Schimbarea începe acasă. Apelul unui adolescent pentru a reduce poluarea cu plastic și pentru a proteja fauna marină 

În ultimul timp, am început reciclarea selectivă împreună cu familia mea. Am inceput să refolosesc sticlele și recipientele din casă fără a le mai arunca, și nu în ultimul rând, am abandonat folosirea plasticului, în detrimentul sticlei. Tu ce-ți propui să schimbi?

Anii trec și mă îngrijorează din ce în ce mai mult încălzirea globală și poluarea cu plastic. Ce se va întâmpla cu planeta noastră în viitor dacă nu ne schimbăm comportamentele?

Acest fenomen, cu timpul, a ajuns de la un subiect tabu, pe care nu foarte multe persoane sau organizații aveau curajul să-l menționeze, la un front comun pentru care ar trebui să luptăm împreună.

O subramură foarte importantă a fenomenului menționat anterior este poluarea apelor și, în special, a oceanelor. De pe platforme industriale imense, anual, kilotone de deșeuri din materiale aproape imposibil de descompus, cum ar fi plasticul, sunt expulzate în mările și oceanele globului pământesc.

Aceste deșeuri ucid în fiecare an milioane de exemplare din multiple specii ale faunei marine. Spre exemplu, un studiu al Comisiei Europene a indicat faptul că, până în 2050, vor exista mai multe deșeuri din plastic decât pești. Multe dintre aceste deșeuri sunt compuse din pungi de plastic, dar si microplastice.

O posibilă soluție în legătură cu această criză ar putea reprezenta-o, spre exemplu, înăsprirea reglementărilor UE cu privire la modul în care distrugerea deșeurilor plastice și din alte materiale este gestionată. Dacă acestea ar fi adoptate urgent, omenirea ar avea o șansă de a se apăra împotriva acestui dușman necuvântător.

Dar reglementările internaționale se mișcă mai încet decât putem noi să acționăm. Fiecare copil are dreptul la un mediu curat și sigur, așa că putem decide cu toții să luăm atitudine acum: informați-vă, încurajați-vă familia să ia măsuri pentru a reduce utilizarea plasticului și haideți să facem o schimbare împreună, începând de astăzi.

Eu de astăzi voi începe reciclarea selectivă a deșeurilor, pentru un viitor mai bun. Tu când vei începe?