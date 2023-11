În Uniunea Europeană, siguranța rutieră s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, însă România se află în continuare pe primul loc la numărul de accidente rutiere din Uniunea Europeană raportat la un milion de locuitori. Există un cumul de motive pentru care șoselele din țara noastră sunt atât de periculoase și din cauza cărora există atât de multe accidente. Motive ce țin de șoferi sau pietoni, cum ar fi viteza excesivă sau condusul sub influența alcoolului, neadaptarea la condițiile de drum, traversarea prin locuri nepermise, dar și unele ce țin de autorități: infrastructura rutieră foarte slab dezvoltată și neîntreținută corespunzător, foarte puține autostrăzi și drumuri expres. O componentă extrem de importantă a siguranței rutiere o reprezintă modernizarea normelor privind obținere și preschimbarea permisului de conducere auto.

În ultimii zece ani, se observă o creștere continuă a numărului de conducători de autovehicule. Comparativ cu 2022, în acest an se înregistrează o creștere de aproximativ 3% a numărului deținătorilor de permise de conducere din țara noastră. Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de România de a reduce cu 50% decesele produse în urma accidentelor rutiere până în 2030 dar și de a reduce la „0” până în 2050 a numărului acestora, consider că este necesar ca România să ia toate măsurile necesare, inclusiv modernizarea sistemului de preschimbare a permiselor de conducere.

Pentru a veni în sprijinul a peste 3 milioane de cetățeni, care dețin permis de conducere continui seria inițiativelor care au scopul de a moderniza Codul Rutier și alinierea României la normele stabilite de Comisia Europeană și care sunt implementate în mai multe State UE. Astfel am depus un proiect privind separarea examenului auto teoretic de cel practic și oferă posibilitatea candidaților la obținerea permisului de conducere de a participa la examenul teoretic oriunde în țară, care a trecut prin toate comisiile de aviz și de raport din Camera Deputaților și acum este deja pe ordinea de zi a plenului.

La începutul acestei săptămâni am depus o nouă inițiativă legislativă care prevede creșterea valabilității administrative de la 10 ani la 15 ani a permise de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE. Orice persoană care deține un permis de conducere și trebuie să-l reînnoiască este obligată să aloce mai multe zile pentru această activitate și să petreacă ore bune la ghișeele autorității competente. Anual obțin permis de conducere în jur de 325.000 persoane, pe lângă cele aproximativ 450.000 de permise de conducere care trebuie reînnoite anual, asta înseamnă aglomerarea activității Direcțiilor Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din toată țara și bineînțeles un factor de stres pentru cetățenii care pierd timp stând la cozi pentru a-și depune dosarul. Astfel, prelungirea cu încă 5 ani a valabilității permisului de conducere contribuie la reducerea costurilor pentru reînnoire, la eliminarea timpului alocat întocmirii și depunerii dosarului și implicit reducerea aglomerației de la ghișeele autorității responsabile. La nivelul Uniunii Europene sunt multe state care au prelungit valabilitatea administrativă a permiselor de conducere cum ar fi Germania, Franța, Austria, Danemarca, Grecia, Polonia și este timpul ca și România să facă acest pas important pentru îmbunătăți și moderniza cadrul legal, în special din perspectiva consolidării demersurilor de siguranță rutieră.

Un alt element important al proiectului este creșterea siguranței rutiere prin scăderea valabilității administrative a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, deținute de persoane cu vârsta de 70 de ani și peste această vârstă. Medicii atrag atenția că vârsta înaintată ar putea avea efecte grave asupra capacității lor de a conduce. Fiecare persoană îmbătrânește în felul ei, dar unele schimbări care se petrec după vârsta de 70 de ani sunt universale. Majoritatea persoanelor trecute de 70 de ani au nevoie de ochelari de citit odată cu scăderea flexibilității cristalinului. Apare de asemenea scăderea vederii nocturne si a acuității vizuale ca mai târziu sa poată apare încețoșarea privirii. Pupilele reacționează mai încet la schimbările de lumină, deoarece mușchii oculari sunt slăbiți. Unele detalii fine sunt greu de observat dacă te afli într-un spațiu unde iluminarea este mai slabă, iar culorile apar mai puțin vibrante.

În concluzie, măsurile propuse prin acest nou proiect legislativ urmează trendul european de creștere a valabilității administrative a permiselor de conducere din categoriile A, B și adiacente de la 10 ani la 15 ani, de reducere a costurilor pentru cetățeni și a timpului alocat pentru reînnoirea unui permis de conducere, dar și de a reduce numărul de șoferi care nu sunt apți medical să fie prezenți pe drumurile publice.

Avem nevoie de o viziune strategică pe termen mediu și lung care să includă în mod obligatoriu modernizarea legislației în domeniul rutier, altfel vom continua să rămânem pe primele locuri în topurile accidentelor rutiere. Este nevoie de mai multă implicare din partea noastră și de mai multe măsuri coerente, pentru ca românii să se deplaseze în condiții de siguranță.