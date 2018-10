Unicul alegător la o secţie din Bucureşti. Până la venirea lui, membrii comisiei "şi-au făcut de cap"

În urmă cu puţin timp a apărut şi primul alegător la secţia 382 din Sectorul 3, din Capitală. Ce-au făcut membrii comisiei până a venit primul alegător? Au petrecut împreună şi s-au amuzat. Unul dintre aceştia chiar şi-a sărbătorit ziua de naştere alături de colegii săi.

Deşi nu este arondat la secţia respectivă, bărbatul a hotărât să voteze pe listele suplimentare.

Remus Cristi Băisan: „Nu am putut să îmi exprim liber votul. A trebuit să bag în urnă un buletin neştampilat, pentru că votul nu mai e secret, e trasabil, iar acest lucru care trebuie să ne îngrijoreze pe toţi care cerem democraţie”.

Până să apară primul votant, membrii comisiei au petrecut timpul cum au ştiut mai bine.

Ionică Anton, preşedintele secţiei 382 din Sectorul 3: „Pur şi simplu am aşteptat. Nu am ştiut că o să avem atât de mult timp liber. Am citit legislaţia, ne-am amuzat, ne-am plictisit”.

Şi dacă prima zi de referendum a fost liniştită, în cea de-a doua zi situaţia s-a mai animat. Unul dintre membrii comisiei şi-a serbat ziua de naştere chiar în secţia de votare, alături de colegi.

Mădălina Bălăianu, membru în comisie la secţia 382, Sectorul 3: „Am zis măcar dacă nu vin votanţii, măcar să ne facem noi de cap”.

Nici în alte oraşe din ţară, românii nu s-au înghesuit să voteze. La o secţie de votare din municipiul Galaţi din cei 1953 de alegători înscrişi pe listele permanente nu s-a prezentat niciunul la urne. Potrivit membrilor secţiei de votare nr.42, toate aceste persoane au domiciliul în acelaşi imobil şi la aceeaşi adresă. Alegătorii provin din Republica Moldova şi au doar viză de flotant acolo.

