Un congres pierdut de PSD

Mii de social-democrați iau cu asalt, sâmbătă, Sala Palatului, pentru a bifa un congres extraordinar dorit de șeful de partid și croit exclusiv după vrerea lui. Așa cum arată planurile la această oră, evenimentul va fi unul total lipsit de substanță, doar o poleială menită să ia ochii de la rugina care se vede tot mai clar și care macină PSD. Social-democrații își vor vota doar o parte din conducători, nu și pe liderul suprem și nu vor discuta despre subiectele cu adevărat importante pentru partid și pentru viitorul acestuia. Vor curge, în schimb, laude la adresa performantei guvernări și acuze la adresa tuturor celor care nu împărtășesc euforia roșie.

Sursă foto: Facebook

„PSD are nevoie de tot mai multe voci critice, precum cele ale lui Mihai Chirica, Sorin Moisă, Aurelia Cristea și alții. Nu de voci precum cea a lui Dumitru Buzatu sau a Sabrinei Maria Nedelcu. PSD nu are nevoie de oameni care să-i facă «răgălii» și «putori» pe cei care protestează în stradă, ci are nevoie de luciditate, de o disecție fără anestezie, pentru a-și decide viitorul. Are nevoie de lideri care să aibă curajul să-l înfrunte pe Liviu Dragnea și să-i poată strânge în jurul lor pe membrii PSD care nu au dosare penale și care nu au acumulat averi nefirești din abuz în serviciu, conflict de interese și alte fapte de corupție”. Aceste rânduri le scriam în februarie 2017, în editorialul „Dragnea a reușit să prăbușească PSD. Îl va forța să-și schimbe numele?”.

Lunile care au trecut de la acel moment ne-au dovedit că social-democrații au eșuat în misiunea lor esențială de a pune partidul mai presus de un om, aflat vremelnic în fruntea lor. Aurelia Cristea, fost deputat PSD și ministru delegat, a plecat din partid, iar din afara PSD a continuat să vorbească despre „minciunile” care au fost servite electoratului doar pentru ca unii să se salveze de dosarele penale pe care le au. Moisă, europarlamentar, a demisionat, Chirica, primarul Iașiului, a fost exclus, iar, pe drum, i s-a alăturat și fostul prim-ministru și șef al PSD Victor Ponta, cel despre care Liviu Dragnea și alți social-democrați de frunte spuneau, prin noiembrie 2015, că „a fost cel mai bun premier al României”.

Ceilalți sunt bine mersi. Ba chiar unii avansează în partid, dacă ne uităm că Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, este cotat acum ca viitor vicepreședinte al PSD (regiunea Nord-Est). De fapt, la congresul extraordinar din 10 martie lucrurile se vor petrece exact după schema binecunoscută în acest ultim an. Cei care și-au dovedit loialitatea față de șeful suprem rămân în funcții sau, după caz, avansează, ceilalți sunt trași pe linie moartă.

Și nici nu ar putea fi altfel dacă ne uităm cum s-a ajuns la acest congres extraordinar (a fost propus de Liviu Dragnea, la o lună după ce susținea că nu se impune unul) și cum a reușit șeful social-democraților să-și impună regulile, astfel încât, de dragul unei aparente democrații, vor fi niște alegeri, dar nu și pentru cea mai importantă funcție din PSD.

Ex-premierul Mihai Tudose, în prezent vicepreședinte al PSD, face pasul înapoi și spune că îl va susține pentru o funcție de vice pe Marian Oprișan (regiunea Sud-Est).

Similar, Marcel Ciolacu, fost vicepremier și președinte al PSD Buzău, care s-a situat de partea lui Mihai Tudose în conflictul cu Liviu Dragnea, a anunțat că nu are intenția să candideze pentru vreo funcție de conducere, sprijinindu-l tot pe Marian Oprișan. Acesta ar urma să fie secondat, după cum chiar el declara, de Mirela Furtună. Prezentată ca propunere a PSD Tulcea, Furtună este însă deputat PSD de București.

Un pic mai la stânga pe hartă, în regiunea Sud, Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, vizată în dosarul „Belina”, face un temporar pas în lateral, pentru a face loc la șefia PSD unui politician și mai apropiat de Liviu Dragnea: Carmen Dan. „Dacă doamna Carmen Dan va dori să candideze, candidaturile se depun până joi la partid, desigur că o voi susţine cu tot dragul. Este colega mea de guvern, este un om politic, toţi miniştri suntem oameni politici şi o apreciez foarte mult pentru ceea ce face pentru români aproape în fiecare zi”, a plusat public Plumb.

Echipa de vicepreședinți ai Regiunii Sud ar urma să fie completată de Ciprian Pandea, liderul PSD Călărași, secretar de stat în Guvernul Dăncilă și unul dintre cei care, zilele trecute, își declarau public, cu înfocare, susținerea față de Liviu Dragnea („Ne susținem Președintele, pe domnul Liviu Dragnea, cu fermitate și cred că în această perioadă trebuie să dăm dovadă de unitate”).

Pe minus iese din congresul de sâmbătă organizația PSD București, condusă interimar de Gabriela Firea. Dacă până sâmbătă Bucureștiul are cinci reprezentanți în Biroul Permanent Național al PSD, de sâmbătă încolo vor fi doar doi: Firea și, probabil, Robert Negoiță. Or, să nu uităm că primarul general îi reproșa lui Liviu Dragnea, pe la mijlocul lunii ianuarie, că a „greșit” când nu a consultat partidul la desemnarea ca premier a lui Sorin Grindeanu și a lui Mihai Tudose, iar acum câteva zile îi aducea aminte, tot public, că nu a făcut singură promisiuni locuitorilor Capitalei, ci alături de președintele PSD.

În rest, Lia Olguța Vasilescu, Paul Stănescu și Doina Pană își vor păstra funcțiile de vicepreședinte. Nou-propulsați la șefie vor fi, cel mai probabil, miniștrii Bogdan Trif și Natalia Intotero, dar și liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, care spunea prin 2015 că își dă demisia de la șefia filialei în semn de solidaritate cu Liviu Dragnea, condamnat în dosarul „Referendumul”.

Iar pentru funcția de președinte executiv al PSD, rocada Niculae Bădălău-Marian Neacșu pare să fie certă, în condițiile în care primul s-a apucat să scrie scrisori deschise în care să spună că a fost suspendată democrația din partid, iar al doilea se bucură de susținerea lui Liviu Dragnea și, pe cale de consecință, a mai multor filiale.

Acestea fiind zise, ce surprize credeți că ar putea apărea la congresul de la Sala Palatului? Credeți că se va găsi cineva care să vorbească și despre altceva decât despre „mărețele realizări” la guvernare, despre creșterea economică „uriașă” revărsată asupra românilor, despre cum au crescut salariile și pensiile ca Făt-Frumos din poveste și, bineînțeles, despre „statul paralel”, abuzurile procurorilor și cum ne vor apăra PSD-ALDE de ele? Credeți că va vorbi cineva și despre inflație, despre investițiile minime, creșterea costurilor cu forța de muncă, etc.? Sau despre deteriorarea relațiilor PSD cu familia sa politică din Europa? Ori despre cum a pierdut partidul, într-un an de guvernare și de conducere autoritară marca Dragnea, vreo 15 procente?

Nu, nici vorbă. Congresul acesta este dedicat celui care, în aprilie 2016, când se discuta excluderea din PSD a unui alt opozant al său, spunea că „este puțin probabil” să mai continue la șefia partidului după alegerile locale din iunie 2016. Dar, dacă au insistat colegii...