Auchan România continuă extinderea multiformat și deschide joi, 26 noiembrie, două magazine: hipermarketul Auchan Sun Plaza din București, precum și supermarketul ATAC Super Discount în Moșnița (județul Timiș). Magazinul din Sun Plaza, unul dintre cele mai importante centre comerciale din Capitală, devine al 9-lea hipermarket Auchan din București și al 27-lea din rețea. În aceeași zi, retailerul inaugurează și cel de-al doilea ATAC Super Discount din țară, în județul Timiș. Cele două magazine consolidează unul dintre cele mai complexe ecosisteme multiformat și multicanal din piața locală, format din peste 500 de magazine.

„În urmă cu 20 de ani deschideam primul hipermarket Auchan din România, iar astăzi inaugurăm în Sun Plaza un magazin de ultimă generație, a 27-a unitate pe formatul care ne-a consacrat. Odată cu această deschidere, aducem diferența Auchan mai aproape de clienții din sudul Capitalei, printr-un magazin modern, orientat pe rapiditate, cu servicii omnichannel, o reprezentare puternică a producătorilor români și cu prețuri mici pe scară largă. Totodată, continuăm dezvoltarea multiformat prin extinderea rețelei ATAC Super Discount, completând această strategie cu un model prin caref oferim prețuri mici de la prima bucată, iar la cantități mai mari, prețul pe unitate devine și mai avantajos. Un model potrivit atât pentru familii, cât și pentru micii antreprenori”, a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan România.

Noul hipermarket Auchan are o suprafață de vânzare de 5.000 mp, o echipă de 135 de angajați și aproximativ 25.000 de produse. Spre deosebire de dispunerea tradițională, Auchan Sun Plaza adoptă un traseu în formă de U, orientat pe eficientizarea timpului de cumpărături, direcționând clienții de la zona de legume&fructe și produse proaspete, de la intrare, spre detergenți și produse nealimentare.

Zona alimentară include vitrine cu servire asistată pentru carmangerie, pescărie și mezeluri, precum și raioane dedicate pentru brutărie, cofetărie, patiserie, legume&fructe, lactate, băcănie, băuturi și preparate ready-to-eat. Printre noutățile propuse clienților se numără și o selecție extinsă de specialități culinare din diverse colțuri ale lumii. În plus, la zona de gastronomie - Bucătăria Mea, clienții găsesc zilnic numeroase preparate culinare calde și reci, mâncare gătită, platouri tematice, proaspăt pregătite de bucătarii Auchan.

De asemenea, hipermarketul Auchan Sun Plaza se remarcă și printr-un nou concept de bistro, care pune la dispoziția vizitatorilor centrului comercial sandvișuri, cafea și produse de patiserie, oferind o opțiune practică pentru o pauză de masă sau o gustare în timpul cumpărăturilor. Totodată, clienții se pot bucura și de sushi proaspăt pregătit la standul specializat, Sushi Gourmet, din magazin.

O componentă cheie din oferta noului hipermarket o reprezintă produsele românești. La nivelul întregii rețele Auchan, peste 90% dintre articolele alimentare provin de la furnizori din România, prin parteneriate cu producători locali. De asemenea, portofoliul alimentar al retailerului include peste 1.400 de articole marcă proprie produse în România și peste 140 de filiere de produse românești – un program de colaborare pe termen lung cu 50 de producători locali, prin care Auchan aduce la raft produse cu trasabilitate controlată, unele dintre acestea bio, în multiple categorii - de la legume și fructe, la carmangerie, ouă, pește, lactate, băcănie etc.

Pe segmentul nealimentar, magazinul acoperă categorii precum curățenia și decorarea casei, cosmetice, detergenți, articole pentru animale de companie, jucării, papetărie, bagaje, auto-bricolaj, precum și o selecție restrânsă de textile și electrocasnice mici.

Servicii digitale, soluții de accesibilitate și inițiative pentru un consum responsabil

Noul hipermarket Auchan Sun Plaza integrează o serie de servicii menite să simplifice experiența de cumpărături. Soluțiile din ecosistemul Auchan Retail Media oferă brandurilor numeroase oportunități de promovare și de conectare cu clienții, direct la punctul de vânzare.

De asemenea, magazinul are integrat și serviciul Scan & Go, precum și un culoar dedicat acestuia, punând la dispoziția clienților soluții de plată și finalizare a cumpărăturilor adaptate unui ritm urban dinamic. Magazinul dispune și de 32 de case de marcat hibride, care pot fi utilizate și în regim self check-out.

Pentru persoanele cu dizabilități, hipermarketul are servicii de asistență și însoțire la cumpărături, coșuri adaptate pentru cumpărături, case cu spațiu de acces mai larg și coduri QR amplasate pe vitrine cu apelare directă către serviciul clienți.

În ceea ce privește protejarea mediului și reducerea risipei alimentare, Auchan Sun Plaza include programul Zero Risipă, soluții pentru colectarea uleiului alimentar uzat și puncte de returnare a ambalajelor prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR) disponibile în exteriorul centrului comercial. De asemenea, magazinul este dotat cu vitrine frigorifice care utilizează CO₂ ca agent frigorific.

Hipermarketul este deschis zilnic între orele 7:00-22:00, beneficiază de parcarea centrului comercial Sun Plaza și va întâmpina clienții cu oferte comerciale și activări speciale dedicate inaugurării. Astfel, primii 2.000 de clienți care fac cumpărături de minimum 100 lei, folosind cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, primesc automat un voucher de 50 lei. Cardul poate fi solicitat direct în magazin, la Serviciul Clienți.

Auchan Sun Plaza (01) Deschide galeria foto

ATAC Super Discount Moșnița: al doilea supermarket din rețeaua ATAC

Tot pe 26 noiembrie 2026, retailerul deschide și cel de-al doilea supermarket din rețeaua ATAC, în localitatea Moșnița, județul Timiș (fostul Auchan Moșnița). Cu o suprafață de 1.600 mp, noul ATAC Super Discount propune peste 6.000 de articole, de la fructe și legume, carne proaspătă, pește, lactate și mezeluri până la băcănie, băuturi, produse de îngrijire personală și articole pentru bebeluși.

Magazinul păstrează avantajele care definesc conceptul ATAC: prețuri mici în fiecare zi, de la prima bucată, cu un avantaj suplimentar atunci când clienții cumpără mai multe unități din același produs, într-un format compact, adaptat cumpărăturilor de proximitate. Supermarketul va funcționa zilnic, între orele 07:00 și 22:00, are o echipă de aproximativ 35–40 de angajați, 9 case de marcat și o parcare cu 200 de locuri, dintre care patru rezervate persoanelor cu dizabilități. Clienții vor beneficia de programe de colectare a uleiului alimentar uzat și a bateriilor, de Sistemul Garanție-Returnare (SGR) și de inițiativa Zero Risipă.

Odată cu această deschidere, rețeaua ATAC ajunge la 11 magazine, dintre care două de tip Super Discount, în București și Timiș. Magazine ATAC Hiper Discount sunt prezente în București, Brașov, Ploiești, Timișoara, Târgu Mureș, Galați, Satu Mare, Sibiu și Oradea. Conceptul, dezvoltat integral în România, a fost exportat în 2024 și în Polonia, fiind primul format construit local și extins pe o altă piață.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 27 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & 2 ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Editor : A.D.V.