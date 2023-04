A fost cel mai scump Paște din ultimii 20 de ani. Pâinea, laptele, zahărul, făina și carnea de miel s-au scumpit enorm în ultimii doi ani. La astea se adaugă explozia facturilor la lumină și gaze, precum și creșterea necontrolată a dobânzilor la bănci.

Cum au ajuns lucrurile să meargă atât de rău într-un timp atât de scurt e foarte ușor de explicat.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă încearcă să ne convingă că scumpirile erau inevitabile și că nu au ce să facă. Este o minciună. Adevărul este că acest guvern a alimentat scumpirile prin politica fiscală iresponsabilă, cu deficit mare bugetar.

Acest guvern face bani din scumpiri. Și folosește banii ca să plătească pensii speciale, contracte cu dedicație și posturi plătite cu mii de euro pentru clientela de partid.

Să luăm doar un exemplu: pentru fiecare bun sau serviciu care s-a scumpit, că e o pâine sau un pachet de unt, Guvernul încasează mai mult TVA. Anul trecut, în 2022, TVA-ul aplicat pe prețurile mărite a adus Guvernului 15 miliarde de lei în plus. De asemnea, prețurile mai mari la energie au însemnat încasări de 14 miliarde în plus la buget. Pe scurt, Guvernul a încurajat scumpirile pentru a avea bani în plus pentru cheltuielile fără măsură pe care le-a făcut.

Există soluții la criza scumpirilor. Avem ce face. Există măsuri concrete, imediate, care pot opri scumpirile.

1) Guvernul trebuie să oprească jaful din bani publici. Doar anul acesta, Guvernul va plăti 12 miliarde de lei pe pensii speciale. Sunt mai mulți bani decât pentru construirea de autostrăzi alocați anul acesta.

Nu doar pensiile speciale trebuie desființate. Guvernul cheltuie sute de milioane pe salarii nesimțite la stat pentru oamenii de partid. Anul trecut au creat peste 18.000 de posturi noi la stat pentru ei.

De exemplu, Florin Iordache, fostul ministru al Justiției din vremea lui Dragnea, a fost numit șef al Consiliului Legislativ, unde câștigă 12.700 de lei pe lună. Șeful ASF, responsabil pentru dezastrul RCA-urilor, câștigă 12.000 de euro pe lună.

Prin aceste cheltuieli aberante, Guvernul nu face altceva decât să arunce și mai mult gaz pe focul inflației și prețurile continuă să crească din vina PSD și PNL.

Trebuie să oprim risipa, iar din economia pe care o facem susținem măsura

2) - reducerea taxelor pe muncă.

Munca cinstită trebuie răsplătită corect, iar salariile trebuie să crească astfel încât oamenii să facă față scumpirilor. România are printre cele mai mari taxări ale muncii din Uniunea Europeană. Prin reducerea taxelor, salariile tuturor angajaților vor crește.

3) Atragerea banilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. Este cel mai mare program de investiții și reforme realizat după 1989. Atunci când USR a realizat acest program, în guvernul din care am făcut parte, am introdus în el investiții și reforme care pun societatea românească pe baze corecte, cu aceleași reguli pentru toți.

În PNRR sunt 28 de miliarde de euro pentru digitalizarea școlilor, construirea de spitale noi, construirea de autostrăzi și pentru multe alte investiții. PNRR este adevăratul program de țară al României care ar putea să transforme țara noastră într-un stat prosper, modern, cu adevărat european.

În acest moment, Guvernul Ciolacu - Ciucă riscă să piardă miliarde de euro la care poporul român are dreptul pentru că refuză să facă reformele din PNRR. Pun în pericol viitorul României nu doar pentru perioada în care sunt ei la guvernare, ci pentru următorii 10 sau 20 de ani.

4) Avem nevoie de un buget de stat echilibrat. Nu poți gestiona bugetul unei țări ca la păcănele. În momentul acesta, Guvernul României se împrumută pe bandă rulantă.

Anul acesta împrumuturile vor ajunge la 160 de miliarde de lei, un record pentru ultimii 30 de ani. Într–o singură zi din ianuarie, Guvernul a împrumutat 10 miliarde de lei. Practic, pentru fiecare 2 lei care vin la buget, încă unul este împrumutat.

Atât timp cât aceste împrumuturi nu se opresc, vom avea în continuare scumpiri și, mai rău de atât, Guvernul va pune o greutate uriașă pe umerii copiilor noștri.

5) Trebuie să stimulăm producția de bunuri și servicii în România. Inflația vine dintr-un dezechilibru între cerere și ofertă. Cu cât vom avea o ofertă mai mare de produse și servicii, cu atât prețurile se vor stabiliza și scumpirile se vor opri.

În prezent, e foarte greu să fii antreprenor în România. Guvernul a crescut și continuă să crească taxele și impozitele, dar antreprenorii au nevoie de predictibilitate. Dacă vrem să avem mai multe produse românești, atunci trebuie să devină ușor să faci business în România.

Am enumerat mai sus cinci soluții corecte care duc la oprirea scumpirilor și duc România către o nouă perioadă de dezvoltare și prosperitate. Sunt măsuri pe care și eu, și colegii mei de la USR le susținem în Parlament de mai bine de 12 luni.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au uitat că au de guvernat o țară. Îi preocupă rotativa și funcțiile, nu funcționarea statului. Privilegiile, nu reformele. Și consecințele le simțim în fiecare zi.

Scumpirile nu se vor opri în funcție de cum se comasează sau nu alegerile. Românii nu vor avea mai mulți bani în buzunare dacă PSD ia un minister și PNL o sinecură. Atâta timp cât prioritățile lor vor fi privilegiile specialilor de la partid, scumpirile vor continua.

Am scris aceste rânduri, cu soluții concrete, sperând câ, în plină criză, șefii acestei coaliții vor înțelege cât rău fac economiei țării și se vor opri. Domnilor Ciolacu și Ciucă, nu amanetați viitorul României pentru beneficiul unei clientele vremelnice de partid.