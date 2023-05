Ciucă: România va deveni un pol relevant la nivel internaţional în ceea ce priveşte producerea energiei nucleare

România se plasează pe harta energiei curate a lumii datorită sprijinului constant şi substanţial oferit de Statele Unite ale Americii şi viziunii coerente a statului român pentru dezvoltarea programului naţional nuclear civil, a declarat sâmbătă premierul Nicolae Ciucă, după ce președintele american Joe Biden a anunțat la summitul G7 că România va primi finanțare pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR).

"Salut anunţul preşedintelui SUA, Joe Biden, făcut în cadrul Summitului G7, într-un moment important pentru România şi pentru eforturile noastre de a asigura energie accesibilă pentru cetăţeni şi economie, produsă în condiţii prietenoase cu mediul. Statele Unite ale Americii şi parteneri multinaţionali publici şi privaţi din Statele Unite, Japonia, Republica Coreea şi Emiratele Arabe Unite vor finanţa cu până la 275 milioane de dolari proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) din România, iar U.S. Export-Import Bank (EXIM) şi U.S. International Development Finance Corporation (DFC) au emis Scrisori de Interes în vederea sprijinului financiar potenţial de până la 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari, pentru dezvoltarea proiectului", a declarat premierul.

Acesta a apreciat încrederea pe care partenerii din Statele Unite, Japonia, Republica Coreea şi Emiratele Arabe Unite o au în România.

"Am convingerea că vom dezvolta împreună acest proiect sigur, eficient şi performant! Fiind a doua ţară după SUA care implementează tehnologia SMR a companiei americane NuScale, România va deveni un pol relevant la nivel internaţional în ceea ce priveşte producerea energiei nucleare. La nivelul Guvernului, încurajăm aceste investiţii. Criza energetică pe care am gestionat-o în cursul anului trecut a arătat, o dată în plus, că avem capacitatea să fim independenţi energetic şi să consolidăm profilul în acest sector, în acord cu viziunea europeană de protejare a mediului şi cu ţintele de decarbonizare. Energia curată, sigură şi accesibilă cetăţenilor şi economiilor noastre este abordarea responsabilă şi viitorul acestui sector, iar acţiunile Guvernului României sunt circumscrise acestui obiectiv", a mai spus Nicolae Ciucă.

