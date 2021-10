Majoritatea românilor aud declarațiile de la televizor sau citesc postările de pe facebook ale politicienilor, dar nu știu discuțiile REALE dintre actorii politici, adică ceea ce se întâmplă cu adevărat. În calitatea mea de parlamentar, membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, am participat la multe discuții și știu bine ce s-a întâmplat în domeniul justiției din decembrie 2020 încoace.



Pentru că activez în domeniul justiției, recunosc că am fost absolut frapată de declarațiile dlui. Iohannis, care sună în felul următor: ,,Eu mi-am asumat aceste reforme din 2014 și sunt în continuare hotârât să mă implic total ca să avem o reformă finalizată cu bine în justiție. Avem absolută nevoie de o justiție independentă, corectă, dreaptă. Avem nevoie de schimbări. Legile justiției sunt încă așa cum au rezultat ele pe vremea PSD-ului lui Dragnea. Nu putem să rămânem așa.”



Wow. Domnul președinte Iohannis și-a asumat aceste reforme din 2014. Suntem în 2021 și începând cu al 2-lea mandat, din decembrie 2019, au trecut deja aproape 2 ani, timp în care am avut Guvernul Orban I, Guvernul Orban II și Guvernul Cîțu, toți prim-miniștrii de culoare galbenă. E o perioadă suficient de lungă astfel încât domnul președinte Iohannis să poată răspunde la întrebarea legitimă: Ce s-a făcut pentru legile justiției?



Experiența mea în Parlament e de doar 10 luni, însă în aceste 10 luni am avut SĂPTĂMÂNAL discuții pe legile justiției. Au fost săptămâni în care am avut discuții efectiv în fiecare zi, inclusiv în vară, în concediu. Ce am constatat? Că PNL nu venea la discuții. Că se amâna/tergiversa orice întâlnire. Că atunci când reușeam să ne întâlnim, apăreau doar critici, fără a se aduce și soluții sau contrapropuneri, că atunci când reușeam să ne întâlnim erau doar întâlniri formale astfel încât colegii de la PNL să nu poată fi acuzați de lipsă de interes. Acesta e adevărul. Așa sunt ,,asumate” reformele din justiție pentru că…românii trebuie să știe, nu?



Ce am mai observat? Că orice pas în justiție pe care USR PLUS încerca să îl facă, prin Ministrul Justiției Stelian Ion, măcar să pornească o discuție era blocat la președintele Iohannis. Nu trebuie să discutăm despre asta acum. Să mai așteptăm. Nu trebuie să discutăm despre concursuri pentru funcțiile de procurori de rang înalt. Să mai așteptăm. Într-adevăr, din 2014 și până în 2021 nu s-a scurs suficient timp. Haideți să mai așteptăm.



Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar eu, ca cetățean care m-am implicat politic pentru reformele în domeniul justiției, am zâmbit amar când am ascultat astăzi declarația președintelui Iohannis. Și tergiversarea continuă a legilor justiției e tot o activitate cu privire la acestea, indiscutabil. Genul de activitate ,,să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic”, dar să nu putem fi acuzați că nu vorbim constant de subiect. Dacă vorbim, atunci cu siguranță ne interesează, nu? Și mai mult, să îi hulim pe cei care chiar acționează în vederea implementării reformelor. Aceștia ne încurcă. Rău. Nu mai bine dăm noi PNL și PSD mâna și o tergiversăm așa în continuare?