Asociaţia Accept: Prezenţa scăzută la referendum demonstrează că pe români îi preocupă protecţia reală a familiei, şi nu prin modificarea inutilă a unui articol din Constituţie

Prezenţa scăzută la referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie arată că românii sunt îngrijoraţi pentru familiile lor, transmite duminică seară Asociaţia Accept, atrăgândt atenţia că pe oameni îi preocupă protecţia reală a familiei, şi nu protecţia ei prin modificarea inutilă a unui articol din Constituţie. „Românii nu pot fi păcăliţi de ură”, mai spune Accept.

Citiţi şi: "Mărturisitori" ai manipulării. Perdanţii neaşteptaţi ai referendumului

„Împreună, prin #boicot, am arătat că noi, cetăţenii, dorim o Românie a valorilor democratice, o ţară în care respectul, egalitatea şi bunul simţ ghidează societatea. Astăzi am arătat că nu putem fi păcăliţi de o agendă politică care ne îndeamnă la ură şi dezbinare, am arătat că cei mai mulţi dintre noi credem că drepturile omului nu se votează la referendum. Electoratul şi-a afirmat, încă o dată, ataşamentul faţă de parcursul european al ţării noastre şi faţă de valorile noastre comune, bazate pe demnitatea fiecărui om, indiferent de orientarea sa sexuală”, transmite Asociaţia Accept.

Reprezentanţii asociaţiei sunt de părere că prezenţa scăzută la acest referendum demonstreacă că românii sunt îngrijoraţi pentru problemele familiile lor, dar îi interesează protecţia reală a acestora, şi nu prin modificarea inutilă a unui articol din Constituţie.

„Românii nu pot fi păcăliţi de ură, ci au nevoie de protecţia substanţială a familiilor lor. (...) De asemenea, suntem mândri să facem parte dintr-o societate civilă de drepturile omului care a stat acasă unită în faţa pericolului populismului. Organizaţii anti-corupţie, pentru drepturile femeilor, pentru drepturile copiilor, şi multe altele, au susţinut în ultimii trei ani egalitatea comunităţii LGBTQ şi au fost vitale în efortul comun de a proteja democraţia din România”, mai spune Accept.

Cele 18.662 de secţii de votare organizate în ţară s-au închis duminică, la ora 21.00, în cea de a doua zi a referendumului de modificare a Constituţiei în sensul redefinirii familiei. Prezenţa la vot a fost de 18,87 la sută, la ora 19:00, duminică, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).

