Live TV

Pică Guvernul Bolojan după alegerile din București? Se pregătește o moțiune de cenzură? 

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Avem o moțiune de cenzură ciudată, îndreptată împotriva unui guvern din care face parte chiar partidul care o susține pe tăcute", observă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru subliniază: „PSD face, din nou, un dublu joc. La guvernare pentru resurse. În opoziție, pentru imagine. Și, ca întotdeauna, decizia se ia în funcție de sondaje și de ziua votului."

Claudiu Pândaru: Nu trec bine alegerile din Capitală că în Parlament se anunță o moțiune de cenzură. Florin, moțiune de cenzură la adresa Guvernului Ilie Bolojan. Există riscul real ca PSD să-l dea jos?

Florin Negruțiu: Da, este o moțiune de cenzură... ciudată. Pentru că e îndreptată împotriva unui guvern din care face parte chiar PSD. De fapt, este o moțiune anti-USR, promovată de opoziție, dar cu concursul unor pesediști — afiliați sau neafiliați. Și întrebarea devine: cum vor vota parlamentarii PSD?

Să ne amintim: USR-ul este adversarul tradițional al PSD. Nu doar politic. Sunt incompatibili și uman. Deci ar avea logică ca pesediștii să voteze împotriva unui guvern în care sunt useriști. Dar... dacă pică guvernul, pică și PSD-ul. E caricatura aia în care doi oameni stau în același copac și fiecare taie craca celuilalt. Cine e mai prost? Amândoi.

Oficial, PSD spune că nu votează moțiunea. Dar știm cât valorează uneori „oficialul" în PSD. Votul poate fi umoral. Dacă partidul decide să iasă de la guvernare, moțiunea poate trece. Dar decizia trebuie să vină mai întâi din interiorul partidului.

Claudiu Pândaru: Și depinde mult și de rezultat. De campania electorală, de scorurile care vin, de calculele fiecărui parlamentar. PSD, tradițional, joacă pe două planuri. La guvernare — ca să aibă acces la resurse. În opoziție — ca să dea vina pe alții. Așa au blocat reformele, reforma administrației, reducerea cheltuielilor. Fac opoziție în guvern, iar moțiunea aceasta e o extensie firească a dublului joc.

Nu m-aș grăbi să-i cred când spun că nu votează. La PSD, moțiunile vin și pleacă după cum suflă sondajul. Iar ziua votului bate la ușă.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Cine câștigă Primăria Capitalei? O analiză despre scoruri strânse, absența unui pact pe dreapta și riscul fragmentării votului
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce sărbătorim, de fapt, de 1 Decembrie? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ne propune noua stângă radicală?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce alegem, de fapt, în București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Digi Sport
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_04_20_41_16
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
Instalație de gaze.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia...
posta romana
Livrarea pensiilor, o „povară” pentru Poștă: „Nu este un business...
oameni la targul de craciun din bucuresti
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat...
Ultimele știri
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot
Pentagonul a anunțat că a ucis patru bărbați într-un alt atac asupra unei ambarcațiuni în Pacific
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Locul din casa în care bradul se usucă cel mai repede. Unde să NU îl pui niciodată în perioada sărbătorilor
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
Dramatism total la CM de handbal: GOL cu 5 secunde înainte de final și scandal uriaș! ”Au încălcat grav...
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Cum se alege vaccinul antigripal pentru copii. Pentru ce categorii nu este recomandat vaccinul intranazal
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă