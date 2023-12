De ce e bugetul lui Ciolacu mincinos. Demonstrația pe puncte.

Era mai cinstit dacă la prezentarea bugetului pe 2024 ieșea Ciolacu și zicea: “fraților, vine 2024 cu patru rânduri de alegeri. Noi vrem cu tot dinadinsul să rămânem la butoanele împărțirii (a se citi jefuirii) banilor publici, așa că n-o să tăiem nimic din cheltuieli, ba chiar o să le creștem. Însă bani în plus n-o să avem de unde lua; ce-am pus noi acolo în buget, eu și cu Boloș, creștere economică, investiții record etc. e poveste; așa că o să o să ne împrumutăm în continuare; și nici așa nu o să ajungă, așa că o să ajustăm iar taxele (n-o să zicem că le creștem) ca să putem plăti promisiunile de campanie”.

Nu ar fi scăpat de critici, dar evita penibilul. Și nu e vorba doar de circul cu negocierile din coaliție, circul cu amânarea ședinței de Guvern și previziunile de venituri, deficit și de investiții făcute pentru cei care mai cred în Moș Crăciun. Doar omul încearcă să pară om de stat, își vrea profil de prezidențiabil, însă nu ajunge doar purtând haine și încălțări scumpe și recitând vorbe și cuvinte complicate silabisite din discursurile scrise de consilieri, așa cum își scriu unii muzicanți versurile exact cum aud ei cuvintele din limbi străine (aș fi scris “fonetic”, dar mi-e că-l pierdem).

De ce acest buget pentru 2024 este unul mincinos? De ce nu putem să-i credem pe Ciolacu și Boloș, pe PSD și PNL că sunt cinstiți? Pentru că “lucrăm cu materialul clientului” cum se spune, adică cu responsabilitatea analizată prin prisma îndeplinirii previziunilor și promisiunilor anterioare.

Și să le luăm pe rând, pe cele mai importante:

Creșterea economică anunțată de PSD și PNL pentru 2023 era de 2,8%; în realitate va fi cu mult sub cea prognozată, undeva la 2%. Se arată într-un raport al BNR publicat ieri.

Credeți deci în prognoza de 3,4% creștere economică pentru 2024?

Deficitul bugetar era prognozat la 4,4% adică 77,9 miliarde de lei. În realitate va ajunge la sfârșitul anului la aproape 6%. Din nou, cifra este din raportul BNR publicat ieri.

Cum poate fi credibilă prognoza deficitului pe 2024, la 5%, adică 86,6 miliarde de lei, în condițiile în care toți specialiștii estimează o lipsă de aprox. 41 miliarde? Cel mai probabil la sfârșitul lui 2024 deficitul va fi de aprox.7,2% din PIB, adică aproape 128 miliarde de lei.

Investițiile au fost promise la un nivel de 7,2% din PIB, adică 112 miliarde le lei. Până la sfârșitul anului vor fi fost la cel mult 6%. Din suma asta, aproape 20%, adică 21,16 mld lei (aproximativ 4,32 mld euro), era anunțată să se realizeze din PNRR. Execuția ne arată realitatea: cu tot cu 2022, s-a realizat puțin peste 3 miliarde de lei (adică în jur de 630 milioane de euro).

Pentru 2024, goarna sună iar pentru investiții de 120 miliarde de lei, adică tot pe la 7% din PIB. Din această sumă, alte 25 miliarde de lei ar trebui să fie la PNRR.

Mai uitați-vă o dată pe cifrele de mai sus. Și apoi dați un ochi și pe prinscreeen-urile din documentele Guvernului. Cum să crezi așa ceva?

Deci e clar că venituri mai mari n-o să fie. Dar poate că vor scădea chetuielile? Cum, în condițiile în care nu au fost eliminate pensiile speciale și au fost promise majorări de pensii de 40% în medie. Și să nu uităm că vom avea o nouă lege de salarizare a bugetarilor care va aduce noi creșteri, peste cele deja anunțate de 5%.

Dar să nu uităm nici faptul că s-a adeverit că marea reformă administrativă anunțată de Ciolacu s-a fâsâit. Printr-o ordonanță de urgență, au fost prorogate toate măsurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare prin restructurarea ministerelor, reducerea secretarilor de stat, eliminarea consilierilor și secretarelor de la cabinete, a funcțiilor de conducere de șef birou și comasarea altor structuri astfel încât numărul total de posturi de conducere să fie scăzut de la 12 la 8%. Exact cum anunțam încă din septembrie că se va întâmpla.

Peste toate aceste analize de bun simț, mai există o dovadă că PSD și PNL vin cu un buget mincinos. Ciolacu și Boloș refuză să semneze declarația prin care se atestă că bugetul pentru 2024 respectă principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară și alte prevederi ale legii responsabilității fiscale, declarație care trebuia prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual. Și fac asta practic printr-un autodenunț prevăzut într-o ordonanță de urgență. Judecătorii ar trebui să mai stabilească câți ani vor ura cuplului Dumb&Dumber.