Auchan România organizează în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026 prima ediție a Târgului Savorile României, un eveniment dedicat tradițiilor românești și producătorilor locali și ultralocali. Târgul aduce în prim-plan gusturile autentice și preparatele care definesc gastronomia românească, oferindu-le clienților ocazia să descopere și să aleagă produse realizate cu grijă și pasiune.

Evenimentul va fi organizat în zone dedicate în 19 magazine Auchan din întreaga țară, situate în Bacău, Baia Mare, Brașov (Auchan Brașov Coresi), București (Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Drumul Taberei, Auchan Pallady), Cluj-Napoca (Auchan Cluj, Auchan Cluj Nord), Constanța (Auchan Constanța, Auchan Constanța Sud), Craiova, Iași, Oradea, Pitești (Auchan Pitești, Auchan Pitești Găvana), Suceava, Târgu Mureș și Timișoara (Auchan Timișoara Nord), între orele 10:00-18:00.

La Târgul Savorile României, clienții vor putea descoperi, în funcție de magazinul vizitat, o varietate de produse și specialități locale: de la zacuscă, salată de vinete, murături asortate și conserve de legume, până la mezeluri tradiționale, lactate, miere, fructe și legume de sezon. Oferta include și produse de panificație, patiserie și cofetărie, paste artizanale, sosuri, gustări, opțiuni vegane și vinuri, precum și o selecție de produse nealimentare, inclusiv articole de îngrijire personală realizate de producători români. Totodată, la standurile unora dintre producătorii participanți vor fi organizate sesiuni de degustare, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi și aprecia o selecție de produse românești.

Tot în această perioadă, în toate celelalte hipermarketuri Auchan din țară vor avea loc acțiuni dedicate Clubului Mărci Emblematice Românești, o inițiativă unică pe piața de retail, lansată în 2020 din dorința de a aduce în atenția românilor unele dintre cele mai apreciate mărci autohtone de bunuri de larg consum. Prin intermediul acestui proiect, brandurile românești beneficiază de vizibilitate sporită și de oportunități de promovare pe termen lung, atât în magazinele Auchan, cât și în mediul online, contribuind astfel la consolidarea notorietății lor și la stimularea consumului de produse românești.

20 de ani de susținere și promovare a producătorilor români

De 20 de ani, Auchan România este alături de producătorii români, susținând economia locală prin parteneriate durabile și aducând mai aproape de consumatori produse autohtone, de calitate, în toate formatele sale de magazine.

În magazinele Auchan, peste 90% din produsele alimentare provin de la companii din România, iar în sezoane, până la 90-100% din produsele agroalimentare de la raft de la producători locali. Retailerul colaborează cu peste 85% furnizori români, inclusiv cu 140 de producători ultralocali. De asemenea, Auchan are peste 1.400 de produse alimentare marcă proprie, dezvoltate în parteneriat cu peste 140 de producători români.

Pentru a aduce mai aproape de consumatori gusturile și valorile românești, Auchan a creat filiere locale, proiecte concepute pe termen lung, durabile și de încredere, între companie și un producător local sau un grup de producători locali, cu scopul de a oferi produse românești de cea mai bună calitate, sub eticheta „Cultivăm ce e mai bun!”. Astăzi, produsele autohtone ajung pe mesele românilor de la peste 140 de filiere locale din diverse categorii.

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Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 27 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & 2 ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Editor : A.D.V.