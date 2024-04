Acum trei ani am făcut o promisiune. Am prezentat Strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului și Garanția europeană pentru copii, elaborate împreună cu copiii, pentru copii. Am pornit de la principiul că fiecare copil din Europa și din lume ar trebui să se bucure de aceleași drepturi și să trăiască fără să cunoască discriminarea, intimidarea și violența.

Ne-am angajat nu numai să promovăm drepturile copiilor, ci și să le apărăm, să le respectăm și să putem fi trași la răspundere în caz contrar. În această epocă marcată de schimbări rapide, copiii suferă de pe urma pandemiei, a sărăciei și a inegalităților, a discriminării, a conflictelor armate, a schimbărilor climatice și a efectelor adverse pe care le poate avea lumea virtuală.

Am luat măsuri, împreună cu partenerii noștri europeni și internaționali, precum și cu organizațiile societății civile pentru a continua să consolidăm drepturile și calitatea vieții copiilor în UE și în lume.

În pofida progreselor înregistrate, trebuie să recunoaștem că violența împotriva copiilor rămâne o provocare semnificativă atât în interiorul, cât și în afara UE. Statisticile subliniază caracterul urgent al misiunii pe care o avem. De exemplu, potrivit statisticilor, se estimează că aproximativ 20 % dintre copiii din Europa se confruntă cu o anumită formă de abuz sexual, că sinuciderea este a doua cauză de deces în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani și că nu mai puțin de 29 % dintre copiii în vârstă de 15 ani au raportat că sunt frecvent victime ale bullyingului. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, jumătate din numărul total al copiilor din lume se confruntă în fiecare an cu o formă de violență.

Costul violenței împotriva copiilor se poate cuantifica ca pierderi în economie de până la 8 % din PIB-ul mondial. Acțiunea – ca și lipsa de acțiune – a guvernelor are un impact mai mare asupra copiilor decât asupra oricărui alt grup din societate. Protejarea copiilor este atât un imperativ juridic, cât și unul moral. Și o investiție strategică pe termen lung în societățile noastre. Având în vedere această situație, Comisia a elaborat și a adoptat o recomandare privind sistemele integrate de protecție a copiilor. Nu este doar un alt document de strategie politică, ci este punctul culminant al eforturilor noastre constante de a garanta că dreptul fiecărui copil la un mediu de dezvoltare sigur și propice devine mai mult decât un simplu ideal.

În recomandare solicităm o abordare cuprinzătoare care să includă prevenirea, protecția și participarea, asigurând faptul că sistemele de protecție a copiilor sunt solide și răspund nevoilor multiple ale tuturor copiilor. Această abordare este esențială în eforturile de a oferi un răspuns la provocările actuale, cum ar fi abuzul sexual online asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, excluziunea socioeconomică, protecția copiilor migranți și efectele persistente ale pandemiei de COVID-19 asupra sănătății și siguranței mintale.

Acțiunile noastre au fost ghidate de un principiu simplu, dar puternic: nimic din ceea ce îi privește pe copii să nu fie decis fără ei. Prin intermediul noii Platforme de participare a copiilor, lansate acum câteva luni, peste 1 000 de copii au contribuit deja în mod activ la elaborarea politicilor care la afectează viețile. De la siguranță digitală la combaterea bullyingului și abuzului online și offline, de la violența în școli la situația copiilor plasați în îngrijire alternativă. Opiniile copiilor ne-au făcut să le înțelegem mai bine problemele și au ghidat UE către politici mai centrate pe copii.

Statisticile frapante privind violența împotriva copiilor nu sunt doar cifre, ci sunt vieți și destine individuale pe care ne angajăm să le îmbunătățim prin acțiuni decisive și sisteme de sprijin integrate, printr-o abordare care să implice toată societatea.

Pe viitor, recomandarea noastră urmărește să consolideze cadrul existent prin încurajarea unei colaborări mai aprofundate între statele membre, prin îmbunătățirea alocării resurselor și prin asigurarea faptului că reformele noastre juridice și de politică se traduc în măsuri de protecție reale.

Privind în urmă, progresele înregistrate în timpul mandatului prezentei Comisii în promovarea drepturilor și a protecției copiilor lasă o moștenire care transcende ciclurile politice. Este o realizare colectivă care îmbunătățește protecția drepturilor copiilor și îi capacitează totodată pe cei mai tineri dintre cetățeni, încurajându-i să participe activ la modelarea unei societăți democratice mai juste și mai echitabile. Eforturile în acest sens trebuie să continue.

Mai avem mult de parcurs pentru ca strategia noastră privind drepturile copiilor să devină realitate pentru toți copiii, de pretutindeni, dar progresele pe care le-am înregistrat sunt încurajatoare. Prin acțiunile noastre nu am căutat niciodată soluții pe termen scurt, ci am pus bazele pentru o schimbare durabilă – o viziune care va continua să ghideze angajamentul Comisiei față de drepturile copiilor, asigurându-ne că niciun copil nu este lăsat în urmă.