiecare taie craca celuilalt. Cine e mai prost? Amândoi.

Oficial, PSD spune că nu votează moțiunea. Dar știm cât valorează uneori „oficialul" în PSD. Votul poate fi umoral. Dacă partidul decide să iasă de la guvernare, moțiunea poate trece. Dar decizia trebuie să vină mai întâi din interiorul partidului.

Claudiu Pândaru: Și depinde mult și de rezultat. De campania electorală, de scorurile care vin, de calculele fiecărui parlamentar. PSD, tradițional, joacă pe două planuri. La guvernare — ca să aibă acces la resurse. În opoziție — ca să dea vina pe alții. Așa au blocat reformele, reforma administrației, reducerea cheltuielilor. Fac opoziție în guvern, iar moțiunea aceasta e o extensie firească a dublului joc.

Nu m-aș grăbi să-i cred când spun că nu votează. La PSD, moțiunile vin și pleacă după cum suflă sondajul. Iar ziua votului bate la ușă.