În ultimele zile, la ore de maximă audiență, atât liderul PSD, Liviu Dragnea, cât și premierul Viorica Dăncilă au povestit românilor cum vor revoluționa sistemul de pensii cu noua lege, care ar trebui să fie lansată în dezbatere publică luna următoare, astfel încât să fie adoptată până la sfârșitul anului. Mesajul de bază transmis: nu doar că nicio pensie nu va scădea, ci va fi mai mult decât o triplare a pensiilor. Când? Aproape peste trei ani, în 2021. În ce condiții? Greu de spus, cu excepția uneia: PSD să rămână la putere și după alegerile din 2020.

Sursă foto: Shutterstock

În programul de guvernare prezentat după câștigarea alegerilor din decembrie 2016, coaliția PSD-ALDE s-a angajat să dubleze pensiile, până în octombrie 2020, doar prin majorarea punctului de pensie. De la 871,1 lei, cât era în decembrie 2016, la 1.775 lei în octombrie 2020. Acum, după un an și jumătate de guvernare, după „scamatoria” trecerii contribuțiilor și după ce au ciupit un pic din banii pentru Pilonul II (prin reducerea contribuției virate de la 5,1% la 3,75%), liderii coaliției și-au dat seama că pot și mai mult. Pot, pur și simplu, să vândă mirajul triplării pensiilor! Dar, nu oricum, ci cu împingerea termenului în 2021, adică după alegerile parlamentare din 2020.

„Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1.500 de lei în 2016, net lua 1.399 de lei, în 2020 va avea 3.049 de lei brut și net 2.944, va fi o creștere de 110% faţă de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4.507 lei, 4.256 lei net”, explica acum câteva zile Liviu Dragnea, într-un studio tv, arătând ca la școală, cu cifre frumos înșiruite și colorate, cum se vor tripla pensiile prin grija PSD.

Cum vom ajunge la această performanță care i-ar face să pălească de invidie pe guvernanții oricărei țări respectabile? Ne-a explicat tot Liviu Dragnea. Pe de o parte, prin majorarea continuă a punctului de pensie. În 2021, de pildă, acesta este preconizat, în hârtiile girate de Darius Vâlcov, să fie 1.875 de lei. De unde această sumă? Păi, la punctul din 2020, preconizat și el să fie 1.775 lei, PSD va adăuga - dacă va rămâne la butoane, evident - încă 5% (inflația). Pe de altă parte, din 2021, va fi implementată „noua formulă de calcul al pensiilor”, după cum titrează zilnic, obsedant, o televiziune. În loc de punctaje medii anuale înmulțite cu indici de corecție și împărțite la stagiul de cotizare (variabil), ar urma să avem doar o înmulțire între punctele de pensie acumulate de om și valoarea punctului de referință (VPR). Acesta din urmă ar rezulta împărțind punctul de pensie stabilit de Guvern la 25, cifră aleasă de guvernanți ca fiind o medie între stagiile de cotizare. Pentru anul 2021, dacă toate vor merge cum ne prezintă liderul PSD, valoarea punctului de referință ar urma să fie 75 (1.875:25).

Toate bune și frumoase, nu? Pensiile se vor tripla, salariile bugetarilor se vor mări și ele constant (așa cum au fost eșalonate în Legea salarizării unitare), inflația nu va sări de 5% (vezi procentul cu care șeful PSD spune că va fi indexat în 2021 punctul de pensie), economia va continua să fie „tigrul Europei”, iar banii vor curge în valuri. Totul doar dacă social-democrații vor fi lăsați de statul paralel, de oamenii răi, sorosiști, fasciști și așa mai departe să vegheze la bunăstarea României.

Evident, din toată povestea frumos croită și colorată lipsesc câteva date esențiale și explicații.

De pildă, unde vor găsi guvernanții vreo 60 de miliarde de lei pe an ca să plătească pensiile triplate? Este vorba de mai mult decât o dublare a actualului buget de asigurări sociale. Or, mi-e teamă că pentru a acoperi o astfel de sumă nu va fi suficient doar ca Executivul să sisteze virarea de contribuții la Pilonul II de pensii (circa 7 miliarde de lei pe an). Activele nete administrate de fondurile de pensii, circa 43,7 miliarde lei, ar mai fi ceva, dar ne amintim că PSD și Guvernul au dat asigurări că nu vor decide o naționalizare a Pilonului II, chiar dacă ei consideră că banii de acolo nu sunt privați, ci ai statului.

Un alt aspect important peste care se trece rapid privește situația românilor care se vor trezi că, deși au muncit conștiincioși, rămân cu buzele umflate când vine vorba de pensie. Principiul „100% contributivitate” este unul dintre principiile enunțate de Liviu Dragnea ca stând la baza noii legi a pensiilor. Adică, fiecare român ar urma să primească exact cât a contribuit la bugetul de asigurări sociale. Atenție, cât a contribuit la buget, nu cât i s-a reținut din salariu! Cu alte cuvinte, românii care au lucrat la firme ce nu plăteau contribuțiile la buget vor fi penalizați la pensie. Iar numărul lor nu este tocmai neglijabil, după cum spune chiar Liviu Dragnea: „Unul dintre motivele pentru care s-a realizat transferul contribuțiilor către angajat este că erau două milioane de români care munceau și pentru care nu se plăteau contribuțiile sociale”.

Tot insuficient explicate sunt alte măsuri aruncate în spațiul public, de luni bune, ca făcând parte din noua lege a pensiilor. Una dintre ele se referă la scăderea vârstei de pensionare pentru femeile care au mai mulți copii (câte doi ani pentru fiecare copil, de la trei copii în sus sau nu?). Alta privește includerea orelor suplimentare, a primelor și a celui de-al 13-lea salariu în calculul pensiei. O alta se referă la includerea lunilor/anilor de masterat, doctorat și stagiu militar în calculul vechimii. În fine, o alta presupune introducerea celei de-a 13-a pensii, iar alta vorbește despre acordarea unei indemnizații de șomaj până la împlinirea vârstei de pensionare pentru persoanele care nu au vârsta, dar au vechime neîntreruptă de cel puțin 35 de ani.

Până una, alta, pentru că propaganda contează mai mult decât faptele, tot la ore de maximă audiență li se spune românilor că pensiile le-ar putea crește „chiar și cu 1.000 de lei”, din luna octombrie, dacă președintele Klaus Iohannis va promulga legea care scade stagiile de cotizare pentru grupele I și II de muncă. Ce nu li se spune este că: 1. prevederile au primit avize negative de la Guvernul PSD-ALDE și de la Consiliul Economic și Social, inclusiv pe motivul că „ar determina creșterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat”; 2. recalcularea ar fi trebuit făcută demult (pe Legea 192/2015), astfel încât oamenii să primească pensiile mărite de la 1 ianuarie 2016. Ca să nu mai spunem că, dacă statul s-a împotmolit în recalcularea a câteva zeci de mii de dosare, câte s-ar fi încadrat în prevederile Legii 192/2015, ce se va întâmpla când va fi vorba de recalcularea a circa 5,2 milioane de dosare de pensie?

În loc de încheiere, câteva declarații în oglindă:

- „Cred că este o neînţelegere. Poate s-a referit la altceva. În 2-3 ani să triplezi pensia?! Nu e posibil!”, Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal

- „Să promovezi o triplare a nivelului pensiilor, fără o strategie pe termen lung, nu poate fi sustenabil. Fie vor creşte veniturile, impunând taxe noi sau modificându-le pe cele vechi, fie eficientizează colectarea veniturilor publice, unde România stă foarte prost. E greu de crezut că se vor face minuni în direcţia asta”, Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari

- „Eu am înţeles de ce nu mai vor ăştia să fim noi. Începând cu 2021, când pensionarii vor avea pensii mari, salariații vor avea salarii mai mari, românii vor fi mai fericiți. Nu vor ca oamenii să trăiască mai bine. Ce facem noi nu e magie, ci economie pură”, Liviu Dragnea, președintele PSD.

