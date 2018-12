SIBIU. After-School la Căminul Cultural 

Peste 100 de copii dintr-un sat din județul Sibiu rămân după ore la after school. Comunitatea din Cârța s-a unit acum câteva luni și a amenajat, la Căminul Cultural, o sală de mese. Femeile din sat gătesc în fiecare zi pentru a le asigura celor mici o masă caldă. Profesorii rămân după ore ca să îi îndrume la teme și să facă activități distractive. În plus, în fiecare zi, copiii fac mișcare, fie sub formă de dans sau activități sportive.

Încă de la ora 07:00, în bucătăria din Căminul Cultural din Cârța începe să sfârâie mâncarea. Trei femei din sat pregătesc legumele și carnea pentru supă și felul doi. Până la ora 11:30 totul trebuie să fie gata pentru cei peste 100 de copii înscriși la afterschool.

„Astăzi le-am pregătit o ciorbă de fasole boabe cu tarhon și un piure de cartofi cu copănele", bucătăreasă.

Femeile au renunțat la serviciul pe care îl aveau pentru a se implica în proiect. Mai ales că au nepoți și copii care iau masa în cadrul Aftr School-ului.

„Eu cântăresc legumele, colegele le taie. Deci prima dată se pune ciorba la foc, să fiarbă zarzavatul, să fie la timp și după aceea ne apucăm de felul doi. La grădinari le punem direct în boluri, iar apoi clasele I-IV vin fiecare cu tăvița cu bolul. Unii vor felul doi, unii numai ciorbiță", Daniela Șpaiuc, bucătăreasă.

„Eu lucrez ca într-o familie. Ne-am învățat cu persoanele care suntem deja, vin cu plăcere și eu zic că facem să meargă treaba ca pentru copiii noștri", Ileana Tănase, bucătăreasă.

La amiză, copiii încep să apară la masă. După ce toți copiii mănâncă, unii răman să ajute la debarasat. Abia după ce s-a strâns de pe mese, se întorc la școală, unde încep activitățile. Grupați în mai multe săli, pe vârste, elevii încep să-și facă temele. Profesorii îi supraveghrează și îi îndrumă, când e cazul.

Deși este un efort din parte profesorilor, aceștia se declară mai mult decât mulțumiți.

„Îi văd mai uniți, la unii dintre ei se vede progres mai mult decât la alții pentru că sunt copii care înainte nu prea își făceau temele și acum sunt nevoiți să și le facă", Mihaela Bratu, profesoară de Limba și Literatura Română.

„Mi se pare frumos. E diferit. Să rămân la afterschool este mai bine decât să stau acasă să-mi fac singură temele. Mai bine stau cu colegii mei ca să mă obișnuiesc cu ei", elev.

„Atmosfera este mai liberă la afterschool decât la orele de curs. Profesorii sunt mai, ne lasă mai liberi, nu sunt atât de exigenți cu noi", elev.

„Eu mi-am făcut mai mulți prieteni la afterschool decât înainte. Domnii profesori ne-au arătat niște jocuri pe care noi nicinu le știam", elevă.

„Părinții mei oferă legume din seră pentru prepararea mâncării. Chiar îmi place lucrul acesta, că multă lume s-a implicat, că vor să ne ajute, pentru că până la urmă noi suntem viitorul acestei comune", elevă.

După teme, elevii participă la diferite activități interactive. De la jocuri și experimente, până la șah și alte tetaru. Însă, nici mișcarea nu lipsește. Acum, de exemplu, i-am surprins dansând.

"Înainte făceam cam de trei ori pe săptămână dansuri de societate, și anume tango, cha-cha, vals, dansuri de genul acesta, dar acum, am început de trei săptămâni dansuri populare specifice zonei noastre", Dorel Șoamu, profesor de educație fizică și sport.

Afterschool-ul din Cârța a fost înființat de primar cu sprijinul comunității.

„Efortul bugetar nu este extraordinar ca să dăm o masă la copii și să plătim profesorii plata cu ora, dar e normal ca părinții, comunitatea să se implice cu bani care au să sponsorizeze activitatea aceasta, cu produse", Cristian Magheru, primar Cârța.

Părinții care și-au înscris copiii nu trebuie să plătească nimic în plus. Copiii, de la grădiniță până în clasa a VIII-a, primesc zilnic o masă caldă și iau parte la activități extra-școlare.

Reporter: Mădălina Micu

Operator: Lucian Sandu

Etichete:

,

,

,