„AUR susține o petiție pentru demiterea președintelui Nicușor Dan” – o mișcare simbolică, dar care arată că partidele suveraniste rămân într-o campanie continuă. Florin Negruțiu observă: „George Simion și Călin Georgescu trăiesc cu impresia că au fost furați la urne. Și joacă în permanență rolul de președinți legitimi, aleși de popor, înșelați de sistem.” Claudiu Pândaru adaugă: „AUR nu vrea să câștige acum. Vrea să rămână călăre pe valul frustrării, ca să țipe mai tare când austeritatea mușcă mai adânc.”

Claudiu Pândaru: AUR susține o petiție pentru demiterea lui Nicușor Dan. Cum ți se pare ideea?

Florin Negruțiu: Da, am văzut și eu pe diverse… nu știu dacă AUR a inițiat petiția, dar pe diverse canale de-astea, georgiste, auriste, oamenii semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan, pe motiv că nu s-ar potrivi cu funcția prezidențială și că „ne face de râs țara în exterior”.

Da, e o inițiativă cetățenească. E dreptul oamenilor să se exprime. Dacă este susținută de domnul George Simion? Cu siguranță este susținută de domnul George Simion. Asta arată că AUR, și domnul Simion în particular, sunt în continuare în campanie electorală. Nu e niciun secret aici.

O auzeam zilele trecute pe doamna Șoșoacă, care – iată! – mi s-a părut mai realistă decât domnul Simion. Și decât domnul Georgescu. Ea zicea: „Când voi fi președintă a României, o să fac și o să dreg…” Ea este mai realistă, pentru că Georgescu și Simion chiar se cred deja președinți ai României.

Nici nu mai știi cine e adevăratul președinte ales. Fiecare are impresia că el este președintele României, și că, nu știu, Macron sau Ursula le-au furat victoria și au dat-o lui Nicușor Dan. Prin urmare, în permanență se vor prezenta ca președinți legitimi ai României și vor face astfel de campanii. Obiectivul lor este să țină publicul fierbinte, radicalizat.

Pentru că, dacă ar fi liniște, pace și bunăstare în România, nu i-ar mai băga nimeni în seamă. Ei au combustibil electoral doar în perioadele de frustrare socială și alienare. Și suflă eficient în jarul urii sociale – ceea ce face, cu destul succes, George Simion.

Claudiu Pândaru: Acum… nu că domnului Nicușor Dan, președinte al României, nu i-ar strica ceva mai multă atenție în ce privește ținuta. Eu știu… conduita… rânduiala evenimentelor oficiale la care mai participă. Poate se apleacă și asupra acestei chestiuni. Nu de alta, dar n-ar strica.

Însă AUR și toată această opoziție suveranistă, în acest moment, e foarte tăcută. Rar mai ies și mai zic, cât să-l demitem pe Nicușor Dan… să… Ce fac ei acum este să încerce să-și conserve imaginea, să rămână în continuare captori ai frustrărilor adunate în societate. Frustrări care, pe măsură ce măsurile de austeritate se adâncesc, se vor înmulți.

La momentul potrivit, vor veni și se vor prezenta din nou, strigând de dimineață până seara că ei sunt soluția. Soluția la toate: nefericirile personale ale oamenilor, economia, apa, hrana, energia. Și vor avea periodic astfel de propuneri sau idei: să-l suspendăm pe Nicușor Dan, să-l demitem pe Bolojan, să schimbăm în Parlament nu știu ce lege. Joacă în opoziție. Și firesc, urmăresc să fie acolo.