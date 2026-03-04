România față cu „umbrela nucleară" a lui Macron. De ce ezită Bucureștiul

Anunțul președintelui Emmanuel Macron că Franța este pregătită să-și extindă umbrela nucleară asupra aliaților europeni, a trimis un semnal care a traversat continentul, a ajuns până la București, dar nu a găsit, deocamdată, un răspuns clar. România nu era pe lista inițială a celor opt state invitate la discuții, iar autoritățile române ezită să se poziționeze față de o propunere care promite protecție suplimentară, dar vine la pachet cu costuri, riscuri și întrebări la care nimeni nu are încă răspunsuri ferme. Ce presupune „umbrela nucleară" propusă de Paris și de ce Bucureștiul alege, din nou, calculul lent în fața unei decizii istorice?

Macron rescrie doctrina nucleară a Franţei, dar păstrează deplina transparenţă cu SUA

Pentru prima dată în istoria recentă, Franța s-a oferit să-și extindă angajamentul nuclear dincolo de propriile frontiere, şi a propus o nouă arhitectură de descurajare pentru aliații europeni. Anunţul a fost făcut chiar de preşedinte Emmanuel Macron, la baza de submarine de la Île Longue, din Bretania, locul cel mai simbolic pe care Parisul îl putea alege pentru o astfel de veste.

Liderul de la Élysée a numit planul „descurajare anticipată" și a avertizat că deceniile care urmează vor fi marcate profund de prezența și competiția armamentului nuclear. Macron a explicat modul în care arsenalul nuclear francez poate să fie inserat în securitatea continentului şi a adăugat că opt ţări europene sunt interesate de programul propus de Franţa. De asemenea, preşedintele francez a insistat că noua abordare va fi pusă în aplicare „în deplină transparență cu Statele Unite”.

Dar ce este, concret, o umbrelă nucleară?

Vorbim despre un angajament prin care o putere atomică garantează că va folosi arsenalul propriu ca să apere state terțe dacă acestea sunt atacate. Logica este simplă: un potențial agresor știe că un atac asupra unei țări protejate înseamnă automat un răspuns nuclear al puterii garant, asta face atacul irațional și practic dificil de realizat. Mecanismul este cunoscut sub denumirea de descurajare extinsă.

Mai clar, propunerea lui Macron înseamnă trei lucruri: exerciții nucleare comune cu statele partenere, posibilitatea ca aeronave franceze cu capacitate nucleară să fie desfășurate pe teritoriul aliaților și, implicit, un semnal politic că Franța s-ar simți vizată de un atac asupra acestora. Parisul a menţionat totuşi că utilizarea armelor nucleare rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez, nu se pune problema unei împărțiri a controlului operațional.

Avantaje: mai multă siguranță, mai multă voce

În primul rând vorbim despre descurajare suplimentară față de Rusia. Pentru statele de pe flancul estic, adăugarea unei umbrele nucleare franceze la cea americană, garantată prin NATO, înseamnă un strat suplimentar de protecție.

În al doilea rând, sporeşte prezența militară aliată pe teritoriu național. Desfășurarea de aeronave strategice franceze pe aeroporturi aliate aduce infrastructură, personal și angajament politic concret.

În al treilea rând, presupune relevanță strategică sporită. Ţările care intră în acest cerc devin parteneri de dialog în chestiuni de securitate nucleară europeană şi câştigă influență în arhitectura de apărare a continentului.

Dezavantaje: costuri, țintă pe hartă și suveranitate limitată

Costurile reale ale găzduirii de armament nuclear nu sunt deloc neglijabile. Cea mai mare investiţie se face în infrastructura fizică. O bază care deţine focoase nucleare nu este doar o bază militară şi atât. Are nevoie de construcţia unor adăposturi subterane specializate, numite WS3 (Weapon Storage System), proiectate special să reziste la atacuri convenţionale, dar şi să păstreze condiţiile de temperatură şi umiditate. În funcţie de specificaţii, un astfel de adăpost costă între 10 şi 30 de milioane de dolari, şi o bază are nevoie de câteva zeci de asemenea structuri.

Urmează pistele întărite care să permită operarea aeronavelor cu încărcătură nucleară, sisteme de energie dedicate şi, bineînţeles, un perimetru de securitate cu tehnologie cât de poate de nouă.

Este sau nu un risc ca o ţară care acceptă o unitate de capacităţi nucleare să devină țintă prioritară? Răspunsul este complex.

Să luăm un exemplu: ce s-a constatat la baza de la Incirlick, din Turcia unde sunt 50 de focoase nucleare americane, conform experţilor în non-proliferare nucleară, după tentativa de lovitură de stat din 2016? S-a oprit alimentarea cu energie electrică a unităţii militare, guvernul turc a interzis avioanelor americane să decoleze sau să aterizeze. Asta înseamnă practic că, timp de câteva zile, armele nucleare americane erau pe un teritoriu pe care SUA nu-l mai controla operaţional. Mai mult, prezenţa acestui tip de armament a ridicat substanţial riscul de confiscare de către terorişti sau alte forţe ostile.

Un alt dezavantaj, în cazul propunerii franceze, este credibilitatea pe termen lung. Perspectiva schimbărilor politice din Franța, inclusiv a unui eventual acces la putere al forțelor de dreapta radicală după alegerile din 2027, pune sub semnul întrebării durabilitatea acestui angajament, o problemă pe care diplomații europeni o recunosc în culise.

România: invitată la masă, dar fără scaun rezervat

Situația României este particulară și dezvăluie atât limite tehnice, cât și o prudență politică deliberată. Macron a menționat că a lansat discuții cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca. România nu s-a aflat pe această listă inițială. Totuși, ministrul de externe Oana Țoiu a clarificat că România face parte din cercul mai larg al consultărilor, subliniind că discuțiile se află într-o etapă incipientă.

Autoritățile române adoptă în ansamblu o poziție prudentă, recunoscând că tema este sensibilă și că implică atât avantaje, cât și riscuri greu de cuantificat. Deocamdată, România beneficiază de protecția nucleară a Statelor Unite prin mecanismele NATO, un cadru considerat suficient, cel puțin pentru moment.

Cine decide în România în acest caz?

Subiectul nu poate fi tratat la nivel de minister sau declarație de presă. O astfel de decizie despre securitatea naţională trebuie să parcurgă un lanţ instituţional precis, stabilit de constituţia ţării, după cum urmează:

1.Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) este forul constituțional care coordonează activitățile privind apărarea națională și securitatea statului.

2. Președintele României prezidează CSAT și are atribuții constituționale directe în domeniul apărării, reprezentând statul în relațiile externe de securitate. Nicușor Dan este cel care va trebui să gestioneze aceste consultări și să orienteze poziția națională.

3. Ministerul Apărării Naționale furnizează evaluează evaluarea tehnică și militară, inclusiv capacitățile aeriene disponibile și implicațiile operaționale ale unui eventual acord. În cazul nostru se pleacă de la o situaţie cu multe lipsuri cunoscute.

4. Ministerul Afacerilor Externe menține coerența cu angajamentele aliate și coordonează comunicarea cu Parisul.

5. Parlamentul nu are un rol direct în faza de negociere, dar orice tratat sau acord internațional de această amploare ar necesita, cel mai probabil, ratificare parlamentară. Asta adaugă un nivel suplimentar de dezbatere publică și responsabilitate democratică.

Pe scurt, decizia este prezidenţială în esenţă, instituţională în formă şi tehnică în substanţă. Vorbim despre trei niveluri care, în România, se mişcă rareori în acelaşi ritm.

Prudență justificată sau oportunitate ratată?

Pentru România, miza participării la umbrela nucleară Franceză este dublă: să nu rămână în afara cercului de state care construiesc arhitectura de securitate europeană a viitorului, dar nici să nu accepte în grabă un aranjament ale cărui riscuri nu au fost pe deplin evaluate.

Şi de data aceasta, Bucureștiul alege calculul lent față de entuziasmul rapid.