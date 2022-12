Iancu Guda: „Sunt recunoscător pentru toate deciziile proaste și greșelile pe care le-am făcut. Am progresat datorită lor”

Crescuți într-o cultură în care am fost învățați să îi punem pe ceilalți pe primul loc, vin momente în care e de preferat să investim în noi, în dezvoltarea noastră și în experiențe formatoare. Așadar, credeți că există vreo perioadă mai potrivită decât Luna Cadourilor pentru a vorbi despre viitor? Ne place abundența de sărbători, să nu lipsească nimic de pe masă, să impresionăm când vin rudele în vizită și să oferim cadouri fără seamăn. Dar câți bani rămân la finalul lunii? Cât de liniștiți suntem când știm că „am intrat în economii”? Ei bine, Iancu Guda, analist economic și prezentator al emisiunii „Banii în Mișcare” și-a propus să ne ofere o imagine sănătoasă asupra relației dintre noi, economii și investiții.

În acest interviu aflăm cum și-a descoperit colegul nostru pasiunea pentru finanțe, dorința de a da mai departe lumii cunoștințele sale, precum și strategii inteligente prin care să ne atingem obiectivele financiare, pentru o viață echilibrată. Vedem cât de importante sunt motivația, disciplina și răbdarea pentru analistul Iancu Guda, sfaturi practice prin care să devenim mai buni, chiar dacă deciziile financiare nu sunt mereu ideale.

Educația financiară ar trebui să fie pe lista obiectivelor tuturor în 2023. Astfel, vă invităm să citiți ce are Iancu de spus, în loc să dați click pe titluri precum „Horoscopul norocoşilor. Trei zodii care câștigă bani frumoși la finalul iernii” sau „5 zodii care vor avea noroc la bani în 2023. Ce nativi dau lovitura”.

1. Descrie-ne parcursul tău profesional, cum ți-ai început cariera în managementul riscului de credit, cum ai descoperit pasiunea pentru cifre și ce te-a determinat să alegi această direcție.

Iancu Guda: - Lucrez din 2005, încă din primul an de facultate, pentru Coface, una dintre cele mai importante companii la nivel global de servicii integrate în managementul riscului de credit. Practic, compania oferă servicii de asigurare împotriva riscului de neîncasare a facturilor, iar serviciile conexe sunt informațiile de afaceri, analiza financiară pentru evaluarea bonității companiilor sau colectarea creanțelor, ca urmare a facturilor restante despăgubite. Începând cu anul 2015 am preluat responsabilitatea de Director General pentru compania de servicii. Dar, până acolo, drumul a fost foarte lung, aproape un deceniu. Am început la 18 ani printr-un internship, fiind responsabil de împachetarea plicurilor, transportul corespondenței și, oricând era nevoie, pregăteam cafeaua la recepție. Aceste preocupări nu au durat decât câteva săptămâni, nu am fost un barista excepțional, așa că mi-am încercat norocul la introducerea datelor în calculator. Nici acolo nu am rezistat prea mult, deoarece am „preluat casca” pentru o poziție de agent în call center, departament unde am lucrat la început part-time, iar apoi full time atunci când am fost avansat team leader (coordonator de echipă).

Au fost niște vremuri pe cât de frumoase, pe atât de grele. În anul II de facultate lucram deja full time (program cu normă întreagă), încercam să ajung la cât mai multe cursuri și seminare la facultate și să obțin, în continuare, note foarte bune la examene. Povestea lungă pe scurt - am tot avansat pentru diverse responsabilități (aproape la fiecare 1-2 ani apărea o provocare nouă), printre care cea de coordonator de platformă regională (România și Ungaria), manager dezvoltare produse și inovare, director informații de afaceri, pentru ca apoi să preiau responsabilitatea de CEO Servicii. Mereu am fost implicat în proiectele de cercetare și analiză financiară în Coface, o funcție neoficială fiind aceea de economist șef, deoarece am elaborat și prezentat majoritatea studiilor și analizelor de piață din ultimul deceniu. În paralel, mi-am continuat specializarea profesională cu programe de master (DOFIN), certificate internaționale (CFA, EMBA, CIM) sau diverse cursuri de scurtă durată. În total, aproape 15 ani de continuare a studiilor după ce am absolvit facultatea. Tot ceea ce am acumulat în experiența practică de aproape 20 de ani, precum și în formarea de specialitate, doresc să împărtășesc mereu celor din jur. De aceea, am susținut cursuri de analiză financiară, macroeconomie, risk management sau evaluare companii pentru IBR (Institutul Bancar Român), ISF (Institutul de Studii Financiare) sau ASE – FABIZ (IMBA – masterul pentru gestiunea afacerii cu predare în limba engleză). Tot din aceeași dorință, de a contribui în comunitate și de a împărtăși cunoștințele acumulate, sunt implicat în mai multe asociații profesionale, precum AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar Bancari din România – unde am preluat responsabilitatea de Vice Președinte, timp de 4 ani, precum și cea de Președinte, alți 4 ani, perioadă în care am lansat în România două certificări internaționale), CEFA și CIIA, CFA (Chartered Financial Analyst) sau ATR (Asociația Trezorierilor din România).

De asemenea, am publicat 3 cărți, două dintre ele devenind bestsellers în primul an de la momentul lansării: „De Ce Eșuează Companiile? 10 Greșeli & 100 Soluții” (carte orientată către analiza financiară) și „Banii în Mișcare. Prosperitatea în 10 pași” (carte orientată către finanțele personale). Este o bucurie să împărtășesc tot ceea ce am acumulat, de aceea mi-am propus ca periodic, pe parcursul vieții, să scriu cărți și să donez mai departe o parte din veniturile încasate. Deloc întâmplător, începând cu septembrie 2020, muncesc alături de echipa Digi24 la cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești: Banii în mișcare. Probabil, cea mai cunoscută și apreciată emisiune de educație financiară din România. Pasiunea pentru cifre? Dintotdeauna. Țin minte că am știut să operez cu cifre înainte să pot citi sau scrie cursiv.

2. Anul acesta ai aniversat, la Digi24, doi ani de la debutul emisiunii „Banii în mișcare”. Care este ediția prin care ai reușit să ajungi la cât mai mulți telespectatori și de ce?

Iancu Guda: - În primii 2 ani, „Banii în Mișcare” înseamnă aproape 500 de emisiuni, totalizând peste 3.500 de minute (toate arhivate online și disponibile gratuit pe site-ul Digi24.ro). Având în vedere că fiecare pastilă de educație financiară este difuzată de patru ori (de 3 ori zilnic + sinteză săptămânală în fiecare duminică), aproape 15.000 de minute din programul Digi24 au fost dedicate educației financiare. În timp ce alte posturi promovează scandaluri care fac audiență, filme, divertisment sau reclamă comercială excesivă, echipa Digi24 construiește România de mâine: educată financiar, responsabilă, independentă. Nu sunt lozinci politice, este enorm de multă muncă și o mare bucurie că o putem face.

Sincer, nu știu care dintre aceste emisiuni a înregistrat audiența cea mai mare, pentru că nu primesc rapoarte de audiență pentru fiecare emisiune în parte, ci în funcție de anumite intervale de timp. Dar, pot să vă spun când am primit cele mai multe feedback-uri și telefoane de apreciere: imediat după emisiunile despre educația financiară a copiilor, difuzate anul trecut în apropierea sărbătorilor de Crăciun. De asemenea, am observat că sunt foarte apreciate emisiunile în care se răspunde la întrebari concrete primite de la telespectatori despre credite, investiții sau planificare financiară. Tot la fel de apreciate sunt și interviurile cu antreprenori de succes, care inspiră prin modul lor de gândire și acțiune.

3. Pandemia ne-a învățat că orice semnal de avertizare timpurie poate face o mare diferență în modul în care o țară se pregătește și reacționează în fața problemelor. Cum ne putem pregăti, însă, la nivel individual, pentru inevitabil?

Iancu Guda: - Am câteva vorbe și principii care pot surprinde esența răspunsului. Când nu ai bani, fii harnic, iar atunci când ai bani, fii modest. Degeaba faci bani, dacă nu ai bani. Banii fără o inteligență financiară sunt bani care se duc repede. Fără să detaliez prea mult (aș putea să scriu câteva zeci de pagini pe marginea acestei întrebări), succesiunea acțiunilor cred că este următoarea. În primul rând, să nu încetăm să investim în noi, să devenim mai buni în ceea ce facem. Inevitabil, veniturile obținute vor crește. În al doilea rand, pe măsură ce câștigăm mai mult, ar trebui să ne păstrăm o perioadă cheltuielile la același nivel (nu am fi făcut asta, oricum, dacă venitul nu ar fi crescut?), astfel încât să începem să economisim. Pe măsură ce economisim și avem deja fondul de rezervă asigurat (6 luni de cheltuieli ale familiei în depozite diversificate LEI-EUR-USD), începem să investim cu cele trei principii: Diversificat – Periodic – Termen Lung.

Fiecare își face propriile planuri și obiective, dar, pentru mine, dublarea economiilor la fiecare 10 ani este un rezultat foarte bun. Pentru aceasta, obiectivul de randament real anual al investițiilor nu trebuie să fie decât 7% (1,07 la puterea 10 = 1,96). Cum facem asta? Am prezentat o serie de strategii de investiții la „Banii în Mișcare” prin care putem să ne atingem acest obiectiv de randament, nu trebuie decât să le căutați în arhiva publică disponibilă pe site-ul Digi24.ro, folosind cuvintele-cheie „investiții la bursă” / „investiții în piața de capital” / „fondurile de investiții”.

4. Cum ai descrie și diferenția generațiile (X, Y, Z) din punctul de vedere al interesului pentru educația și siguranța financiară din prezent?

Iancu Guda: - Sincer, îmi este greu să trasez granițe clare între generațiile X, Y, Z, din acest punct de vedere. În schimb, observ o diferență majoră între cei născuți și educați înainte de ’89, preocupați mai mult de „bogăție”, față de cei educați în capitalism, preocupați mai mult de „independența financiară”. Aș vrea să le explic, este important. Bogăția înseamnă acumularea de pasive, precum case, mașini sau diverse proprietăți. Toate acestea „dau bine” în societate, dar reprezintă o capcană: blocăm banii în pasive care nu produc, devenim dependenți de muncă ca să întreținem aceste pasive, avem mai puțin timp liber să ne bucurăm de ele și, în definitiv, nu au o limită, deoarece bogăția este relativă/ subiectivă. În schimb, independența financiară este foarte obiectivă: înseamnă câte luni pot să trăiesc din randamentul investițiilor. Spre exemplu, dacă o familie are cheltuieli lunare de trai de 1.000 EUR și un portofoliu de investiții de 120.000 EUR, care generează un randament mediu anual de 10% (calculat pe un interval de 3-5 ani), atunci este independentă financiar. Deoarece banii investitiți generează în fiecare an un randament de 12.000 EUR, suficient pentru acoperirea cheltuielilor de trai. Practic, această familie nu mai trebuie să muncească o singură zi din viață pentru a se întreține. De cele mai multe ori, astfel de oameni nu se opresc din muncă și trăiesc din randament.

Spre deosebire de cei „bogați”, cei care sunt independenți financiar muncesc cât vor și când vor, fac ceea ce fac din pasiune (nu pentru a îndeplini obligația de a întreține o casă mare cu piscină sau o mașină luxoasă) și sunt mai relaxați, au timp de toate (sport, dezvoltare personală, viață socială, familie etc.). Cu alte cuvinte, sunt autentici, condiție esențială pentru fericirea în viață, așa cum o înțeleg eu. Da, banii pot crea un mediu prielnic pentru fericire, dacă știi cum să-i gestionezi. Putem să-i îngropăm în pasive (case, mașini), ori să-i investim în active care să producă pentru noi și să ne aducă libertatea financiară. Iar independența financiară nu este un vis imposibil. Am demonstrat la „Banii în Mișcare”, printr-o ecuație simplă, faptul că oricine, indiferent de venituri, poate ajunge la independența financiară dacă respectă două reguli timp de 15 ani: economisește un sfert din venituri & investește economiile respective la un randament real anual de 8%.

5. Care sunt cele trei momente din carieră, respectiv persoanele, care și-au lăsat o frumoasă amprentă în evoluția ta?

Iancu Guda: - În carieră am luat două decizii foarte bune. Prima, să fiu egoist. Adică, să investesc cu prioritate în mine, să devin cea mai bună versiune a mea (proces care continuă și sper că voi reuși să-l perfecționez multe decenii de acum înainte). A doua decizie, să fiu altruist. Adică, să ofer celor din jur tot ceea ce am acumulat din punct de vedere profesional, prin cursurile predate, conferințele susținute, cărțile scrise. Cred că a treia decizie bună a fost să fiu foarte prezent în media, online și TV, deoarece mă ajută să maximizez rezultatele obținute pentru primele două. Prin toate acestea învăț continuu, învățându-i pe ceilalți, și ecoul acțiunilor mele ajunge cât mai departe.

În ceea ce privește persoanele care m-au inspirat în evoluția mea, nu aș vrea să nominalizez doar trei, pentru că sunt mult mai multe și îmi este extrem de greu. Dar, cercurile care mă inspiră și îmi dau motivația de a fi mereu mai bun sunt în această ordine: familia (soția, băiatul nostru, sora, părinții, bunicii, străbunicii etc.), profesorii (începând cu doamna educatoare de la grădiniță) și mulți profesioniști din afaceri, alături de care am plăcerea să lucrez în fiecare zi.

6. Ce îți dorești să dai mai departe lumii, în afara cunoștințelor economice?

Iancu Guda: - Începând de la o vârstă fragedă (mai exact, 23 de ani), am avut oportunitatea să cunosc oameni de succes, mult mai seniori și cu experiență de viață. I-am întrebat pe fiecare cum văd ei succesul în viață, ce ar schimba dacă s-ar întoarce în trecut. Observând viața lor și punând cap la cap toate răspunsurile, mi-am dat seama că viața este o rețetă complexă formată din 7 ingrediente cu 3 perechi: carieră – familie + sănătate – intelelectual + spiritual – financiar + social. Este important să ne găsim rostul în viață, printr-o meserie care ne place și care ne face să ne simțim utili. În lipsa acesteia, apar multe probleme (stresul la muncă, oboseala, depresia etc.). Apoi, familia, unde iubirea necondiționată ne oferă echilibru și susținere. Mai departe, „o minte sănătoasă într-un corp sănătos”, deci trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și să investim permanent în noi pentru a deveni mai buni. Toate acestea ne vor ajuta să acumulăm avuție în viață și să ne atingem obiectivele financiare.

Totuși, dacă nu ne cunoaștem și nu ne stăpânim pe noi, atunci când vom ajunge împliniți din punct de vedere financiar, există riscul să cădem pradă viciilor care ies la suprafață. De aceea, devine esențială dezvoltarea personală și spirituală, cunoaștere de sine, puterea de a ne recunoaște defectele și de a lupta împotriva viciilor. Într-un cuvânt: schimbare. Pentru aceasta este nevoie de motivație și răbdare. În fine, ajungem la ultimul element: suntem ființe sociale, avem nevoie să fim conectați, să socializăm cu prietenii și cei dragi. Este extrem de greu să menții în echilibru cele 7 arii ale vieții, poate niciodată în armonie perfectă. Sunt momente ale vieții când unele necesită mai multă atenție și timp decât celelalte. Dar, privind în trecut, este minunant să știm că am încercat să facem maximum pentru fiecare dintre cele 7 laturi. Ce doresc să dau eu mai departe, în afara cunoștințelor economice? Să inspir cât mai mulți oameni să înțeleagă că putem obține suficient din fiecare latură, pentru o viață echilibrată.

7. „Hai să îți arăt cum să ai succes” a devenit una dintre replicile tot mai puțin tolerate de persoanele care vor să capete independența financiară. Tu cum îți abordezi publicul, astfel încât să te considere o sursă de încredere?

Iancu Guda: - Prin puterea exemplului și cifre. Dacă am trăit o experiență similară, ce am făcut eu în acea situație. Sau cum am luat o decizie financiară într-o situație similară. Dacă nu am trecut prin situația respectivă, explic ce aș face eu și motivez decizia cu cifre, acolo unde se poate. Majoritatea deciziilor financiare sunt însoțite de emoție, care ne afectează rațiunea și ne conduc către decizii greșite. De cele mai multe ori, noi suntem cel mai mare dușman al nostru. Pentru a încerca să depășesc emoțiile inerente încerc să ofer cât mai multe exemple concrete bazate pe cifre și calcule obiective. În cele din urmă, lumea te va considera o sursă de încredere dacă înțelege pe ce te bazezi când faci anumite afirmații, respectiv dacă tu faci ceea ce spui altora să facă.

8. Știm că echilibrul și disciplina sunt importante pentru tine. Care sunt pasiunile la care nu ai renunțat, tocmai pentru că te ajută să fii echilibrat și disciplinat?

Iancu Guda: - Înotul. Într-o lume agitată și cu foarte multe proiecte, îmi petrec mult timp la birou, întâlniri fizice sau conferințe video. În majoritatea timpului stau pe scaun. De aceea, am nevoie de un sport care să mă ajute pentru menținerea unei posturi corecte și a unei stări generale de bine. Dar, înotul este mai mult decât o nevoie. Este o senzație deosebită să plutesc pe apă, să ascult muzică sau cărți audio atunci când înot. În majoritatea timpului înot cu capul sub apă (inspir la fiecare patru brațe), iar acolo, sub apă, parcă este o altă lume, mă deconectez complet de agitația din exterior. Și, mai este ceva: linia dreaptă. Rutina înotului îmi reamintește mereu că cel mai scurt drum dintre două puncte este o linie dreaptă. Este foarte important să știi ce vrei în viață, să-ți urmezi drumul drept, perseverent, fără ocolișuri sau scurtături. Disciplină.

9. Rușinea e ceva ce trăim cu toții, precum și teama de eșec. Tu cu ce asociezi rușinea și cum încurajezi oamenii să-și pună pe foaie viitorul?

Iancu Guda: - Aplicând cu perseverență majoritatea principiilor expuse în acest interviu, vă promit că fiecare poate ajunge la succes și atingerea obiectivelor financiare pentru o viață echilibrată. Acest drum mai vine la pachet cu o certitudine: greșelile sunt inevitabile. Se cheamă experiență și este extrem de valoroasă, deoarece se câștigă și se plătește cel mai scump. Cheia aici este să învățăm din greșeli, adică să nu le repetăm. Prima dată este greșeala, dar atunci când repetăm este prostie. Eșecul nu este o tragedie. Într-adevăr, pierderile mari ne pot face să pierdem mulți ani, energie și efort pentru a ne recupera. De aceea, deciziile mari și importante în viață trebuie cântărite foarte bine, pentru a evita pierderi majore. Deci, nu avem niciun motiv pentru care să ne fie rușine ori teamă de eșec.

Vestea bună, dar și proastă în același timp: totul este trecător. De ce să ne fie rușine? Că am ieșit din zona de confort, muncim pentru progres, experimentăm schimbarea? Niciodată. Cei care simt rușinea atunci când greșesc se pun ei pe primul plan, în loc să privească progresul și lecția învățată. Deci, cred că este o problemă de ego. În ceea ce privește viitorul și atingerea obiectivelor financiare, planificarea este cheia. În relațiile personale este bine să lași lucrurile să vină natural. Dar, în profesie, afaceri sau atingerea obiectivelor financiare, planificarea este cheia, iar puterea execuției face diferența. Aceasta din urmă constă în cei patru piloni: Vis – Obiectiv – Strategie – Acțiune.

10. Care crezi că este cuvântul care va sta la baza anului 2023, privind siguranța sau, mai bine zis, nesiguranța financiară?

Iancu Guda: - Incertitudinea. Iar antidotul, întotdeauna, presupune diversificarea investițiilor și viziunea pe termen lung. Este foarte greu să anticipăm ce va fi luna viitoare, sau trimestrul următor, în ceea ce privește randamentul unor investiții pe termen scurt. Dar, pe termen lung, adica 10-20 ani, companiile solide din cele mai performante industrii vor reuși să depășească perioadele de instabilitate și să genereze randamente investiționale interesante, prin creșterea vânzărilor și a profiturilor.

11. Din ce basm românesc crezi că face parte această încăpățânare a românilor de a nu se educa financiar?

Iancu Guda: - Punguța cu doi bani. Majoritatea celor cu venituri mici vor spune că educația financiară nu este pentru ei, ci pentru cei bogați. O greșeală, pentru că prosperitatea vine prin educație, cu multă muncă și perseverență. Nu invers, ne educăm financiar când ajungem bogați. Nu trebuie să subevaluăm puterea economiilor mici, investite lunar pe termen lung. Spre exemplu, 100 de lei investiți lunar în indicele BET BVB în ultimii 25 de ani ar fi generat un câștig total de aproape 50.000 EUR. Oare câți români pot economisi lunar 100 de lei? Mulți. Atunci, de ce mai puțin de 10% din populația adultă are o avuție netă mai mare de 50.000 EUR? Un alt exemplu: un pachet de țigări pe zi înseamnă 20 lei, adică 600 lei lunar. Dacă investim această sumă timp de 30 de ani, la un randament anual de 10%, ajungem la suma finală de 1,3 mil LEI (cca. 260.000 EUR), de 6 ori mai mult decât costul efectiv al țigărilor. Deci, din puțin, se poate face mult, pas cu pas, pe termen lung. Tot aceeași poveste ne mai învață un lucru: există oameni bogați care nu împart și nu contribuie la dezvoltarea celorlalți. Vor să acumuleze continuu, fără oprire. De aceea, mulți ajung să piardă tot: familia, prietenii, banii, sufletul.

12. Pentru ce ești recunoscător?

Iancu Guda: - Generalizând, cred că nimic nu este întâmplător și este pentru binele nostru. De aceea, sunt recunoscător pentru tot. Dar, particularizând și privind în trecut, sunt recunoscător pentru toate deciziile proaste și greșelile pe care le-am făcut. Am învățat cel mai mult din aceste experiențe și am progresat cel mai mult datorită lor.

13. Dacă te-ai întoarce la Iancu de la 18 ani, ce i-ai spune să facă diferit?

Iancu Guda: - Dacă m-aș întoarce la Iancu de la 18 ani i-aș spune că sunt mândru de el și că a făcut o treabă foarte bună.

6 întrebări fulger

La munte sau la mare? Marea la poalele munților, vederea de sus este spectaculoasă.

Perfecționism sau „E bine pentru moment; vedem și mâine”? Niciuna, perfecțiunea nu există, iar mâine (încă) nu există.

Economii sau investiții? Ambele. Economiile fără investiții sunt stupide, iar investițiile pe credit sunt extrem de riscante.

Este ceva ce colecționezi? Amintiri în copacul vieții.

Îți plac surprizele? Emoționale, gustoase și romantice.

Îmi fac mereu timp să... fiu recunoscător.