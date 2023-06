Am tot primit în ultima vreme întrebarea: „Ce putem face noi, ca cetățeni simpli, pentru a schimba sistemul de învățământ, sistemul sanitar, pentru a combate corupția și evaziunea fiscală și pentru a rezolva toate problemele cu care ne confruntăm?”

Păi putem să schimbăm lucrurile, începând cu propria atitudine.

Am auzit săptămâna trecută la radio o frază care m-a pus pe gânduri: „De câte ori alegi să nu îți plătești taxele pentru banii încasați, să te gândești că ai mai multe șanse ca sistemul de învățământ în care ai copilul să fie mai prost finanțat”. Și a durut. A durut pentru că ne-am învățat să ne descurcăm cum putem, ocolind de foarte multe ori sistemul fiscal care la rândul său nu este cel mai proactiv și nu ajută mereu cetățenii de bună credință să iasă din impas, să își achite taxele, să nu intre în incapacitate de plată.

Dar să le luăm pe rând. Să ridice mâna cei care și-au renovat în casă cu echipe care nu le-au oferit factură pe serviciile prestate. Eu am „pățit” asta acum câțiva ani. Da, am plătit mai puțin, dar ulterior nu am avut ce face decât să mă obișnuiesc cu imaginea tavanelor crăpate la foarte scurt timp. Nu aveam garanție și nicio posibilitate de a mă întoarce împotriva celor care mi-au făcut lucrări. A fost ieftin, da, dar oare a meritat? Clar nu.

Să ridice mâna cei care cumpără de la magazinul din colț care nu le oferă bon fiscal și nici ei nu-l cer. Poate ne grăbim, poate uităm sau poate pur și simplu nu ne dăm seama ce rău facem.

Doamnelor, când mergeți la coafor sau vine coafeza acasă vă oferă bon fiscal pentru serviciile prestate? Dar manichiurista? Dar fata care vă pune gene, sau cea care vă face masaj sau curățenie în casă. Nu, în general nu prea se oferă bon fiscal pentru astfel de servicii. Și nu sunt numai astea.

Știam pe cineva care merge la control la București la un cardiolog care nu îi oferea bon fiscal și cerea 800 lei pe consultație. Strigător la cer.

Și dacă tot suntem în plină grevă a profesorilor, aș vrea să vă întreb dacă profesorul la care meditați copilul înainte de examene vă oferă bon fiscal. Nu? De ce oare? Colegii lor care nu oferă meditații cum se pot descurca?

Sunt foarte mulți oameni angajați oficial pe salariul minim care își primesc restul banilor la negru. Sigur cunoașteți și voi. Și pe de o parte îi înțeleg pentru că au nevoie de mai mulți bani și nu vor să dea jumătate din venituri statului.

Dar uite cum ne învârtim într-un cerc vicios iar cheia spre ieșire este totuși la fiecare dintre noi.

În 2006 am fost în Spania în vizită la niște rude și am observat două situații diferite de acasă. Pentru priza stricată au așteptat electricianul autorizat, iar plăcuțele de frână de la mașină au fost schimbate la service, deși unchiul meu știa să repare și priza și să schimbe și plăcuțele. La acel moment mi s-a părut foarte ciudat să dai bani pentru niște servicii pe care poți foarte bine să le faci și singur scutind niște bani. Dar nu e chiar așa și, de cele mai multe ori, nu e nici indicat.

Și am să vă spun de ce. În general noi, românii, ne pricepem la foarte multe lucruri. De la schimbat butelia la aragaz, la reparat lucruri prin casă, zugrăvit, etc. Doar că nu ne putem pricepe foarte bine la toate și de aceea lucrurile nu ies mereu așa cum ar trebui, sau așa cum ne dorim. Unchiul meu din Spania mi-a explicat atunci că dacă priza nu este bine montată, el are pe cine să sune și să tragă la răspundere și cu plăcuțele de frână, aceeași poveste. Cineva specializat răspunde de lucrarea făcută.

Când primești bon fiscal sau factură, ai garanția răspunderii pentru lucrul sau serviciul respectiv.

Exemplele de mai sus cred că sunt cunoscute de fiecare și depinde doar de noi dacă continuăm așa sau rupem acest cerc vicios: de la fiecare dintre noi. Haideți să luăm atitudine și să ne implicăm activ în schimbarea lucrurilor!

Ce putem face împreună?

Când plătim pentru un serviciu, să nu ne mulțumim doar cu un "mulțumesc". Să cerem bon fiscal sau orice alt document justificativ! Astfel, vom pune presiune asupra celor care încearcă să evite plata taxelor și vom lupta împotriva evaziunii fiscale.

Cine spune că nu putem face nimic, pentru că ceilalți nu fac nimic și asta nu va schimba situația? Fiecare dintre noi contează și acțiunile noastre fac diferența! Dacă fiecare se implică activ și ia măsuri, nici măcar nu va mai fi nevoie să ne întrebăm de ce alții nu fac la fel. Lucrurile vor începe să se schimbe.

Hai să schimbăm și mentalitatea noastră în primul rand! Să nu căutăm să rezolvăm lucrurile cu o atenție sau să găsim scuze pentru propriile greșeli. Trebuie să avem curaj să fim integri și să ne învățăm copiii să fie la fel, nu să crească cu mentalitatea „să facem să fie bine”, expresie pe care am auzit-o în tren deunăzi. CFR-ul e tot în grevă?

Da, schimbarea începe cu noi, dar nu se oprește aici. Educația este cheia! Nu ne rezumăm doar la plata taxelor și la îndatoririle noastre de părinți. Să arătăm că ne pasă cu adevărat de viitorul copiilor noștri și de evoluția societății noastre.

Implică-te în educația de acasă, hai să ne arătăm aprecierea față de dascălii care îi educă pe copiii noștri. Sprijinim organizațiile de părinți și profesori, cerem autorităților locale îmbunătățirea școlilor și a sistemului de educație. Nu stăm doar pe grupurile de WhatsApp puse pe „mute”, ci ne implicăm activ.

Nu mai lăsăm deciziile importante în mâinile altora. Haideți să luăm noi inițiativa și să ne implicăm activ în transformarea societății noastre! Să nu ne mulțumim doar să criticăm și să arătăm cu degetul. Nu trăim viața altcuiva, ci pe a noastră. Haideți să ne asumăm responsabilitatea și să construim împreună o Românie mai bună!

Ei bine, vă spun că putem face mult mai mult decât credem! Este timpul să acționăm împreună pentru a face diferența! Și schimbările nu vor întârzia să apară.

Cu respect,

Un cetățean al României