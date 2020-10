Sadiq Khan, primarul Londrei, a prezentat la 4 ani de mandat un studiu care arată că poluarea aerului în centrul orașului a scăzut cu 94 la sută din 2016 încoace! Și pentru că nu mulți l-au crezut, raportul a fost analizat de experți în sănătate, nu de yesmani, iar aceștia i-au dat dreptate. Valorile maxime admise în zona zero a Londrei au scăzut dramatic. Minune? Manipulare? Măsluirea cifrelor? Nu! Asumarea unor decizii foarte dure!

Imediat ce a ajuns în sediul clădirii de pe malul Tamisei, Khan a declarat război traficului și poluării. 20 de miliarde de lire sterline erau cheltuite annual pentru a trata persoanele care suferă în mod direct din cauza aerului irespirabil din capitala Marii Britanii. Iar Khan nu a stat pe gânduri și a început “revoluția în trafic”.

Primăria a delimitat clar zona zero și apoi a început să taxeze mașinile poluante. A introdus așa numita „congestion charge”. Practic, orice autoturism diesel care are norme de poluare mai mici de Euro 6 și orice autoturism pe benzină cu norme sub Euro 4 plătește această taxă. Dacă inițial taxa era de 12,5 lire, acum ea a fost majorată la 15 lire. Taxa se plătește zilnic, de luni până duminică, de la 7 dimineața la 22. Așadar nicio concesie pentru weekend! Singurele vehicule care nu plătesc această taxă sunt cele electrice și cele plug-in hybrid, dar cu condiția ca cele plug-in să nu aibă o autonomie mai mare de 20 mile, altfel intră la taxă!

Revoluția verde a lui Khan nu a iertat pe nimeni! Nici pe șoferii de taxi, celebrele Black cab, nici pe cei ai aplicațiilor de ride-sharing, chiar dacă acestea intră în categoria transport public. Toleranță zero! În plus, absolut fiecare stradă din zona zero este împânzită cu camere video, iar șoferii care nu achită taxa sunt filmați, iar amenda pentru fiecare intrare ilegală în centrul Londrei este de 130 de lire! Plicul vine acasă, amenda nu se poate contestata. Plătești și gata!

După ce a intodus „congestion charge”, Sadiq Khan a mai venit cu o idee. A introdus o nouă taxă. ULEZ (Ultra Low Emission Zone) se suprapune cu zona de congestie, dar aici contează și câte emisii produce fiecare vehicul care circulă pe acolo! Taxa se plătește tot 24 de ore din 24 și este în valoare de 12,5 lire. Singura excepție: ziua de Crăciun! Atât!

Așadar, dacă ești londonez și ai poftă să te plimbi prin centru cu o mașină sub Euro 6 diesel sau sub Euro 4 benzină plătești 27,5 lire pe zi!

Rezultatul? Emisiile de dioxid de azot din centrul Londrei au scăzut în 4 ani cu 44%, iar per total poluarea s-a redus cu 94%! În plus, în zona centrală a orașului de pe Tamisa sunt 455 de școli. Doar 14 mai raportează acum valori mai mari decât limita maximă admisă, comparativ cu 2016. Asta înseamnă o reducere cu 97%!

Ce a mai făcut Khan? A transformat unele străzi în pietonale și a dezvoltat rețeaua de piste pentru biciclete.

Drept urmare, în ultimii trei ani au fost cu 44.000 de mașini mai puțin în fiecare zi pe străzile din centrul orașului, ceea ce a dus la această scădere dramatică a poluării. Iar primarul nu vrea să se oprească aici. Plănuiește ca până la finalul anului viitor să extindă taxa și restricțiile în toată zona inelului median al orașului.

Credeți că atunci când Sadiq Khan a luat aceste decizii s-a temut de reacția șoferilor? Posibil. Au fost proteste? Da. I-a păsat lui Khan? Nu!

Gabriela Firea a declarat la doar câteva zile după ce a devenit primar că în 6 luni va face revoluție în trafic. Când și-a făcut tricoul cu „primar de doar 2 ani” a spus că oricum nu avea cum să facă asta în 6 luni. Apoi a ajuns primar de doar 3 ani și a venit cu ideea unei taxe pentru zona centrală. A testat piața, a văzut că sunt reacții împărțite. S-a dus mai apoi cu ideea în consiliul general. A trecut! A început să monteze celebrele plăcuțe cu ZACA, a făcut demonstrații. A amânat cu câteva luni introducerea taxei, apoi i-a dat drumul, deși nu a avea un sistem viabil de monitorizare video. Apoi a văzut că lumea s-a supărat pe idee. Și a făcut un sondaj pe Facebook. Speriată de comentarii a decis brusc să renunțe la vigneta Oxigen și să bage la înaintare un referendum (!?) după ce proiectul era deja în vigoare! A renunțat și la asta și a băgat proiectul la sertar. Vigneta Oxigen a dispărut rapid. Au rămas să ruginească doar panourile cu ZACA puse pe străzile din zona centrală.

Gabriela Firea a dat înapoi când a văzut comentariile pe Facebook. Și s-a speriat că taxa Oxigen ar putea să îi ia aerul la alegeri. Așa că a jucat cuminte și le-a făcut încă o dată năravul șoferilor care cu o mie de euro își pot lua orice rablă și pot circula în voie prin minunata Capitală, cea mai poluată din Europa. O să murim cu toții asfixiați de aerul din orașul ăsta, dar măcar o să murim fericiți că nu trebuie să plătim o taxă!

În campania pentru al doilea mandat Gabriela Firea s-a plâns că adversarii politici au jucat murdar. Pentru că i-au stors în nas problema apei calde care ar fi trebuit să curgă în 2020 la robinet. Ar fi putut să lupte și ea cu „aerul”. Apă vs aer. Cum ar fi sunat? Putea spune că de apă caldă ai nevoie de două ori pe zi, dar de aer curat mereu!

Gabriela Firea a avut șansa să facă revoluția în trafic despre care vorbea. Acolo nu mai era vorba nici de vreo lege a achizițiilor publice, nici de vreo licitație care durează ani de zile, nici de măsluiri, nici de manipulări. Era vorba de a merge cu o decizie până la capăt! Dar i-a fost frică. I-a fost frică de niște comentaci și că va pierde la alegeri. Ironic, nu?

Doamna Firea, și Sadiq Khan a avut tot un mandat de 4 ani. Înaintea lui, primar a fost Boris Johnson, vreo 2 mandate. Experții britanici spun că ceea ce a făcut Khan în 4 ani i-ar fi luat lui Boris 193!

V-a învins apa caldă, da! Dacă nu ați vrut cu aerul...