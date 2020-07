Am votat, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, împotriva Pachetului Mobilitate I și am interpelat Comisia Europeană pe această temă. Totodată, reiterez solicitarea adresată premierului Ludovic Orban de a pregăti atacarea la Curtea de Justiție a UE a acestor regulamente care contravin tratatelor Uniunii, Pactului Ecologic European și obiectivelor privind neutralitatea climatică și redresarea economică.

Este revoltător faptul că statele occidentale și-au mobilizat guvernele și europarlamentarii pentru a impune norme restrictive transportatorilor est-europeni. Practic, se urmărește scoaterea de pe piața europeană a firmelor de transport din Est. România și alte opt state membre, care vor fi direct afectate, au făcut eforturi în Consiliu și în Parlamentul European pentru a stopa acest pachet legislativ fără precedent. Fără succes, din păcate.

Așa arată unitatea europeană? Asta e solidaritatea atât de mult clamată? Ni se cere să fim solidari, de exemplu, când vine vorba de migrație, dar iată că suntem scoși în mod incorect din jocul economic! Și asta cu încălcarea principiului liberei circulații a bunurilor și persoanelor, care constituie fundamentul Pieței Interne europene...

Comisia Europeană derulează în prezent un studiu privind impactul de mediu și asupra funcționării Pieței Unice al normelor Pachetului Mobilitate. De ce a fost atât de urgent votul din plenul europarlamentar? De ce nu s-a așteptat, așa cum era normal, rezultatul acestui studiu de impact, care se preconizează a fi gata înainte de finalul anului? De ce nu s-a ținut cont de solicitarea noastră, a eurodeputaților din Est, de a se amâna decizia, având în vedere impactul pandemiei asupra economiei în general și a transporturilor în particular?

Se vorbește atât despre relansarea transportului, dar în practică se distruge un segment important de piață, ceea ce va înrăutăți situația social-economică, deja precară, din noile state membre ale Uniunii.

În acest context, apreciez poziția fermă a comisarului european pentru Transport, care a declarat oficial că prevederile Pachetului nu sunt în acord cu Pactul Ecologic European și cu obiectivul de atingere a neutralității climatice în UE până în 2050 și că măsurile adoptate nu fac parte din propunerile Comisiei, așa cum au fost adoptate încă din 2017. În cunoștință de cauză, doamna Adina Vălean a atenționat că întoarcerea obligatorie a camioanelor goale în statul de bază la fiecare opt săptămâni va cauza deficiențe în sistemul de transport, inclusiv congestionarea traficului, și creșterea poluării, prin emisii sporite în mod inutil.

Iată de ce am solicitat, în interpelarea adresată Comisiei Europene, ca aceasta să vină de urgență cu o propunere legislativă înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor controversate. De asemenea, am întrebat Comisia dacă are în vedere să solicite Curții de Justiție a UE anularea acestor acte.

Așa cum am mai semnalat pe Digi24.ro, noul regim protecționist impus de statele vestice va afecta grav economia românească, în condițiile în care transporturile înseamnă 400.000 de angajați și jumătate din excedentul comerțului extern cu servicii al României, adică un câștig anual pentru țară de peste 4 miliarde de euro.

De aceea, văzând șansele minime de blocare la votul în plen, am cerut de acum două săptămâni Guvernului să pregătească sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru încălcarea articolelor 26 și 27 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la Piața Internă, a articolelor 34-37 din TFUE referitoare la libera circulație a mărfurilor, a articolelor 56-61 vizând libertatea de a presta servicii, precum și a articolelor 45 și 46 din TFUE, a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii.

Fac din nou apel la coordonarea demersurilor între Președinție, Guvern, europarlamentarii români și, nu în ultimul rând, reprezentanții transportatorilor. Trebuie să învățăm ceva din modul inabil în care au fost duse în ultimii doi ani negocierile din partea României. Dar mai ales din modul neloial în care vechile state membre își elimină concurența!

Acesta nu este un mesaj anti-european. Ci unul pentru o Europă cu adevărat unită și solidară în fapte, nu doar în vorbe și în funcție numai de interesele unora!