Diana Buzoianu: Pierdem bani, dar și ani de viață. DNA-ul pădurilor este soluția

,,Semnez petiția pentru DNA-ul pădurilor! Am plecat acum câțiva ani din țară. Aveam aici o pădure de care am zis că nu vrem să ne atingem. Ne-am întors în vacanță anul ăsta și am planificat să vizităm și noi pădurea noastră. N-am mai găsit nimic acolo. Ne-au tăiat-o pe toată. Au furat o pădure de care noi nu voiam să ne atingem”.

Asta este doar una dintre poveștile miilor de români cu care am vorbit în acest an în caravana DNA-ul pădurilor. Când am pornit la drum cu gândul să ajungem în 12 județe din țară cu mesajul nostru, mă gândeam cum vom explica noi oamenilor de ce ar fi nevoie de un DNA al pădurilor. Surpriza a fost că oamenii nu doar că voiau să susțină imediat inițiativa, dar ne dădeau ei motivele, poveștile și întâmplările din viața lor care să arate de ce DNA-ul pădurilor ar fi trebuit să se înființeze, deja, de ani de zile.

Puteți și voi susține inițiativa pe https://protejampadurile.usr.ro/. Zeci de mii de români au semnat petiția USR pentru DNA-ul pădurilor.

La Camera Deputaților, la final de an, parlamentarii de la PSD, PNL, UDMR, AUR au votat toți împotriva DNA-ului pădurilor. Au votat cu mafioții. Acum proiectul e la Senat unde senatorii PSD, PNL, UDMR și AUR votează avize negative. Urmează ca anul viitor, în 2024, să ajungă la vot în plen. Puteți să trimiteți mailuri către parlamentarii din circumscripția voastră. Să le spuneți de ce e nevoie de procurori specializați și de ce e o bătaie de joc să fie protejată din Parlamentul României mafia lemnului.

Între timp, România pierde miliarde de lei din cauza tăierilor ilegale. Miliarde de lei prejudiciu anual din cauza tăierilor ilegale, dar în primele 6 luni ale anului 2023 doar 10 oameni condamnați pentru infracțiuni silvice au și făcut o zi de închisoare.

Să începem cu începutul.

În 2019, Inventarului Forestier Național ne arăta oficial că, din pădurile din România, anual, ies în medie 20 de milioane de metri cubi de lemn fără acte oficiale. Cu un preț mediu al unui metru cub stabilit prin lege la valoarea de 164 lei, asta înseamnă un prejudiciu de 3,28 miliarde de lei. Anual. Chiar presupunând că nu tot acest lemn fără acte oficiale ar proveni din tăieri ilegale, e clar că prejudiciul în urma infracțiunilor silvice se ridică la sume uriașe, de miliarde de lei, în fiecare an.

A spus-o chiar și Curtea de Conturi în raportul său de audit lansat în 2013, în care a menționat că ,,în perioada 1990-2011 s-au tăiat nelegal și s-au valorificat peste 80 milioane metri cubi de lemn”, iar prejudiciul sărea de 5 miliarde de euro la un calcul conservator. Chiar Curtea de Conturi spunea, în paragrafele următoare ale propriului raport, că prejudiciul real în urma tăierilor ilegale de lemn este, cel mai probabil, mult mai mare în realitate.

Comisia Europeană a estimat și ea o pierdere economică de aproximativ 6 miliarde EUR/an din cauza exploatării ilegale a pădurilor din România.

Deci miliarde (la plural) de lei pierde România, anual, din cauza tăierilor ilegale. Cât înseamnă 1 miliard de lei? Aproape 4 spitale precum cel construit de Asociația Dăruiește Viață, finalizat în acest an (o poveste cu adevărat inspirațională care ne arată ce înseamnă solidaritatea românilor, precum și munca neobosită a unei echipe care a luptat ani de zile pentru o misiune). Și acum înmulțim asta cu 30 și cam atât pierde ANUAL România conform calculelor Comisiei Europene în urma tăierilor ilegale.

Sigur, acești bani nu dispar în neant. Mafia lemnului care ne-a măcelărit pădurile, care a creat teroare omorând, hărțuind și amenințând oamenii de bună credință care au vrut să protejeze pădurile, această mafie este beneficiarul direct a acestor munți de bani.

Și aici ar trebui să intervină statul: infractorii, pentru a fi opriți, ar trebui să suporte consecințele faptelor lor. Adică ar trebui să fie condamnați. Doar că cifrele arată o altă realitate. Am întrebat MAI cu privire la stadiul dosarelor deschise pentru infracțiuni silvice. În 2021, din 6052 de dosare, 5730 au fost finalizate fie prin renunțare la urmărire penală, fie prin clasare (aproximativ 95% din dosare). În 2022, din 8051 de dosare, 7696 au fost finalizate fie prin renunțare la urmărire penală, fie prin clasare- adică peste 95% dintre dosare.

Sigur, autoritățile statului vor spune mereu că lucrurile s-au îndreptat. Că au început să facă o treabă din ce în ce mai bună. Că lupta e una foarte grea, dar progresele se văd.

Hai să vedem atunci care e stadiul pentru anul 2023: în primele 6 luni ale anului 2023 doar 10 oameni au făcut măcar o zi de închisoare. Doar 10 infractori au și fost condamnați în dosare având obiect principal al cauzei infracțiuni silvice, au și început executarea pedepsei.

Când ai miliarde de lei pierdute de stat și doar 10 oameni care execută pedeapsa cu închisoare, sistemul nu doar că a eșuat. Autoritățile publice, parte din ele cel puțin, sunt complice la infracțiuni sau cel puțin incompetente.

Avem nevoie de o reformă uriașă în sistem. Avem nevoie de procurori specializați care să nu mai permită să se prescrie dosare evidente de tăieri ilegale, de bugete serioase alocate pentru a lupta real împotriva mafiei lemnului, de o secție specializată de luptă contra infracțiunilor de mediu, de autorități la nivel regional care să fie rupte de corupția de la nivel local care, de cele mai multe ori, a ascuns tăierile ilegale.

DNA-ul pădurilor e un răspuns, un instrument care ar putea ajuta enorm România. E un răspuns pentru cei care acceptă că avem o problemă, ca premisă. În acest moment, majoritatea parlamentară, liderii politici din partidele vechi, vând basmul cum că tăierile ilegale au încetat.

Cât va mai dura până vom începe să luptăm real împotriva mafiei lemnului? Un an în plus cu 95% din dosare clasate sau cu renunțare la urmărire penală, un an în plus de infractori care scapă printre degete sistemului, înseamnă un an în plus de profit uriaș pentru mafia lemnului și un an în minus pentru pădurile noastre. Acum e momentul să acționăm împotriva celor care ne fură pădurile.