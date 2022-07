Știți ce zi e azi? E a 66-a zi de când Marcel Boloș a făcut următoarea declarație de mare angajament: „readucerea capitolului privind irigaţiile în PNRR ar trebui să fie un obiectiv de ţară”.

Numărăm și urmărim cu atenție și cu îngrijorare.

Ce a făcut Marcel pentru obiectivul de țară în ultimele 66 de zile? Nimic. Niciun e-mail trimis la Comisie, niciun telefon. Am întrebat și eu acolo. Nimic.

Deocamdată, e un obiectiv de țară oral. Există doar pe gură și doar în interviuri TV.

66 de zile e mai mult de două luni. Eu am făcut tot PNRR în opt luni. Ca să avem comparație despre cum ne gestionăm timpul și ce lăsăm în urmă.

Propaganda PSD-PNL zice că nu am vrut eu irigații în PNRR, că le băgase Boloș și am venit eu hain și…

Povestea reală e AICI.

Propagandiștii PSD-PNL vorbesc obsesiv despre asta la fiecare știre cu secetă. Au trecut mai multe luni de când sunt ei la putere decât am stat noi la guvernare.

Ce a făcut Boloș în 66 de zile pentru „obiectivul de țară”?

S-a întâlnit cu Daea alaltăieri. Mare realizare. Au comunicat că s-au întâlnit și au discutat. Țara a încremenit: doi coloși ai gândirii contemporane și-au pus neuronii la comun.

Ce au discutat? La TV, interviu Euronews, Marcel s-a exprimat alambicat rău de tot. Rezultă de acolo că nu avem soluția care să treacă de Comisie, că e greu și că e complicat.

Ce au discutat, de fapt? E cu bubă. Daea vrea canale din astea sovietice și Boloș știe că nu se poate.

Iată un articol de la o publicație agricolă bine informată. Ilustrat cu celebra poză a lui Daea prin canal.

Ce vedem noi în imaginea asta? Un tip care se plimbă în pantofi printr-un canal de irigații. La prima vedere, un scrântit. La a doua privire, o campanie de PR eficace: ministrul suferă, un nebun frumos. Și-a angajat toată familia prin minister pe funcții grase, e un politruc tipic. Dar suferă - uite-l nebun prin canal! Dramă TV.

Eu văd însă altceva în poză și uitați-vă atent: vă dați seama cum circulă apa pe genul ăla de canal? Câtă apă se pierde prin evaporare și prin infiltrare în sol? Vă zic eu: cam jumătate.

Hai să citim niște știri de zilele astea:

„Dunărea a scăzut la un nivel critic, navigația la Calafat a devenit aproape imposibilă”.

„Peste 500 de localități sunt alimentate restricționat” (cu apă)

„Administraţia Apele Române face apel la populaţie să nu folosească apa din sistem centralizat pentru irigaţii sau umplerea bazinelor ori piscinelor”

„Tanczos Barna: Nivelul Dunării continuă să scadă, nu știm unde se va opri. Nu e niciun risc acum pentru centrala de la Cernavodă”

„Apele Române: La sfârşitul lunii, debitul Dunării la Baziaş s-ar putea apropia de cea mai mică valoare înregistrată / Rezervele de apă, în scădere. Bucureştiul nu are probleme cu rezervele de apă”

Astea sunt știrile produse de Guvern în timp ce același guvern, prin capetele vorbitoare PSD-PNL de la TV-uri, tot dă vina pe mine și pe USR că nu trece seceta prin irigații.

Hai să o spunem pe șleau: Idioților, este aceeași apă!

Aceeași resursă care scade dramatic. Dacă existau acum canalele din fantezia voastră, aveați interdicție să le folosiți la udat în vreme de secetă severă.

Dacă le spunem oamenilor că nu au apă de băut, ce apă plimbați voi pe canale?

E deja exasperant nivelul de bla bla pe subiect.

Cum vă puteți imagina că puteți umple Bărăganul cu canale din astea prin care se plimbă Daea ca țăcănitul? Și de unde luați apa? Și dacă aceste canale deja existente ajung în paragină și NU sunt folosite, oare de ce se întâmplă asta? Oare pentru că energia de împins apa la deal a devenit prea scumpă? Oare pentru că apa e mai puțină? Și dacă nu le întreținem și nu le folosim pe astea de le avem, mai facem altele la fel?

Oare ar trebui să schimbăm modelul tehnic? A greșit Comisia când ne-a dat răspunsurile pe care le-am publicat aici, pe Digi, în articolul anterior?

Bun, deci revenim într-un cerc vicios, se schimbă doar miniștrii.

Aflăm din presă această informație-bombă: Boloș nu poate să îl convingă pe Daea că nu se va finanța din bani europeni acest tip de irigații.

E ceea ce am tot spus și eu. Mi-au pus în brațe o fantezie de 6 miliarde de euro visată de Boloș, prinsă în acel PDF electoral pe care ei l-au numit PNRR, publicat cu trei zile înainte de alegeri. Nediscutat cu Comisia Europeană. Comisia a zis: nu aveți suficientă apă pentru asta, nu e un proiect verde, trebuie să schimbați.

Ministerul Agriculturii, ANIF și PNL au zis că, lasă, știu ei mai bine. Și pe aici am făcut balet și am stat cu PNRR netrimis, cât să se convingă singuri că nu merge. Eu le-am spus să schimbe modelul și le-am adus exemple de la alții, iar ei au replicat: „da, lasă, că e decizie politică și trebuie să fie cum zicem noi”.

Am citit stupefiat o declarație a fostului ministru Oros, colegul meu de guvern. Care zice pentru Europa Liberă că nu m-am preocupat de subiect și nu m-am văzut cu el. Minte copilărește și e ușor de demonstrat: chiar el a publicat imagini de la întâlnirile noastre.

Am povestit aici cum s-a făcut de râs la Bruxelles.

Când încă eram în termeni amicali, la una dintre multele întâlniri, la el în biroul de lângă Universitate, m-a tratat cu palincă și am plecat fericit crezând că l-am convins să pună ANIF la muncă să schimbe conceptul de irigații. La următoarea întâlnire, fusese răzgândit la loc de aparat, trecuse efectul de palincă voioasă. Apoi, l-am ajutat să bage Banca Mondială pe fir cu partea tehnică, dacă ANIF (3.000 de angajați) nu e în stare, poate reușea Banca Mondială să aducă experți care să schimbe conceptul. Banca Mondială a stat de vorbă cu ei, a analizat unde erau cu conceptele și pregătirea tehnică și a zis că nu se bagă, e imposibil de făcut. Înapoi la ANIF și Ministerul Agriculturii, care știu ei mai bine totul.

Acum, Boloș dă iar cu capul în același zid: Ministerul Agriculturii și ANIF trăiesc într-un alt timp istoric.

Am zero simpatie pentru el și aștept o demisie de onoare.

Această isterie națională cu irigații și PNRR este doar creația sa. A fost stupid când a crezut că face pragul de 37% proiecte verzi din PNRR cu irigații, fără să întrebe ceva banal: sunt irigațiile verzi pe regulamentul european? Evident că nu erau.

Problema lui Boloș e că nu știe cum să scoată cămașa acum. A dictat și actualul său patron politic, Marcel Ciolacu, că e musai să fie irigații în PNRR.

Dar care irigații? Daea vrea din alea stil sovietic, Boloș știe că nu se poate. Să vezi comedie: după ce m-au porcăit toată vara la TV în punctaje de partid, au ajuns la vorba mea.

Frază magistrală de la Agrointel: „Boloș este decis să nu înceapă niciun demers (la Bruxelles) până când nu va avea pe masă un program modern de investiții în sisteme de irigații cu consum minim de energie și de apă, dar de îndată ce Daea va veni cu un asemenea proiect, va găsi o soluție pentru introducerea acestuia în PNRR.”

Bravo, Marcele!

Nu mai bine erai tu decis să faci asta ÎNAINTE să anunți că dai 6 miliarde de euro? Și să creezi isteria asta aberantă?

Deci, la 66 de zile DUPĂ ce a declarat irigații - PNRR obiectiv național, Boloș a făcut ZERO pași spre Comisia Europeană spre a le introduce în PNRR.

Încă se mai vede cu Daea să îl convingă: „nu merge, bre, așa canal pe bani europeni, trebuie altceva!”

Adică fix unde era și în decembrie 2020, când se lăuda că „a pus 6 miliarde” pentru irigații.

Mult în urmă față de unde am fost eu cu proiectul, care am intrat în detalii cu ANIF, cum ziceam mai sus. Și am realizat pe pielea mea și cu timp pierdut că nu ai cu cine. Timp în care Marcel Ciolacu făcea tărăboi că de ce nu e gata PNRR.

Chiar dacă ar avea cu cine, ar trebui apoi un proiect tehnic. Costinguri. Analiza DNSH (de mediu, obligatorie). MIPE nu are capacitatea să facă așa ceva de unul singur.

Marcele, hai, dom'le, cu irigațiile în PNRR! Au trecut 66 de zile.

O să-ți mai amintesc, numărăm zilele să vedem cât îți ia să trimiți cererea și proiectul la Comisie.

Eu nu m-am lăudat cu proiectul ăsta, am tras de el cât am putut. Am tăcut jenat și am răspuns diplomatic cât mă luptam cu ei, poate-poate scot ceva. Dar tu ai făcut show. Și încă faci. „Obiectiv de țară”...

Dacă nu trimiți proiectul de irigații în PNRR la Comisie, onorabilă este demisia.

P.S.

Între timp, Marcel declară la Euronews că ne va cumpăra avioane care aduc ploaia. Nu glumesc. Stați pe aproape, că urmărim atent. În general, tot ce declară Marcel Boloș punem frumos la catastif și urmărim cu interes dacă se întâmplă. Limbaj de lemn amețitor, sărăcie de idei abisală, dar rezistăm.