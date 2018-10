Referendum eșuat. În PSD se caută vinovații: „E foarte clar că vom discuta la nivelul partidului”

Referendumul pentru redefinierea familiei a eşuat, iar acum se caută vinovaţii. Contestatarii lui Liviu Dragnea arată din nou cu degetul spre preşedintele PSD. Social-democraţii fideli liderului au găsit însă alţi responsabili, printre care... Biserica și poporul român, care n-a mers la vot.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Trebuia să se implice mult mai mult şi partidul, şi Biserica. Am sperat că românii vor înțelege să iasă la vot, faptul că partidul meu nu s-a implicat cum trebuia, noi trebuia să ne fi implicat punând sigla PSD că susține referendumul. Am fost singurul partid care am susținut acest referendum din punct de vedere al sufletului.

Ecaterina Andronescu, senator PSD: PSD nu s-a implicat pentru că ideea a fost să nu politizăm acest referendum.

Claudiu Manda, președintele PSD Dolj: E foarte clar că vom discuta la nivelul partidului ce a însemnat acest rezultat, deși acest referendum nu a fost asumat de partid.

Niculae Bădălau, președintele PSD Giurgiu: Dacă e să analizăm cauzele, vreau să vă spun că întrebarea și mie mi s-a părut ciudată, sau nu a fost destul de clară și de asta ne-am confruntat cu prezența slabă.

Paul Stănescu, vicepremier: Clar a fost un eșec și dacă mă întrebați pe mine, eu sunt dezamăgit.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: Nicio persoană care este ruptă de realitatea comunității nu va putea fi cu adevarat un lider. Nu pot să nu ma gândesc și să nu ma intreb: câte, dar câte lucruri necesare și utile pentru cetățeni nu s-ar fi putut face cu cele peste 40 de milioane de euro?

