Mesajul Annei Riatti, Reprezentanta UNICEF în România, cu ocazia Zilei Internaționale a Fetelor.

Dragi fete din România,

Astăzi, UNICEF sărbătorește Ziua Internațională a Fetelor, o zi specială care ne reamintește de potențialul vostru unic, de visurile voastre și de puterea nemărginită pe care o aveți pentru a transforma lumea într-un loc mai bun.

Viitorul vostru este garanția noastră pentru o lume mai bună! Vreau să știți că vocile voastre contează și că visurile voastre pot deveni realitate. Îmi doresc o lume în care fetele ca voi pot influența politicile guvernamentale, pot schimba mediul de afaceri și pot realiza cercetări și inovații în orice domeniu. Ideile, creativitatea și perspectivele voastre pot și vor aduce schimbări pozitive în societatea noastră, iar UNICEF este aici să vă sprijine în fiecare pas pe care îl faceți.

În acest an, Ziua Internațională a Fetelor vine într-un moment crucial, pentru că ne confruntăm în continuare cu multe provocări care împiedică realizarea drepturilor și progresul fetelor. Chiar dacă au fost înregistrate progrese în ceea ce privește egalitatea de gen, fetele se confruntă în continuare cu obstacole semnificative într-o gamă largă de domenii, cum ar fi lipsa accesului la servicii de sănătate, la o educație de calitate și o nutriție sănătoasă. Totodată, fetele sunt afectate de violența bazată pe gen, căsătoria timpurie și lipsa de șanse egale. Sărăcia, conflictele și schimbările climatice accentuează inegalitatea de gen, dar și alte forme de marginalizare și violență.

De aceea, este imperativ să creștem nivelul de finanțare în domenii cheie, cum sunt sănătatea, educația, prevenirea violenței și inițiativele de dezvoltare economică. Astfel de investiții sunt esențiale pentru a permite fetelor să-și realizeze drepturile și să-și îndeplinească visurile. Acest lucru va conduce, de asemenea, la formarea unor comunități mai bine dezvoltate și echitabile.

În ciuda tuturor provocărilor, nu sunteți singure! UNICEF lucrează împreună cu partenerii guvernamentali și din societatea civilă, pentru a se asigura că nevoile voastre sunt acoperite, vocile vă sunt ascultate și că fiecare fată din România are oportunitatea de a-și atinge adevăratul potențial.

În această zi specială, realizez cât de norocoasă am fost ca adolescentă, deoarece am avut acces la o educație de calitate, inclusiv la educație pentru sănătate. Am beneficiat de sprijinul unor părinți grijulii care m-au îndrumat să cred în ceea ce contează cu adevărat pentru mine și m-au încurajat să nu renunț niciodată. Totodată, am avut norocul să trăiesc într-o comunitate care avea toate serviciile de care am avut nevoie pentru a deveni adult.

Din păcate, acest lucru nu a fost mereu o realitate pentru multe dintre fetele pe care le-am întâlnit în țările în care am lucrat până acum, cum ar fi Italia, Iran, Sudan, Bosnia și Herțegovina, Sri Lanka și acum România. Aceste fete m-au impresionat constant cu determinarea lor, reziliența și dorința de a se implica și de a îmbunătăți comunitățile în care trăiesc.

Dragi fete, amintiți-vă că sunteți prezentul și viitorul României. Acțiunile voastre de astăzi vor transforma lumea de mâine. Credeți în voi înșivă, continuați să aveți visuri ambițioase, susțineți-vă reciproc și cereți ajutor atunci când este nevoie. Împreună, putem să doborâm bariere, să contestăm și să schimbăm norme sociale și să creăm o lume în care fiecare fată își poate atinge potențialul maxim.

La mulți ani de Ziua Fetelor!

Vă îmbrățișez cu căldură,

Anna Riatti, Reprezentantă UNICEF pentru România