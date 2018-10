Mihai Chirica: Rezultatul referendumului reflectă starea de spirit a poporului faţă de actuala clasă politică

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, consideră că prezenţa scăzută la referendum reflectă starea de spirit a poporului faţă de actuala clasă politică românească.

„E un rezultat care pe unii i-a bucurat, pe alţii i-a întristat. Un lucru este cert. În momentul de faţă exprimă starea de spirit a românilor faţă de clasa politică din România. Este un moment nepotrivit dar care până la urmă trebuie să fie judecat ca o analiză reală a realităţii din care clasa politică răspunde aşteptărilor acestei ţări şi rezultatul este cel pe care l-am văzut astăzi”, a declarat pentru Agerpres primarul Iaşiului. Potrivit acestuia, prezenţa redusă la referendum arată că pe ce „pune mâna” Liviu Dragnea, „moare”.

„Extrapolând, prezenţa la vot astăzi a oferit scorul pe care PSD îl mai are astăzi. Arată foarte clar că pe ce pune mâna Liviu Dragnea moare, nu poate să nască nimic în jurul lui. Practic, prezenţa lui în fruntea PSD nu va reprezenta altceva decât sfârşitul acestui partid şi probabil că va lăsa un vid necesar oarecum pentru a relansa o altă clasă politică atât de utilă României pentru binele ei”, a spus Chirica.

El a menţionat totodată că absenteismul este „o reacţie normală” a cetăţenilor acestei ţări.

„Am discutat cu sute de oameni în ultimele două săptămâni de zile. Am fost întrebat: 'Dar de ce nu spune în mod clar ce se doreşte prin acest referendum?', 'Care ar fi substratul chemării noastre la vot?', 'De ce nu se tratează probleme grele ale României şi se aduce în discuţie o asemenea temă?'. Omul de pe stradă nu mai are încredere. Au trecut aproape doi ani de zile de când se macină starea de spirit a acestei naţiuni şi nu incapacitatea de a înţelege ceea ce trebuie să facă la un moment dat. Am spus şi voi repeta, dacă pune Liviu Dragnea câte un kilogram de aur la uşa fiecărui cetăţean din România nimeni nu se va atinge de el pentru că nu are încredere că vrea să îi facă un bine, ci vrea să îi facă un rău. Asta este situaţia în care a fost adusă România în momentul de faţă”, a declarat Mihai Chirica.

În opinia sa, „dragostea” românilor faţă de biserica strămoşească creştină nu s-a diminuat cu nimic prin participarea sau neparticiparea la acest referendum.

„Bisericile astăzi au fost pline. În curtea Mitropoliei nu aveai unde arunca un ac. Toate bisericile au fost pline. Nimeni nu a abandonat credinţa. Nu s-au dus la vot pentru că nu au încredere că dacă se duc la vot este de folos ţării, ci cumva e de folos PSDragnea. De asta cred că este o lecţie din care trebuie să învăţăm cu toţii. Politica nu trebuie să fie clădită pe minciună şi ipocrizie pentru că pierzi relaţia cu electorii, iar dacă laşi porţile larg deschise te poţi trezi cu tot felul de oportunişti care pot naşte partide extremiste în viitorul apropiat”, a spus Chirica.

Conform acestuia, ceea ce s-a întâmplat la votul de duminică este o amendare a PSD-ului „pentru că referendumul s-a întâmplat pe guvernarea PSD”, fiind vorba de „cea mai jalnică prezenţă la un referendum”.

„E o sancţionare severă a partidului de guvernare, a alianţei de guvernare, care este clădită pe lipsă de încredere. Populaţia nu a rămas ferm convinsă privind viitorul ei”, a afirmat primarul Iaşiului.

